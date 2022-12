Op de biotop is Nederland voor mooie doelen, maar die omzetten in regels valt tegen

De timing is opmerkelijk. Minister Christianne van der Wal is nog nauwelijks terug van de biodiversiteitstop in Montreal, of ze vraagt in Brussel om ‘coulance’ als het gaat om natuurherstel. In overleg met de ministers van milieu uitte ze dinsdag in Brussel haar zorgen over de wet voor natuurherstel die de EU wil invoeren. Die zou Nederland ‘waarschijnlijk verlammen’. Ze vermoedt dat allerlei economische activiteiten dan in de knel komen.

Die Natuurherstelwet, die de Europese Commissie deze zomer voorstelde, ligt juist in lijn met wat landen op de biodiversiteitstop hebben afgesproken. De Europese Unie heeft daar in Montreal stevig ingezet op een duidelijke belofte: 30 procent van de planeet moet in 2030 beschermde natuur zijn. Dat streven is door bijna tweehonderd landen afgelopen maandag onderschreven. Nederland steunt dat vanzelfsprekend, als onderdeel van de EU.

Een akkoord is iets anders dan bindende regels

Maar een akkoord op een mondiale top is iets anders dan bindende regels. De Europese Commissie wil met de omvangrijke ‘Green Deal’ de Europese economie klimaat- en natuurbestendig maken. Onderdeel daarvan is de Natuurherstelwet, die de lidstaten wil bewegen naar concrete doelen die wel in regels vastliggen.

Eén van die doelen is dat lidstaten herstelmaatregelen moeten nemen voor minstens 20 procent van hun land- en zeeoppervlak. Dat ligt dus lager dan de – vrijblijvender – belofte op de top. Het vervolg is wel ambitieuzer: 20 jaar later moeten alle ecosystemen hersteld zijn.

Pijnpunt zit in één verbod

Nederland is in principe geen tegenstander van deze doelen, stelde Van der Wal dinsdag nog. Het pijnpunt zit vooral in een ander onderdeel van de Natuurherstelwet: het ‘verslechteringsverbod’. Dat schrijft voor dat biodiversiteit en ecosystemen er niet meer op achteruit mogen gaan.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen tegen dat verbod. Nederland hikt er tegenaan omdat het nog middenin een levensgrote stikstofcrisis zit. De natuur verslechtert nog steeds en dat zal doorgaan zo lang het kabinet geen drastische maatregelen neemt om de uitstoot van stikstof te verlagen.

Zoals bekend heeft Nederland steeds de kaarten gezet op lapmiddelen en geitenpaadjes om niet hard te hoeven ingrijpen. Dat veroorzaakt nu de ‘verlamming’ waar Van der Wal naar verwijst. Een deel van de bouwprojecten bijvoorbeeld kan niet verder omdat er geen uitstootruimte is. De vluchtwegen zijn echter bijna uitgeput, maar Nederland vraagt nu – opnieuw – in Brussel om ‘flexibiliteit’ om niet een te harde afrekening te krijgen op natuurdoelen.

Daarvoor zoekt het steun bij andere lidstaten. Bij de buurlanden hoeft Nederland echter niet aan te kloppen, ziet Jeroen Candel van de Wageningen Universiteit. “Nederland staat wat geïsoleerd. De omringende landen zijn vóór de Natuurherstelwet, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië. Denemarken is ook voor, een vergelijkbaar land met een intensieve veehouderij. En België, dat ook een stikstofprobleem heeft, pleit zelfs voor strengere doelen.”

Petitie om verslechteringsverbod niet aan te vechten

Candel doet onderzoek naar klimaat- en natuurvriendelijke voedselsystemen en volgt de natuurplannen van de EU op de voet. Dit najaar begon hij een petitie om de Tweede Kamer op te roepen het verslechteringsverbod niet aan te vechten. Die is inmiddels ruim 8000 keer ondertekend. Grote organisaties als Natuurmonumenten steunen deze actie en denken dat de Natuurherstelwet voldoende flexibiliteit biedt voor de overstap naar een groene economie.

Volgens Candel is het idee achter de Natuurherstelwet juist dat het makkelijker wordt om die overgang te kunnen maken. “Zo’n overkoepelende wet helpt om de economie zo te gaan inrichten dat de druk op de natuur afneemt. Daarbij moet de overheid zich niet alleen op stikstof fixeren, maar ook op doelen als waterkwaliteit, terugdringen van methaanuitstoot, alles in samenhang aanpakken. De Europese wet stelt kaders voor de lange termijn. Dat kan innovaties en investeringen versnellen, economische actoren weten dan waar ze aan toe zijn en kunnen daarop anticiperen. Zodat we een economie krijgen die in overeenstemming is met onze ecosystemen.”

Lees ook:

De Europese Natuurherstelwet verdient warme steun

Columnist Patrick Jansen kijkt hoopvol naar de plannen van de Europese Commissie.

Landen worden het eens in Montreal: een ‘Parijs-moment’ voor biodiversiteit

Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in Montreal zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud. In 2030 moet 30 procent van land- en zeeoppervlak worden beschermd.