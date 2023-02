Oude Groningse steenfabriek is nu vleermuiswalhalla

Vier vrijwilligers van de Vleesmuiswerkgroep Groningen telden er afgelopen weekend 55 slapende fladderaars. Te weten: 26 baardvleermuizen, 23 watervleermuizen, en 3 grootoorvleermuizen. De overige drie zaten zo knus in een hoekje, dat hun soortnaam niet bepaald kon worden.

“Daarmee zijn we hard op weg om dé rustplek voor vleermuizen in de provincie te worden”, zegt een trotse woordvoerder van Het Groninger Landschap, dat de voormalige fabriekslocatie bezit. Alleen de Akerk in de stad Groningen is bij vleermuizen nog populairder als winterverblijf dan Rusthoven.

Vleermuizen in de watten leggen

Daar zijn ze trots op, bij Het Groninger Landschap. “De vleermuisstand is al verdubbeld ten opzichte van vorige winter. We hopen op een verdere toename.” Dat zou kunnen door de vleermuizen zo veel mogelijk ontspanningsmogelijkheden te bieden. Bezoekers mogen in de winter niet bij de ringoven (die zo heet vanwege de ovale vorm) komen.

“Want een geopende deur geeft tocht, dat kan de dieren al verstoren”, verklaart de woordvoerder. Om de vleermuizen in de watten te leggen metselde de eigenaar eerder al oude deuropeningen dicht. Dat gaf een ‘stabieler klimaat’. De plaatsing van een metalen hek geeft vleermuizen een makkelijke in- en uitgang.

Krakers

Het Groninger Landschap sluit meer handreikingen richting de vleermuizen niet uit. Maar het herstel van de oude schoorsteen is geen voornemen. “Wij conserveren de restanten van de oude fabriek zo goed mogelijk en restaureren zwaar vervallen delen.”

Een woekerende Japanse duizendknoop werd weggehaald, om het terrein op te knappen. Naar de tijd dat andersoortige krakers, mensen die jaren geleden ook graag bleven slapen, de Steenfabriek bewoonden, wil Het Groninger Landschap niet terug.

