Overstappen kan weer lonen nu energieleveranciers onder het prijsplafond duiken

De energiemarkt lijkt weer in beweging te komen. Budget Energie komt met een variabel tarief waarvan de prijs lager is dan het prijsplafond. Het gaat om een variabel tarief voor nieuwe klanten. Het is het eerste energiebedrijf dat deze stap neemt.

Goed nieuws, vindt directeur Hans de Kok van vergelijkingssite Pricewise. “De inkooptarieven voor gas lopen al een tijdje terug en worden nu dus doorvertaald naar de consument. Een belangrijk fenomeen.”

Vanwege de hoge energieprijzen heeft het kabinet een prijsplafond ingesteld. Dit houdt in dat huishoudens een maximum energietarief betalen, tot een bepaald gebruik. Daarboven moeten mensen gewoon de marktprijs betalen. Die maatregel nam de prikkel om over te stappen voor consumenten weg, zag Kok. Hij verwacht dat mensen nu weer vaker zullen gaan overstappen.

Fors boven het plafond

Naar schatting 20 tot 30 procent van huishoudens zit fors boven het prijsplafond. Vooral voor hen kan overstappen lonend zijn. In het huidige voorstel kost stroom bij Budget Energie 1 cent per kilowattuur minder dan de maximale prijs onder het prijsplafond, en voor gas scheelt het 6 cent per kubieke meter. Het gaat om variabele prijzen, dus als de inkoopprijs stijgt, of daalt, zal de consument dat merken.

Budget Energie is een relatief grote speler, met volgens Kok ongeveer 750.000 klanten. Daarmee behoort het bedrijf bij de vijf grootste energieleveranciers. “Het aanbod dat ze nu doen is bedoeld om nieuwe klanten te trekken. Vanaf 1 maart willen zij dit variabele tarief ook aan bestaande klanten aanbieden.” Kok verwacht dat andere leveranciers nu ook met nieuwe aanbiedingen komen.

Er is nog een ontwikkeling die tot meer aantrekkelijke aanbiedingen kan leiden. Met nieuwe regels wil de Autoriteit Consument en Markt energiebedrijven stimuleren om weer contracten met vaste tarieven aan te bieden. Feitelijk introduceert de ACM een soort ‘opzegboete’. Consumenten die hun vaste contract voortijdig opzeggen, moeten dan een vergoeding betalen aan het energiebedrijf. Die nieuwe regels zullen naar verwachting op 1 april ingaan.

