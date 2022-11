Optreden van ideologische Elon Musk zet binnen en buiten Twitter kwaad bloed

Komt dat zien, komt dat zien! Als een licht wanhopige circusdirecteur is Elon Musk, de rijkste persoon ter wereld, bezig om publiek naar zijn tent te lokken om daar het WK voetbal te komen volgen. Zijn tent, dat is sociaal medium Twitter, dat hij bijna een maand geleden voor een slordige 44 miljard dollar heeft overgenomen. Dáár zou je het beste live-commentaar krijgen op de voetbalwedstrijden, tweette hij vrijdag.

Musk kan wel wat positieve aandacht voor zijn bedrijf gebruiken. Sinds zijn overname is Twitter bijna constant in het nieuws, en niet omdat het nu zo goed gaat. Ten eerste zijn er zorgen over de sociale veiligheid op de site, nu de ideologische Musk niet schroomt om zijn pleidooi voor volledige vrijheid van meningsuiting in de praktijk te brengen.

‘Shalom’

Zo gaf hij Kanye West zijn account terug, nadat de Amerikaanse rapper onder het vorige Twitter-bestuur was geblokkeerd na een antisemitische tweet. ‘Shalom’, tweette West toen hij zondag weer ‘in de lucht’ was.

In datzelfde weekend kreeg ook oud-president Donald Trump zijn verwijderde account terug. Trump werd verbannen van Twitter, nadat zijn aanhangers begin vorig jaar het Amerikaanse Capitool hadden bestormd.

Het is precies dit klimaat, waarin nagenoeg alles gezegd moet kunnen worden, waar grote bedrijven geen trek meer in hebben. Onder meer Volkswagen, Audi en farmaceut Pfizer willen niet meer adverteren, omdat ze de kans te groot achten dat hun advertentie straks onder een haatbericht verschijnt. Dat zou hun merk geen goed doen. Hun uittocht doet Twitter dan weer geen goed, aangezien dat bedrijf zo’n 90 procent van de inkomsten uit advertenties haalt.

Tegelijkertijd ligt Musk overhoop met zijn personeel: in slechts enkele weken tijd heeft hij meer dan de helft van de oorspronkelijk 7500 werknemers op straat gezet. Het is niet precies bekend om wat voor soort medewerkers het gaat, maar volgens Amerikaanse media zouden er in ieder geval veel content-managers bij zitten. Dat zijn mensen die negatieve of haatdragende tweets moeten verwijderen als daar aanleiding toe is.

Stresstest

Ook is zeker dat er software-ontwikkelaars zijn ontslagen, die nieuwe functies van de site moeten ontwerpen. Zowel content-managers als software-ontwikkelaars houden zich niet zozeer bezig met de bestaande systemen van Twitter. Dat zij nu deels op straat staan, betekent dus niet per se dat de site niet meer kan draaien, of dat die crasht als de hele wereld straks tegelijk wil tweeten over een gemiste pass of een rode kaart op het WK.

Musk zegt er zelf over dat hij net voor het weekend nog een ‘stresstest’ heeft laten uitvoeren, en dat de site daar glansrijk uit is gekomen. Journalisten die daarop willen doorvragen hebben pech, aangezien Twitter sinds kort geen communicatieafdeling meer lijkt te hebben die persvragen behandelt.

Geslaagde stresstest of niet, ICT-specialist Rene Jan Veldwijk vindt de manier waarop Musk met zijn personeel omgaat ‘levensgevaarlijk’. Niet-ontslagen medewerkers kregen vorige week bijvoorbeeld per mail te horen dat ze extreem hard moeten werken en lange dagen moeten draaien, omdat ze anders alsnog hun baan zullen verliezen.

“De mensen die je overhoudt, worden zo min of meer je vijand”, zegt Veldwijk. “Werknemers kunnen het bedrijf van binnenuit gaan saboteren. Of in elk geval hun telefoon uitzetten als Musk belt om een acuut probleem op te lossen.”

