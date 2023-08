Ook voor de zwijnen is het goed dat er even een hek om het bos staat

Een wild zwijn dat mensen aanvalt moet weg, daar is iedereen het wel over eens. “Maar het dier dat dit doet is niet herkenbaar, er staat geen stip op of zo”, zegt Alfred Melissen van de faunabeheereenheid Limburg. Daarom is het goed dat het Bunderbos bij Meerssen op last van de burgemeester is afgezet, zegt hij. “Er komen nu veel minder mensen, dat is rustig voor de dieren.”

Het is bekend dat wilde zwijnen agressief kunnen zijn naar mensen, zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. “Er gebeuren meer ongelukken met wilde zwijnen dan met de wolf. Daarbij kun je behoorlijk gewond raken, het zijn geen lieverdjes.”

Normaal gesproken gaat een zwijn de confrontatie met een mens echter uit de weg, legt La Haye uit. Hij vermoedt dat in het Bunderbos een moederzwijn leeft dat haar biggen nogal actief beschermt. “Je hebt nu eenmaal driestere zwijnen en schuchtere zwijntjes.”

Stress onder de zwijnen

Melissen denkt dat drukte in het bos voor stress heeft gezorgd onder de zwijnen die er leven. “In januari was er al een incident, toen er sneeuw was gevallen in Zuid-Limburg en half Nederland hier kwam sleeën of skiën. Toen is een wandelaar met kind aangevallen, voor zover ik weet was dat voor de eerste keer in Nederland. Die wandelaar had geen hond, maar waarschijnlijk waren er toen wel honden in het bos. Dat een zwijn dan aanvalt is eigenlijk een vorm van verdediging.”

Half augustus was het opnieuw druk, constateert Melissen. “Het is daar erg mooi, en het einde van de zomervakantie die velen in eigen land hebben doorgebracht. Veel wandelaars nemen een hond mee, en sommigen laten die los ‘want hij luistert heel goed’. Dan gaat het mis. In januari loste de natuur het op, doordat de sneeuw verdween. Nu is het goed dat er even een afzetlint omheen zit.”

Uiteindelijk zal het aanvallende zwijn wel worden geschoten, verwacht Melissen. “Op deze plek worden al jaarrond wilde zwijnen geschoten, want ze mogen daar geschoten worden tot er geen meer zitten. De gemeente heeft de lokale vereniging van jagers, de Wildbeheereenheid, nu gevraagd om meer te schieten. De populatie zit hier vrij dicht bij woongebied, de zwijnen zijn daar mogelijk wat meer gewend aan mensen. Het is te hopen dat dit moederzwijn haar brutale gedrag niet aanleert aan haar jongen.”

Voedsel in overvloed

In Nederland mogen zwijnen worden geschoten om overlast en het risico op verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken, legt La Haye uit. “Alleen in Nationaal Park de Meinweg en natuurgebied Meerlebroek zijn de zwijnen beschermd. In Nederland is er voedsel in overvloed, dus hoefdieren blijven zich vermeerderen. Jagen is de enige manier om dat te beheren.”

Dit wil niet zeggen dat alle zwijnen in Limburg zullen worden geschoten, vult Melissen aan. “Dat gaat nooit lukken en dat is ook niet de doelstelling. Er is altijd loop, vanuit andere delen van Nederland, Duitsland en België. Als je alle zwijnen weg wilt hebben, moet je overal rasters plaatsen, maar dan houd je ook andere dieren tegen.”

Lees ook:

Nettie Dekker rekent in haar boek af met ‘propaganda’ van jagers

Nettie Dekker schreef het essay Jagerslatijn, mythes en fabels over de jacht. Daarin haalt ze onzin-argumenten van hobbyjagers onderuit. En laat ze zien waar de wet- en regelgeving hapert.