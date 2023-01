Opwarmend water noordelijke ijszeeën trekt nieuwe soorten aan

Door hogere watertemperaturen neemt het leven toe in pool- en subarctische zeeën, zo blijkt uit onderzoek van de Nord Universiteit in Noorwegen in samenwerking met het Spaanse Instituut voor Zeewetenschappen (ICM-CSIC) in Barcelona. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Soorten die er ooit leefden keren terug en andere soorten trekken vanuit het warmere zuiden naar het noorden, zo blijkt uit analyses van meer dan 20.000 onderzochte sleepnetten die tussen 1994 en 2020 in de Noorse Zee en de Barentszzee zijn gebruikt.

“In 1994 zaten gemiddeld acht vissoorten in elk net, in 2020 is dat aantal opgelopen tot minstens dertien. Dat is een stijging van 66 procent”, zegt hoofdauteur Cesc Gordó-Vilaseca van de Nord Universiteit.

Niet per se goed nieuws

Meer leven in het poolgebied is echter niet per se een goed teken, waarschuwt co-auteur Marta Coll, onderzoeker bij de ICM-CSIC. “Het kan een herschikking van ecologische interacties tot gevolg hebben, en dat zou veranderingen in de structuur en werking van het hele ecosysteem in gang kunnen zetten.”

Dat soorten naar andere gebieden trekken als gevolg van de opwarming van het water door klimaatverandering was al bekend uit onderzoeken in warmere streken. Het Noorse onderzoek toont aan dat dit ook gebeurt in koudere streken, zoals de poolgebieden, waar de opwarming veel sneller gaat dan op de rest van de planeet.

Kabeljauw onder de nieuwkomers

De studie laat ook zien hoe verschillende soorten op de opwarming reageren. Onder de 193 waargenomen soorten zijn 71 relatief warmwatersoorten die nu vaker in de noordelijke zeeën zwemmen, terwijl 23 soorten die hier voorheen gangbaar waren er nu juist minder vaak voorkomen. Andere arctische soorten breiden zich juist uit, zo laat de studie zien, doordat ze blijkbaar in staat zijn zich goed aan te passen aan de stijgende temperaturen.

Onder de nieuwkomers uit warmere wateren bevinden zich enkele grote, voor de commerciële visvangst aantrekkelijke soorten als de gewone kabeljauw. Op het grootste deel van de soorten die rond de Noordpool zijn afgenomen wordt niet op grote schaal gevist. Sommige soorten zijn echter wel van grote ecologische waarde, zoals de Arctische kabeljauw.

