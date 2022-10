Ook via het drinkwater krijgen we het giftige pfas binnen

Voedsel, moedermelk, drinkwater... overal duiken de hardnekkige en ziekmakende chemicaliën op die samen pfas worden genoemd. Sommige chemische fabrieken lozen deze stoffen in rivieren en zo verspreiden ze zich door de natuur. Het is ontzettend moeilijk om die pfas-stoffen af te breken of in te dammen. Bij mensen zorgen ze voor gezondheidsklachten, omdat ze in het lichaam achterblijven en het immuunsysteem aantasten. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgen Nederlanders meer pfas-stoffen binnen dan gezond voor ze is.

1. Is het nog veilig om kraanwater te drinken?

Dat wel. Drinkwater is volkomen veilig, zegt het RIVM in een nieuw rapport. Het water voldoet aan de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn, die geldt vanaf 2026. Maar bij blootstelling aan pfas gaat het om de optelsom. Hoeveel krijg je in totaal binnen via de lucht, eten en drinken, en door gebruiksproducten? Twee jaar terug heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) een veilige grenswaarde vastgesteld. Water mag voor maximaal 20 procent bijdragen aan het bereiken van die grenswaarde.

Zo bezien zit er in Nederland wel degelijk te veel pfas in het drinkwater. Bij drinkwater dat van rivierwater is gemaakt, gaat het om de helft van de metingen. Bij drinkwater dat van grondwater is gemaakt, betreft het een op de tien metingen.

Drinkwaterbedrijven doen er alles aan om pfas uit het water te filteren, zegt Vewin, de vereniging van waterbedrijven. Principieel wringt dit, aldus de vereniging. “Pfas verdwijnen namelijk niet. Bij de zuivering van drinkwater verplaatst het zich naar een afvalstroom waarvoor geen goede oplossing is. Het blijft terugkomen in het milieu.” Verder vinden de waterbedrijven dat de vervuilers moeten betalen en dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt.

Wat moedermelk betreft, is in geen enkele meting de gezondheidsnorm overschreden, schrijft staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Vivianne Heijnen aan de Tweede Kamer. Meer onderzoek volgt. Het RIVM en de ministeries van volksgezondheid en landbouw gaan de verschillende blootstellingsroutes van pfas in beeld brengen.

2. Waar komt dat gif vandaan?

“Pfas-stoffen werden aanvankelijk gezien als een prachtige uitvinding, omdat ze vet, vuil en water afstoten. Ze werden gebruikt op Amerikaanse tanks in de Tweede Wereldoorlog en daarna op teflonpannen. Inmiddels kom je ze overal tegen, in bakpapier, bluswater, regenkleding en waterafstotende make-up”, zegt emeritus-hoogleraar milieuchemie Jacob de Boer van de Vrije Universiteit. “Het zou goed zijn als consumenten hiervoor worden gewaarschuwd.”

Het grote probleem is dat chemische bulkstoffen nog altijd niet worden getest voordat ze gebruikt mogen worden, zegt De Boer. “Pas als er al miljoenen tonnen zijn verbruikt, komen de gezondheidsklachten en de zorgen. En dan duurt het jaren om te ze verbieden.”

Bedrijven zoals Chemours en 3M in België lozen water dat met pfas vervuild is. In de omgeving van zulke fabrieken kan voedsel extra vervuild zijn. Nabij Dordrecht, Helmond en de Westerschelde is omwonenden geadviseerd geen of minder producten uit moestuinen, zelf gevangen vis en zelf geraapte schelpdieren te eten. Het beste advies voor iedereen is om gevarieerd te eten, zegt staatssecretaris Heijnen.

3. Moeten die stoffen niet verboden worden?

Nederland wil dat er een Europees verbod komt op zo veel mogelijk pfas-varianten, waarvan er duizenden bestaan. Samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden wil Nederland begin volgend jaar een voorstel indienen bij het chemicaliënagentschap van de Europese Unie. Een jaar later moet een besluit volgen.

Minister Mark Harbers (infrastructuur) wil de vergunningen voor het lozen van afvalwater aanscherpen om de hoeveelheden pfas omlaag te brengen. Maar lozingen kunnen niet zomaar verboden worden, oordeelde de Raad van State in de zomer. Het bedrijf RichPort protesteerde tevergeefs tegen pfas-lozingen door Schiphol in een poldersloot.

De Boer wijst erop dat de hele groep pfas-stoffen zo breed mogelijk moet worden verboden. “Anders wordt er aan een molecuul gesleuteld en ontstaat een nieuwe variant die de regels ontloopt. Dat heeft dan weinig zin.”

