Opnieuw tikt de rechter het UWV op de vingers

Uitkeringsinstantie UWV mag bepaalde kosten pas bij werkgevers in rekening brengen, nadat een arts of arbeidsdeskundige een oordeel heeft geveld. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Daarmee is een spoedreparatie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia), die vorig jaar werd doorgevoerd, in feite mislukt.

De zaak tegen het UWV was aangespannen door A.S. Watson, dat wereldwijd drogisterijwinkels exploiteert. In Nederland is het bekend van merken als Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris. Met meer dan 27.000 werknemers op de loonlijst, zijn er altijd wel een paar ziek, van wie sommigen langdurig. De rechtszaak draait om twaalf van die langdurig zieke werknemers: wie is er verantwoordelijk voor het doorbetalen van hun inkomen?

In een ideale wereld zou die vraag niet opkomen, want de wet is heel duidelijk. Als ze volledig afgekeurd worden, betaalt het UWV. Als ze deels kunnen werken, betaalt A.S. Watson. Dat is minder gek dan het klinkt, want A.S. Watson is een ‘eigenrisicodrager’. Dat betekent dat het bedrijf bepaalde taken uit de arbeidsongeschiktheidswet Wia voor zijn rekening neemt. Een derde mogelijkheid is: als de medewerkers voor minder dan 35 procent worden afgekeurd, hebben ze geen recht op een Wia-uitkering.

Tekort aan artsen

Dat het in de soep loopt, komt door de werkachterstand bij het UWV. De dienst heeft te weinig artsen om alle aanvragen te behandelen. En de situatie wordt alleen maar erger, want in de eerste acht maanden van dit jaar verloor het UWV al zestig voltijdsartsen, 10 procent van het totaal.

Volgens het UWV is de werkachterstand nu 16.000 personen. Al die mensen wachten al langer dan acht weken op een ‘beschikking’. Voor de zieke werknemers is dat een probleem. Werkgevers zijn verplicht om hen de eerste twee jaar door te betalen. Daarna kunnen ze een uitkering krijgen op grond van de Wia. En daar wringt het. Want hoewel een oordeel over de inzetbaarheid van de twaalf werknemers uitbleef, kreeg A.S. Watson toch ineens facturen van het UWV.

Spookfacturen

“Het UWV stuurt gewoon spookfacturen”, zegt Lex van den Heuvel die als jurist bedrijven bijstaat met geschillen met het UWV. Vorig jaar diende een soortgelijke rechtszaak, aangespannen door schoonmaakbedrijf Hago. Zonder dat een keuringsarts de mensen heeft gezien, geeft het UWV ze de sticker ‘gedeeltelijk arbeidsongeschikt’. Het percentage waarvoor de mensen worden afgekeurd, wordt geschat.

Dat doet het UWV omdat zieke werknemers op grond van de Wia automatisch recht hebben op inkomensondersteuning. De rechter is het daarmee eens, maar stelt ook dat de hoogte van die ondersteuning moet volgen uit het oordeel van een keuringsarts. De rechter wil aan die eis niet tornen, want dat zou de rechtszekerheid van werknemers te veel aantasten: de keuringsarts moet in het stelsel een objectief oordeel vellen over de inzetbaarheid van zieke mensen. Alleen zo kan het UWV ervoor zorgen dat gelijke gevallen, gelijke behandeling krijgen.

Al lang bestaande werkwijze

Het UWV stelt in een reactie dat de werkwijze al sinds 1998 bestaat. De eerste twee jaar betaalt de werkgever het loon door, aan het einde van die periode vragen mensen een Wia-uitkering aan. “Wij hebben dan acht weken de tijd om die aanvraag te beoordelen, maar soms lukt dat niet en in die gevallen keren wij altijd een voorschot uit. Dat doen we omdat mensen anders geen geld hebben”, zegt woordvoerder Geralt Lammers van het UWV.

Het UWV blijft op het standpunt dat eigenrisicodragers die voorschotten gewoon aan het UWV moeten betalen. “Dat staat in de wet, ook al wordt dat nu anders uitgelegd”, aldus Lammers. Het UWV meent dat de spoedreparatie van vorig jaar dit nog eens extra duidelijk maakt.

In de eerder genoemde andere zaak dient half december een hoger beroep. Het UWV zal ook tegen de nieuwe uitspraak in beroep gaan.

