Op zoek naar een nieuwe baan? Word verzuimadviseur, die zijn niet aan te slepen

Ieder jaar maakt uitzendbureau Randstad een lijstje met de meest kansrijke beroepen. Dit jaar staat er een opvallende nieuwkomer in de top: de verzuimadviseur. Dat er veel vraag is naar verzuimadviseurs verbaast Frederieke Schaafsma niet. “Het verzuim is toegenomen, dus ook de vraag naar mensen die dat goed kunnen begeleiden”, legt de bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde uit.

Het is een relatief nieuw beroep. Daardoor is wie er precies onder vallen soms wat vaag. Zelfs over de titel is nog geen overeenstemming. Verzuimadviseurs worden namelijk ook verzuimspecialist, hr-adviseur verzuim, specialist verzuim en mobiliteit, én casemanager genoemd, zegt Bart van Krimpen, arbeidsmarktanalist namens Randstad.

Allemaal hebben ze één duidelijke taak: ze moeten ervoor zorgen dat medewerkers die ziek zijn op de juiste manier worden begeleid voor een gezonde terugkeer naar het werk. Verzuimadviseurs weten bijvoorbeeld precies wanneer het tijd is om een bedrijfsarts in te schakelen, controleren of een werkgever genoeg doet om iemand die ziek is te begeleiden, en ze attenderen een leidinggevende op het op tijd en volledig doorgeven van verzuimgegevens.

Lastige taak

“Dit beroep is uit vraag geboren omdat de regels voor een ziekmelding in ons land nogal ingewikkeld zijn. Sowieso is het goed begeleiden en ondersteunen van (langdurig) verzuim van een werknemer moeilijk”, zegt Schaafsma. “Met name kleinere bedrijven weten vaak niet precies wat ze moeten doen als een medewerker ziek wordt. Een verzuimadviseur neemt ze aan de hand.”

Hoog ziekteverzuim In 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage naar 4,8, wat betekent dat van elke duizend werkdagen er 48 verzuimd werden. Dat blijkt uit cijfers van HumanCapitalCare en ArboNed. Een hoog percentage. In 2021 was dat nog 4,4 procent, in 2020 4,3 procent. Veel verzuim werd vorig jaar veroorzaakt door een griepgolf in maart en december, Covid-19 en een stijging van het aantal psychische klachten. Die klachten duren vaak een stuk langer. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen afwezig.

De verzuimadviseur is zo een schakel tussen de werknemer, werkgever, verzekeraar en bedrijfsarts. “Eigenlijk valt verzuimpreventie ook onder het takenpakket van HR-medewerkers. Maar omdat het verzuim nu hoger is dan ooit is er vraag naar specialisten die zich op allerlei aspecten rondom verzuim richten”, zegt Bart van Krimpen van Randstad.

Hij maakte de lijst met meest kansrijke beroepen door te kijken naar het aantal openstaande vacatures en de bestaande krapte per sector. “In 2019 en 2020 lag het aantal vacatures voor verzuimadviseurs op ongeveer 150 per kwartaal. De afgelopen twee jaar is dat aantal verdubbeld”, duidt hij de data.

Onduidelijk

Verzuimadviseurs zijn soms in dienst van een werkgever, soms van een verzekeraar, soms van een arbodienst en soms van een bureau met verzuimadviseurs die zich laten inhuren door die andere partijen.

Hoogleraar Schaafsma, verbonden aan het Amsterdam UMC, waarschuwt: “Door de verschillende belangen en betrokken partijen is niet zo duidelijk voor een werknemer wie ze aan de lijn hebben en wat ze diegene wel en niet moeten of kunnen vertellen over hun ziekteverloop. Dat maakt deze vrij jonge beroepsgroep - ook al is het niet met opzet - best wel intransparant”, zegt ze.

Daar sluit Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur bij arbodienst HumanTotalCare zich bij aan. “Alle adviseurs moeten duidelijk maken voor wie ze werken, zegt hij. “Wie werkt in opdracht van de werkgever mag namelijk geen medische informatie verzamelen, in opdracht van de bedrijfsarts mag dat weer wel.”

Goed nieuws

Hij is blij met de toename van verzuimadviseurs. “Vroeger lag alles bij de bedrijfsarts. Maar het tekort aan bedrijfsartsen is groot. En het is maar de vraag of je altijd een arts nodig hebt om iemand te behandelen. In het ziekenhuis zie je ook eerst een verpleegkundige dan pas een arts. De verzuimadviseur kan inschatten of het nodig is een bedrijfsarts in te schakelen.”

Als bedrijfsarts kijkt hij naar klachten en hoe die te behandelen. “Een werkgever kan kijken naar de werkbeleving. Hoe kan het werk of de werkplek leuker worden gemaakt of beter aansluiten op de medewerker? Een verzuimadviseur kan werkgevers helpen dat gesprek op de juiste manier te voeren. Zo helpen we allemaal op onze eigen manier”, zegt Penders.

Hij hoopt dat (langdurig) verzuim vaker kan worden voorkomen. “Als verzuimadviseurs er voor kunnen zorgen dat werkgevers in gesprek gaan met een werknemer zodra er signalen zijn dat diegene niet lekker in zijn of haar vel zit, kun je direct zoeken naar een oplossing. Daarmee kun je voorkomen dat klachten erger worden en iemand langdurig thuis komt te zitten.”

Verzuimadviseur? Wat moet je kunnen? Verzuimadviseurs – met werkervaring – verdienen gemiddeld tussen de 45.000 en 56.000 euro per jaar. In bijna alle vacatures wordt gevraagd om een hbo-diploma. Het gaat dan om een opleiding op het gebied van casemanagement, verzuim- en re-integratie of een vergelijkbare opleiding. In vacatureteksten wordt gevraagd om ‘een goede gesprekspartner’ en iemand die ‘administratief sterk is’ en kennis heeft, of bereid is te leren over de wetten en regels rondom verzuim.

