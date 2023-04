Oude huizen dalen sneller in prijs

Huizen die voor 1930 zijn gebouwd en daarom vaak niet energiezuinig zijn, zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar sterker in prijs gedaald dan andere huizen. Gemiddeld bedroeg de prijsdaling van die oude huizen 6,1 procent. Huizen die later werden gebouwd werden ook goedkoper, maar niet zo veel. Huizen van na 1992 bijvoorbeeld verloren eind vorig jaar 2,6 procent van hun waarde, blijkt uit een analyse van Kadasterdata.nl, een online platform met informatie over woningen.

Dat energiezuinige woningen meer waard zijn dan niet of slecht geïsoleerde woningen, blijkt ook uit andere gegevens. Huizen die tussen 1880 en 1930 zijn gebouwd en het laagste energielabel hebben (G) zijn gemiddeld 3010 euro per vierkante meter waard. Hebben oude huizen een hoger label (A tot en met F), dan ligt die waarde per vierkante meter 34 procent hoger: op iets meer dan 4000 euro.

Waardeverschil bij kleinere huizen kleiner

Nog een bewijs: huizen van meer dan 200 vierkante meter met een hoog energielabel (A, B, C) hebben een gemiddelde vierkante-meterprijs van ruim 3000 euro. Hebben grote huizen een laag label (D,E,F), dan ligt die prijs op 2400 euro. Opvallend is dat bij kleinere huizen, van minder dan 200 vierkante meter, het waardeverschil tussen energiezuinige en niet-energiezuinige woningen veel kleiner is: iets meer dan 100 euro per vierkante meter. Bij appartementen bedraagt het verschil gemiddeld 350 euro per vierkante meter, meldt Kadasterdata.nl, dat gegevens gebruikt van het kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat juist oude huizen vorig jaar minder waard werden, is niet verwonderlijk. Na de Russische inval in Oekraïne stegen de gasprijzen in snel tempo tot recordhoogte. De prijzen voor gas en stroom zijn inmiddels wel goedkoper geworden, maar huishoudens zijn nog altijd veel meer kwijt aan gas en stroom dan voor de inval.

