Opluchting op de klimaattop na gesprek XI en Biden: ‘Ondubbelzinning een positief signaal’

Wat er gebeurde op Bali leidt tot optimisme in Sharm-el Sheikh. Tijdens de G20-bijeenkomst op het Indonesische eiland haalden de presidenten Xi Jinping (China) en Joe Biden (VS) voorzichtig de banden weer aan na wrevel en radiostilte onderling. De redding van het klimaat is een van de belangrijke thema’s waarover de grootmachten weer in gesprek treden. Dat bericht is een opsteker voor de klimaattop in Egypte (de zogeheten COP27), waar landen deze week zware slotonderhandelingen voeren.

“De wereldgemeenschap slaakt een zucht van verlichting”, reageert Ani Dasgupta, de voorzitter van de gezaghebbende milieugroep World Resources Institute (WRI). De klimaatonderhandelaars in Sharm-el Sheikh keken in spanning mee naar de G20-top op Bali. Escalatie over de Oekraïne-oorlog of een ander conflict zou hun kans op succes tijdens de Egyptische klimaattop doen kelderen. Het tegenovergestelde gebeurde.

“Hoopgevend”, noemt de Spaanse minister Teresa Ribera (klimaat) de hervatting van de klimaatdialoog, dankzij de toenadering tussen Xi en Biden. Alleen wanneer China en de VS, de landen met de grootste uitstoot van broeikasgas, door één deur kunnen, kan het Parijse klimaatakkoord volgens Ribera slagen. Bij het sluiten van dat Parijs-akkoord in 2015 werden China en de VS door experts als ‘motor’ achter het pact gezien. Die motor viel stil toen China de klimaatdialoog met de VS schrapte. Dat deed Xi uit boosheid over een bezoek van de voorzitter van het Huis van afgevaardigde, Nancy Pelosi, aan Taiwan – door China beschouwd als afvallige provincie.

Gezamenlijk optrekken tegen de klimaatcrisis

Daarover lijkt nu de lucht geklaard. “Het is ondubbelzinnig een positief signaal dat de twee grootste economieën ter wereld weer gezamenlijk kunnen optrekken tegen de klimaatcrisis”, stelt Manish Bapna van de milieuorganisatie Natural Resources Defence Council. Hij noemt het “essentieel”. Onderhandelaars in Egypte hopen dat de klimaatgesprekken bijdragen aan een stevige slottekst van de Egyptische klimaattop. Ambitie en vergoeding van klimaatschade aan kwetsbare landen staan daarbij centraal. Klimaatgezant Avinash Persaud spreekt van een ‘momentum’ voor de COP27.

“Zo’n klimaattop werkt soms een beetje als een aandelenbeurs”, zegt klimaatexpert Jan Paul van Soest. “Signalen van buitenaf bepalen het sentiment en het resultaat.” Dat de deur voor klimaatgesprekken tussen de VS en China van het slot is, kan de dynamiek in Sharm-el Sheikh volgens Van Soest gunstig beïnvloeden. “Wat helpt is dat het verlies van Bidden tijdens de midtermverkiezingen in de VS lager lijkt uit te vallen dan verwacht. De Trumpiaanse triomf valt tegen.” Dat geeft Biden gezag, dus ook wat hij aankondigt over een klimaatband met China.

Stoorzender op de klimaattop

Van Soest heeft wel een kanttekening: ook toen de VS en China eerder een klimaatdialoog onderhielden, daalde de mondiale uitstoot van broeikasgassen niet. In tegendeel. “Ook de belofte om te gaan praten is nog niets inhoudelijks.” Toch heeft het waarde, denkt Van Soest. “Zonder de toenaderingen was de klimaatcrisis misschien nog erger geweest.”

Hoe dan ook, klimaatonderhandelaar namens het Europees Parlement Bas Eickhout is te spreken over de herstelde dialoog. De oorlog in Oekraïne is al een geopolitieke stoorzender tijdens de klimaattop, dus een betere band tussen de machtsblokken is welkom. Nog beter zou het zijn als er een ‘Bali-conclusie’ volgt, waar de G20-landen de klimaatafspraken uit Glasgow moeten bekrachtigen. “Dat helpt voor de benodigde afspraken voor vergoeding van loss and damage [klimaatschade, red.] aan armere landen.”

Eickhout denkt dat de handreiking van China ook helpt wanneer de VS met andere landen samen druk willen uitoefenen op China. De inzet van industrielanden is dat China zich niet te veel opstelt als ontwikkelingsland, dat mag groeien en geld ontvangen voor klimaatschade. “Wat CO2-uitstoot en welvaart betreft heeft China al stappen gezet”, zegt Eickhout. “Dat vraagt om grote Chinese ambitie, in lijn met de 1,5 graden.” Daar zit China, mede door de bouw van grote nieuwe kolencentrales, nog mijlenver vanaf.

