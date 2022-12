Overijssel verzint creatieve constructie om niet te hoeven ingrijpen bij PAS-melders

Drie veehouders en twee biomassacentrales in Overijssel dreigden binnen enkele maanden hoge boetes te krijgen omdat ze zonder vergunning in bedrijf waren. Nog eens 19 bedrijven hing op iets langere termijn eenzelfde scenario boven het hoofd. Die situatie is buiten hun schuld ontstaan: omdat hun stikstofinvloed op de natuur beperkt was, hadden ze volgens de overheid geen vergunning nodig. Maar toen de rechter in 2019 het Nederlandse stikstofbeleid van tafel veegde, bleek die conclusie onterecht.

De afgelopen drieënhalf jaar is het niet gelukt om stikstofruimte te vinden waarmee de situatie van deze bedrijven gelegaliseerd kon worden. Dat terwijl de provincie nu móét ingrijpen: milieuorganisatie MOB diende een handhavingsverzoek in dat Overijssel van de rechter niet langer naast zich neer mag leggen.

De provincie denkt die situatie in elk geval tijdelijk te hebben opgelost. Overijssel verpacht jaarlijks grond voor de duur van één jaar aan veehouders. Een bemestingsverbod op die gronden zorgt ervoor dat de stikstofinvloed van de provincie zelf kleiner wordt. Die ruimte kan worden gebruikt als compensatie voor de Pas-melders, waardoor handhaving niet meer nodig is, zo redeneert de provincie.

Probleem deels opgelost

Of de constructie ook echt alle 24 bedrijven uit de brand helpt, moet nog worden uitgezocht. Per saldo neemt de maatregel in elk geval méér stikstofneerslag weg dan dat de Pas-melders veroorzaken, benadrukt gedeputeerde Tijs van Bree (PvdA). Maar er zijn ook hectares aan natuur waar het bemestingsverbod de stikstofinvloed van Pas-melders niet geheel kan compenseren. “We weten nog niet precies per bedrijf wat de invloed per hectare is. Dat gaan we nu uitzoeken.”

De provincie verwacht dat de maatregel voor de meeste Pas-melders soelaas biedt, en zoekt nog naar alternatieven voor de resterende bedrijven. Het gaat om een tijdelijke oplossing, benadrukt de provincie. De uitkoopregeling die stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) onlangs aankondigde, zal definitief stikstofruimte moeten scheppen. Pas daarmee kunnen de bedrijven echt gelegaliseerd worden.

Oplossingen om snel stikstofruimte te scheppen bleken de afgelopen drieënhalf jaar nogal eens juridisch onhoudbaar. Van Bree verwacht dat de inzet van het bemestingsverbod wél stand houdt. Bij eerdere zaken is de provincie met de neus op de feiten gedrukt, benadrukt hij: Overijssel móést van de rechter handhaven omdat ze het natuurbelang onvoldoende diende. “Dat doen we nu nadrukkelijk wel.”

Want tegenover het niet-handhaven van de overtreding die Pas-melders begaan door geen vergunning te hebben, staat nu een aantoonbare vermindering van de hoeveelheid stikstof in de natuur. “Daardoor nemen we de effecten van die overtreding weg.”

MOB is kritisch

Milieuorganisatie MOB waagt dat dan weer te betwijfelen. Want hoeveel stikstofneerslag wordt er daadwerkelijk voorkomen met dat bemestingsverbod? En op welke natuur dan precies? Die vraag valt eigenlijk niet te beantwoorden. “En ik heb er inmiddels ook steeds minder trek in om op dit soort incidenten te reageren”, merkt MOB-jurist Valentijn Wösten op. “Terwijl er een groter verhaal is. De overheid ziet een vergunning als een soort persoonlijk bezit dat je kunt verhandelen. Maar dat is het niet: het is van de overheid, van ons allemaal. Dat wil de politiek maar niet inzien.”

Lees ook:

Minister Christianne van der Wal: ‘De balans tussen economie en natuur is verwaarloosd, die moet terug’

De nieuwe stikstofplannen van het kabinet gaan nog verder dan het advies van Johan Remkes, zegt minister Christianne van der Wal. ‘De enige manier om uit de crisis te komen is natuurherstel.’

Provincies verdwalen in de stikstofchaos terwijl het Rijk zijn eigen plan trekt



Terwijl provincies door Haagse traagheid vast komen te zitten met hun eigen stikstofaanpak, koopt het Rijk alvast stikstofruimte van boeren op om een snelweg te verbreden. Dat zet kwaad bloed in Gelderland en Utrecht.