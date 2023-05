Opnieuw valt een Amerikaanse bank om. Hoogleraar: Bankrun ontstaat door systeemfout

Wat er al een tijdje aan zat te komen is gebeurd: de Amerikaanse First Republic Bank is ten onder gegaan. Na een interventie door de overheid, neemt JP Morgan Chase de activiteiten over. Het is de derde keer in twee maanden dat een Amerikaanse bank onderuit gaat na een bankrun. Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de universiteit van Tilburg, ziet een patroon ontstaan.

Door hoge risico’s van de bank ontstaat een vertrouwenscrisis, waarna de aandelen kelderen. Tot een bepaalde hoeveelheid geld worden de banktegoeden door de overheid gedekt: het depositogarantiestelsel. In de Verenigde Staten gaat het om rekeningen tot 250.000 dollar. Burgers en bedrijven met meer geld op de rekening, nemen dat op. Ze nemen het zekere voor het onzekere. Berichtgeving daarover leidt ertoe dat meer klanten hun geld opnemen. Zo ontstaat een bankrun.

Regeling vergroot vertrouwenscrisis

Een regeling die bedoeld is om klanten van banken te beschermen, vergroot dus de vertrouwenscrisis, zegt Benink. Onnodig, want in de praktijk blijken die te grote banktegoeden ook door de overheid gegarandeerd. Dat gebeurde bij Signature Bank, Silicon Valley Bank en nu dus bij First Republic Bank. “Dat is ook logisch, een betaalrekening moet gegarandeerd zijn”, zegt Benink. Het gaat om vermogende mensen, maar nog vaker om bedrijven. Die moeten het loon van hun medewerkers en leveranciers kunnen blijven betalen. Lukt dat niet, dan gaan onschuldige bedrijven failliet omdat hun bank in de problemen komt.

Volgens Benink kunnen dit soort bankruns voorkomen worden als het depositogarantiestelsel niet zo’n harde grens hanteert. Een oplossing zou kunnen zijn dat de tegoeden worden aangehouden bij de centrale bank.

‘De kwetsbaarheden in het financiële systeem zijn toegenomen’

De ingreep van de Amerikaanse overheid afgelopen weekend bij First Republic Bank, heeft volgens Benink de rust weer hersteld. Of nu alles weer goed is? Benink: “Het IMF brengt ieder halfjaar een rapport uit. Zij concluderen dat de kwetsbaarheden in het financiële systeem zijn toegenomen.” Dat komt doordat burgers, bedrijven en overheden grote schulden hebben afgesloten, terwijl de rentes afgelopen tijd sterk gestegen zijn. “Er is dus sprake van toegenomen bezorgdheid. Maar het is onmogelijk te voorspellen of en wanneer dit nog eens gebeurt.”

