Ook minder groenten in de Nederlandse supermarkt. Hoe komt dat?

In het Verenigd Koninkrijk zorgt een tekort aan paprika’s, tomaten en komkommers voor paniek. Supermarktbezoekers mogen nog maar drie stuks per keer meenemen. In Nederland zal het zover niet komen, maar ook hier is het aanbod schaars.

Wilma van den Oever, woordvoerder van GroentenFruit Huis, kwam de afgelopen tijd inderdaad wel eens lege schappen tegen. “Dan staat er ‘Vanwege een beperkte beschikbaarheid in Spanje hebben we dit product tijdelijk niet of minder’”, zegt ze.

En dat klopt. De Spaanse winters zijn normaal heel zacht. Dat maakt het land in de koude maanden een belangrijke leverancier van groente en het fruit voor onze supermarkten. Maar de afgelopen maanden werd het in Spanje ook echt winter. Of nou ja, het was er eerst warm, toen koud en daarna viel er meer neerslag dan normaal. “Het was een winter van extremen en dat heeft de teelt daar geen goed gedaan”, zegt Van den Oever.

Hoge gasprijzen, dure elektra

Ondertussen kweekten Nederlandse tuinders minder, of in ieder geval minder snel. Door de hoge gasprijzen gingen telers niet of minder belichten – zonlicht nabootsen met lampen – legt Glastuinbouw Nederland uit. Daardoor komt de productie later op gang. Pas vanaf eind maart en gedurende april – als de zon meer schijnt – zullen veel groenten die in Nederland zijn geteeld klaar zijn voor een weg naar de consument.

Zo ook de trostomaten van Bart de Bakker van De Bakker Westland B.V. Hij verwacht over twee weken de eerste tomaten uit zijn kas van 60 duizend vierkante meter. Die zijn voor hem duur, ook zonder het gebruik van speciale groeilampen, want tomaten groeien goed bij twintig graden. De stookkosten bleven dus hoog, al had het bedrijf wel geluk met een relatief voordelig energiecontract.

Of hij meer krijgt voor zijn tomaten omdat er dit jaar weinig uit Spanje zijn gekomen vindt hij moeilijk te zeggen. “Het is puur marktwerking en er zullen straks meer collega’s zijn die kunnen leveren”, zegt de teler. Hij heeft ook niet gehoord dat veel van zijn collega’s zijn gestopt met het werk. “Er zijn er een paar overgegaan van tomaten op komkommers en een paar zijn met pensioen gegaan, maar dat mag geen naam hebben”, zegt hij.

Aanbod verschilt per winkel

Waar bepaalde groenten wel en niet verkrijgbaar zijn, kan nu per winkel verschillen. “Dat heeft te maken met welke afspraken ze hebben met hun leveranciers. Als is afgesproken dat er geleverd wordt, moet een leverancier zich daaraan houden. Als er geen vaste afspraken zijn, kan een winkel nu niet of moeilijker aan een schaars product komen”, zegt Van den Oever.

Het moet heel raar lopen willen we in Nederland ook op rantsoen moeten, zoals in het Verenigd Koninkrijk, zegt ze. Bovendien zit de brexit ons niet in de weg. “Dat maakt het voor Britse handelsbedrijven moeilijker om te importeren.”

Aan het einde van deze maand verwacht de sector dus weer meer groenten van eigen bodem in de supermarkt. Tot die tijd is er misschien een product uitverkocht of niet te vinden, zegt Van den Oever. “Gelukkig zijn we in Nederland enorm verwend met een groot aanbod aan groente en fruit. We hoeven in ieder geval geen honger te hebben”, relativeert ze.

Lees ook:

Oorlog, net nu de witte bloemen naar Rusland zouden vertrekken voor Internationale Vrouwendag

De oorlog in Oekraïne zorgt voor problemen bij tuinders die zich op de Russische koper hebben gericht.

Door de hoge gasprijzen groeit in de komkommerkas van Koos sinds kort paksoi.

Door de hoge energieprijzen stappen sommige tuinders over op andere gewassen, die minder warmte en licht nodig hebben.