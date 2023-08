Op de vleugels van de Barbie-hausse vliegt Birkenstock naar de beurs

Birkenstock, het ooit stoffige sandalenmerk uit Duitsland, is ongekend populair en op weg naar een notering op de beurs.

Glimmende roze naaldhakken? Of een paar platte, donkerbruine Birkenstock-sandalen? Beide worden Barbie voorgehouden in één van de meer existentiële scènes uit de gelijknamige film.

Ze moet kiezen, waarbij meer dan alleen esthetiek meespeelt. De naaldhakken staan symbool voor verder leven in het droomwereldje waar Barbie zich tot dan toe in begeeft. De bruine Birkenstocks staan symbool voor de ruwe werkelijkheid, de niet-zo-glamourachtige wereld waar ze tot dan toe nog geen kennis mee had gemaakt. Barbie schrikt zich kapot bij het zien van de sandalen.

Verkoop schiet omhoog

Of het Duitse merk, dat al sinds 1774 bestaat, blij moet zijn met zo’n typering? Ja, natuurlijk. De verkoop schiet sinds de film hard omhoog. Op Instagram en TikTok delen mensen ‘unboxing’-video’s, waar ze hun nieuwste paar roze sandalen uitpakken en waarin ze aan anderen uitleggen waar je die kunt kopen.

Toeval of niet, later dit jaar wil Birkenstock naar de beurs, bevestigden bronnen aan zowel The Financial Times als persbureau Bloomberg eerder deze week.

Momenteel is het merk in handen van L Catterton, een Amerikaanse investeringsmaatschappij die zich in 2021 inkocht. Toen was het sandalenbedrijf nog zo’n 4 miljard dollar waard. Inmiddels zou het op meer dan 8 miljard dollar gewaardeerd worden.

Die groei is natuurlijk niet alleen aan Barbie te danken. Birkenstock is al een aantal jaren bezig met een opmars, met steeds meer exclusieve winkels in de Verenigde Staten. Onlangs nog weer een nieuwe vlakbij San Francisco. Eerder opende het meerdere vestigingen in New York, onder meer in hipsterdistrict Williamsburg in Brooklyn.

Populariteit komt in golven

Veel financiële cijfers hoeft Birkenstock niet openbaar te maken, het is vooralsnog immers in private handen. Maar volgens een intern document dat Bloomberg heeft ingezien zou de omzet vorig jaar met 29 procent zijn gestegen naar 1,2 miljard dollar. Nog vóór de Barbie-hausse dus.

Het lijkt of de populariteit van de sandalen in golven komt. Naar verluidt waren ze net na de Tweede Wereldoorlog populair bij veteranen die orthopedisch schoeisel zochten. Wat later, in de jaren zestig, ontdekte de Duits-Amerikaanse designer Margot Fraser de schoenen op een reis naar Duitsland.

Ze was zo onder de indruk van het comfort – haar tenen stonden weer recht, haar rug voelde beter – dat ze de sandalen naar de Verenigde Staten haalde. In de buurt van haar standplaats, in het noorden van Californië, sloegen ze vooral aan in de hippie-gemeenschap.

In 1990 stond topmodel Kate Moss met Birkenstocks in modeblad The Face. Weer later, in 2012, liet de Britse modeontwerpster Phoebe Philo haar modellen met de sandalen over de catwalk lopen.

Als het maar lang meegaat

In die tijd dacht het grote publiek bij Birkenstocks waarschijnlijk nog steeds aan iets wat je draagt op de werkvloer, of anders thuis. Als iets degelijks dat er niet mooi uit hoeft te zien, als het maar lang meegaat.

Dat imago kwam goed van pas tijdens de coronacrisis, toen de halve wereld thuis kwam te zitten bij een nieuwe uitbraak. Mensen kozen in dat eerste coronajaar massaal voor comfort, analyseerden experts, waardoor Birkenstock en ook Crocs met zijn rubberen klompen goede zaken deden.

David Kahan, topman van de Amerikaanse Birkenstock-tak, zocht er meer achter. Hij opperde destijds, met enig gevoel voor overdrijving, dat veel mensen in 2020 zó ontwricht raakten dat ze toe waren steun in bredere zin. “Ik denk dat de wereld een merk nodig heeft dat voor méér staat dan gewoon een schoen”, zei hij aan het eind van 2020. “Iets wat mensen een soort emotioneel en zelfs spiritueel comfort biedt.”

Een jaar later nam L Catterton de boel over, en met het geld van de investeerder zou Birkenstock gaan werken aan het uitbreiden van de verkopen naar China en India. Bijna de hele productie zit overigens nog steeds in Duitsland.

Inmiddels werkt Birkenstock samen met modemerken als Dior, het Italiaanse modehuis Valentino en het Spaanse luxemerk Manolo Blahnik. In die zin lijkt de scène uit de nieuwe Barbie-film dan ook meer een knipoog naar het imago dat het merk hád, in plaats van hoe mensen er nu tegenaan kijken.

