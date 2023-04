Oproep aan ministers: denk ook aan boeren in de rest van de wereld bij landbouwakkoord

Woon landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika niet uit, maar help ze om zelf een stevig en duurzaam voedselsysteem op te bouwen. Dat is de hoofdboodschap van een brief die een coalitie van ruim 60 organisaties en wetenschappers maandag aan ministers Piet Adema (landbouw) en Liesje Schreinemacher (ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel) stuurt. Ze vinden dat het bij de onderhandelingen over een landbouwakkoord te veel over Nederland gaat, en te weinig over de impact op de rest van de wereld.

Tot de ondertekenaars behoren organisaties als het Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Oxfam Novib en Save the Children. Daarnaast scharen verschillende boerenorganisaties uit progressieve en biologische hoek zich achter de boodschap, zoals Caring Farmers en de stichting Demeter voor biodynamische landbouw.

Duurzame initiatieven van boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden komen vaak door westerse keuzes in de knel, stellen zij. ‘Het meest vruchtbare land en schaarse waterbronnen worden vaak ingezet voor de productie van exportgerichte bulkproducten zoals soja, palmolie en bloemen', staat in de brief.

Het hele jaar door avocado’s

Daardoor is minder goede grond beschikbaar voor een toekomstbestendige voedselproductie voor de lokale markt. ‘Het Westen, daarentegen, geniet dankzij deze lange ketens en gunstige handelsafspraken het hele jaar door van rozen en avocado’s, of verwerkt soja en palmolie in veevoer, shampoo of biobrandstof.’

De briefschrijvers trekken nu aan de bel omdat de onderhandelingen over een landbouwakkoord het einde naderen. Daarmee wil het kabinet tot een breed gedragen perspectief voor de Nederlandse landbouw komen, samen met diverse boerenorganisaties, provincies en andere betrokken partijen. Die gesprekken lopen moeizaam, onder meer omdat de agrarische sector vreest op termijn veel grond te moeten inleveren aan met name natuurontwikkeling.

“Het internationale perspectief ontbreekt daarbij", vindt mede-initiatiefnemer Karin van Boxtel van natuurorganisatie Both Ends. “Dat is zorgelijk, want minister Adema komt binnenkort ook met een internationale strategie duurzame landbouw, die hij mede op het landbouwakkoord baseert. De Nederlandse landbouw is internationaal een grote speler, die invloed heeft op de wereldwijde klimaat- en milieu-impact. En op internationale machtsrelaties rondom voedsel.”

Een lokalere voedselmarkt

De initiatiefnemers gaan in hun brief in feite uit van een voedselmarkt die minder mondiaal moet worden. Waarin boeren in Afrika en Azië zich meer richten op wat lokaal nodig is, en minder op wat het Westen van ze vraagt. En waarin Nederlandse boeren minder veevoer uit Zuid-Amerika exporteren. “Dit beschermt Nederlandse boeren bijvoorbeeld ook tegen de import van onder meer goedkoop vlees uit Argentinië, dat met lagere milieu-eisen is geproduceerd”, benadrukt Van Boxtel. “Op dat punt merk ik dat we ook andere partijen in de agrarische sector weten te vinden.”

Die grote spelers uit de agrarische sector ontbreken echter wel bij de ondertekenaars. Ook zij benadrukken doorgaans het belang van het internationale speelveld voor de Nederlandse landbouw. Maar dan wel vanuit een heel ander gezichtspunt: zij pleiten juist voor een grote, internationaal georiënteerde agrarische sector in Nederland. Omdat Nederlandse productie én landbouwkennis juist van belang zijn om op wereldschaal voor voldoende voedsel te zorgen, is dan de redenering.

De coalitie heeft geen poging gedaan om bijvoorbeeld LTO Nederland de brief ook te laten ondertekenen, licht Van Boxtel toe. “Deels omdat de tijd beperkt was. En deels omdat de boodschap over natuur en klimaat voor ons een essentieel onderdeel van de brief is.”

