Op vakantie met de elektrische auto? Vijf tips voor een optimale reis

Op de Nederlandse wegen rijden inmiddels 350.000 elektrische auto’s, van compacte Twingo’s tot luxe Tesla’s. En ook de laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Over de grens is de situatie echter heel anders, waarschuwt de ANWB. Een goede voorbereiding is dus cruciaal voor een zorgeloze zomervakantie met de stekkerauto.

1. Ontloop de laadwoestijn

Nederland is Europees koploper laadpalen, met in totaal zo’n 40.000 publieke en 100.000 private laadpalen. Maar die luxe is over de grens lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. In Wallonië en Noord-Frankrijk laat de paaldichtheid te wensen over, en dus loopt de elektrische rijder het gevaar om te stranden. De ANWB raadt dan ook aan om dit soort ‘laadwoestijnen’ te omzeilen, en bijvoorbeeld via Duitsland naar Zuid-Frankrijk te rijden. Gelukkig worden de woestijnen wel steeds kleiner. In de hele EU is er afgelopen jaar zo’n 44 procent aan openbare laadpunten bijgekomen, meldt de NOS op basis van nieuwe cijfers.

2. Plan ver vooruit

Een tankstation voor benzine of diesel vind je in het buitenland om de haverklap. Maar wie afhankelijk is van laadpalen, moet planmatiger te werk gaan. Speciale routeplanners zoals A Better Routeplanner berekenen de beste route en vertellen waar het elektrische voertuig het best kan worden opgeladen. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om meerdere laadpassen mee te nemen, omdat er nog geen universele betaalwijze is voor alle elektrische tankstations.

3. Vermijd zwarte zaterdag

De kans is groot dat het op 29 juli, 5 en 12 augustus weer zwart ziet van de vakantiegangers op de wegen naar het zuiden. Het is voor iedere automobilist aan te raden die dag te mijden, maar voor een elektrisch rijder des te meer. De tankstations zullen voller zijn dan anders, en laden bij een doorsnee laadpaal (dus zonder snellader) duurt aanzienlijk langer dan het vullen van een benzinetank. Dat vertaalt zich ook in langere wachttijden. Het is sowieso aan te raden om een ruime accumarge over te houden voor het geval het beoogde tankstation te druk of defect is.

4. Rijd slim en zuinig

Vooral de duurdere elektrische auto’s staan bekend om hun snelle acceleratie. Met een beetje Tesla zit je bijvoorbeeld in een luttele 3 seconden op 100 kilometer per uur. Maar bij een hogere snelheid jaag je ook de acculading er vlot doorheen, waarschuwt de ANWB. Die raadt dan ook aan om de cruisecontrol bij lange ritten op 90 tot 100 kilometer per uur te zetten. Ook de airco kost veel energie. Nog een tip: gebruik regeneratief remmen. Met deze instelling kan de elektrische auto afremmen door het gaspedaal los te laten. Dat heeft als grote voordeel dat de energie van het remmen terugvloeit in de accu, die daardoor weer wat oplaadt.

5. Neem de tijd

Elektrisch rijden in het buitenland is een kwestie van berusting. Wie het snelst van A naar B wil, doet dat nog altijd het gemakkelijkst met een brandstofmotor onder de motorkap. De elektrische rijder zal soms wat langer moeten lunchen bij het tankstation totdat zijn accu weer vol is, of een blokje om moeten rijden om een laadpaal te vinden in de buurt van de camping. Vooral met kinderen is het daarom raadzaam om een lange reis op te knippen en halverwege een overnachting te boeken. Neem ook een oplader mee voor het gewone stopcontact. Laden met 230 volt gaat weliswaar tergend langzaam, maar een nachtje aan het stopcontact is zeker een bruikbaar alternatief als er in de wijde omtrek geen laadpaal te bekennen is.

