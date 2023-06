Overal betaal je tegenwoordig mobiel, maar voor een op de zes mensen zijn digitale geldzaken (te) ingewikkeld

Lang dachten banken ongestraft filialen te kunnen sluiten. Die paar ouden van dagen die nog niet wisten hoe internetbankieren werkt of die moeite hebben om met hun smartphone te betalen, zouden vanzelf plaatsmaken voor digitaal vaardige jongere generaties. Nu blijkt dat die aanname op drijfzand berust, zijn de banken ‘ernstig geschrokken’, zegt Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Behalve ouderen hebben namelijk ook mensen met oogproblemen, immigranten die de taal niet spreken, laaggeletterden en mensen zonder internet of computervaardigheden grote moeite om hun geldzaken te regelen. Al met al gaat het volgens De Nederlandsche Bank om 2,6 miljoen mensen, dus 1 op de 6 volwassenen. “Zij merken dat ze er eigenlijk niet meer bij horen”, zegt Saadia Daouairi.

Daouairi is namens een organisatie voor oudere migranten in Rotterdam, de stad waar maatschappelijke organisaties en het bankwezen donderdag bijeen kwamen. Aan tien tafels in de Centrale Bibliotheek luisteren vertegenwoordigers van de banken naar de problemen die mensen ervaren. Het is onderdeel van het programma Toegankelijk Bankieren, dat de banken in januari begonnen en dat ze de komende maanden uitbreiden. In dat kader begonnen de banken een proef met ‘informatiepunten’, bijvoorbeeld in bibliotheken. Nu zijn er drie, in Deventer, Utrecht en Rotterdam. De komende maanden moeten dat negentien locaties worden, in tien gemeenten verspreid over het land. Mensen kunnen er terecht met bank- en betaalvragen.

Slechtzienden moeten op het terras met pin betalen

Het thema leeft enorm, zo blijkt. Maatschappelijke organisaties houden al geregeld bijeenkomsten voor hun eigen doelgroepen. De Oogvereniging bijvoorbeeld. Slechtzienden konden vroeger feilloos voelen welke munt of biljet ze in hun handen hadden, nu moeten ze op het terras ineens met pin betalen, zegt Joost Rongen. “Als de ober met de pinautomaat komt, kunnen ze het bedrag op dat schermpje vaak niet goed lezen en het aanraakscherm maakt het lastig om de pincode in te toetsen.”

Toch houden zijn leden snel de bankpas tegen het apparaatje van de ober, ook als ze het bedrag niet helemaal vertrouwen. “Ze hebben het gevoel dat ze wel moeten”, beschrijft Rongen het ongemak.

Ömer Hünkar Illik, die een aantal migrantengroepen vertegenwoordigt, had gehoopt dat digitaal bankieren zijn achterban minder afhankelijk zou maken van familie. Het tegendeel lijkt te gebeuren. Veel migranten, vooral ouderen uit de eerste en tweede generaties, hebben door de opmars van digitaal bankieren juist meer hulp nodig van kinderen en kleinkinderen, vertelt hij.

‘Kunt u mij helpen met pinnen?’

Het lukt ze bijvoorbeeld niet om hun saldo zelf te checken, dus moeten ze dat aan hun kinderen vragen. Met al die pinbetalingen verliezen ze het overzicht: hoeveel geld hebben ze eigenlijk nog? Om controle terug te winnen, verzoeken ze hun kinderen of kleinkinderen om gewoon het hele bedrag op te nemen. Dan weten ze wat ze in huis hebben.

Daouairi, die eveneens oudere migranten helpt, herkent dit. Meer dan eens spraken wildvreemden haar op straat aan. Of ze even mee wilde kijken bij het pinnen, om te lezen wat het saldo was of te helpen bij een geldopname. “Die mensen zien mij en denken: ‘Die vertrouw ik, want die spreekt mijn taal’.”

Wie niet goed kan deelnemen aan het digitale betalingsverkeer loopt meer risico op fraude of oplichting, vrezen enkele aanwezigen. Kritiek op hoe banken en overheid mensen daarbij proberen te helpen klinkt ook. De afgelopen vier jaar is veel tijd verloren, zegt Illik. Lang moesten mensen leren internetbankieren op de pc, maar pas onlangs drong door dat de smartphone voor mensen makkelijker te begrijpen is.

En waarom is dit actieprogramma er nu pas? Het verdwijnen van bankfilialen is al jaren aan de gang, zegt Daouairi. Klopt, zegt Van der Laan. Banken spanden zich daarom al in, bijvoorbeeld door financiële zorgcoaches aan te stellen of bankloketten te openen in winkels. Maar toen alles door corona digitaal werd, begon op te vallen dat meer mensen dan gedacht niet konden meekomen.

Lees ook

Met het sluiten van filialen sluit Rabobank ook een deel van de bevolking uit

De Rabobank gaat het aantal vestigingen halveren. Daarmee zet de digitalisering van diensten verder door. Het roept de vraag op of iedereen daar wel in mee wil en kan.