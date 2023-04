Op de werkvloer is de verhouding tussen vrouw en man nog traditioneel

Tussen willen en en doen gaapt een behoorlijke kloof op de Nederlandse arbeidsmarkt. En dus is het nog altijd zo dat vrouwen na hun afstuderen vaker een deeltijdbaan nemen dan mannen. Heeft een vrouw het mbo-, hbo-, of wo-diploma op zak, kiest ze massaal voor een baan van minder dan 35 uur per week. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Vrouwen met een voltijdbaan die gaan samenwonen stappen ook eerder dan mannen over naar een deeltijdbaan. Krijgt een stel een kind, wordt het verschil nog groter. Dan zijn het meestal de mannen die de lange werkweken draaien en zijn het de vrouwen die thuis de boel regelen en werkuren inleveren. Al ver voor het kind is geboren, bouwen veel vrouwen hun aantal uren al af, constateert het statistiekbureau.

Volgens Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS, zijn er meerdere redenen dat mannen en vrouwen die keuzes maken: “Er zit een behoorlijke factor cultuur achter. De manier waarop wij nog altijd kijken naar de rol van man en vrouw speelt hier sterk mee. Vooral als het gaat om de opvang en opvoeding van jonge kinderen, vinden velen dat vrouwen daar meer geschikt voor zijn. Ook vrouwen zelf.”

Kijk op rolverdeling is cultureel bepaald

Het CBS keek naar de eerste negen jaar op de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen die in de periode 2007-2009 het onderwijs met een diploma verlieten. Daaruit bleek dat mannen en vrouwen een jaar na afstuderen weliswaar ongeveer even vaak betaald werk hadden, maar dat mannen hun werkende leven vaker beginnen met een voltijdbaan. Een jaar na het behalen van het diploma werkt 30 procent van de Nederlandse vrouwen in deeltijd tegenover 14 procent van de mannen.

Behalve de cultureel bepaalde kijk op de rolverdeling tussen man en vrouw, speelt er volgens Traag nog iets anders mee. “Dat vrouwen vaker kortere contracten hebben heeft ook te maken met de beroepen waarin zij graag werkzaam zijn. In de zorg en in het onderwijs zijn relatief vaker deeltijdbanen. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden, zien wij dat vrouwen een jaar na afronding van hun opleiding minder vaak een voltijdbaan hebben.”

Hoe werkende mannen en vrouwen aankijken tegen elkaars rol, verschilt per onderwijsniveau. Vrouwen met een universitaire graad bijvoorbeeld, werken op termijn minder vaak in deeltijd (40 procent) dan vrouwen met een mbo-diploma (67 procent). Van de mbo-gediplomeerde vrouwen die op het moment van de geboorte van het eerste kind nog een voltijdbaan hadden, ging 58 procent in het eerste jaar na de geboorte van de baby over op een deeltijdbaan.

Praktijk pakt anders uit dan wat men zegt te willen

Alles wijst erop dat de meeste Nederlanders zowel thuis als op de arbeidsmarkt niet doen wat ze zeggen te willen. In eerder CBS-onderzoek over de verdeling van werk en zorg tussen vaders en moeders gaf vorig jaar nog ruim 4 op de 10 partners met jonge kinderen (moeders en vaders) aan dat zij betaald werk en zorg voor de kinderen het liefst gelijk zouden verdelen met hun partner. Bij degenen die (nog) geen kinderen hadden was dat een meerderheid (54 procent). In de praktijk zegt 1 op de 10 ouders met minderjarige kinderen de zorgtaken en betaald werk gelijk te verdelen.

Helemaal ongevoelig voor emancipatoire opvattingen is de Nederlandse arbeidsmarkt ook weer niet. Uit de jongste Emancipatiemonitor van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen die niet fulltime werken steeds vaker een grote deeltijdbaan hebben (28 tot 35 uur per week). Ook neemt bij jonge vaders – bij alle onderwijsniveaus – de kans op een overstap van voltijd- naar deeltijdwerk toe. Maar: veel minder vaak dan bij vrouwen. Het overgrote deel van de mannen blijft, ook als ze vader worden, 36 uur of meer uren per week werken.

Traag vermoedt dat traditionele verhoudingen tussen mannen en vrouwen nauwelijks verschuiven doordat er als het ware geen sprake is van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. “Jonge meisjes zien om zich heen dat dit is wat vrouwen doen. En voor mannen is de omgeving ook een factor. In bepaalde bedrijfstakken is de 40-urige cultuur zo dominant dat daar moeilijk aan is te ontsnappen.”

