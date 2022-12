Ook in een oud pand kun je prima duurzaam wonen

De overheid moedigt burgers aan te verduurzamen. Isoleren, minder gas gebruiken, zelf stroom opwekken. Maar dat moet maar kunnen én mogen van de huisbaas. Want wat te doen met een pand uit 1910? En is het eigenlijk wel nodig, of zijn er ook andere manieren om de energierekening laag te houden? De komende weken maken we een rondgang langs kopers en huurders.

Gasloos wonen in een oud huis

Gert-Jan van Casteren en Janine Bekker wonen in een huis uit 1910. Ze waren als eersten in Bloemendaal helemaal van het gas af. Beeld Maartje Geels

Officieel mag de dubbele woning van Gert-Jan van Casteren, Janine Bekker en hun vijf kinderen geen monument heten. Maar zo oogt het wel. Het pand uit 1910 was het eerste in Bloemendaal dat helemaal van het gas af ging. “Eerst huurden we de bovenste twee verdiepingen”, vertelt Bekker aan de keukentafel. “Hier op de begane grond zat een fysiotherapiepraktijk.” Het vertrek van de praktijk was voor de toenmalige eigenaar aanleiding om het hele pand in de verkoop te doen.

Oorspronkelijk was het niet eens de opzet om na de verbouwing helemaal van het gas af te gaan, zegt Van Casteren. “We hebben wel allebei een sustainable drive, ook voor onze kinderen. We zien het als een investering in de toekomst om gebruik te maken van duurzame technieken. Voor het milieu, maar ook voor de waarde van het huis.”

Bij de duurzame aanpak van een verbouwing ‘wordt je niets aangereikt’, ondervonden ze. “We hebben heel erg veel zelf uitgezocht. Googelen, reviews lezen, kritisch doorvragen, warmteverliesberekeningen laten maken. Aannemers die verstand hebben van duurzame technieken zijn vaak vooral met nieuwbouw bezig, niet met huizen als deze. Je moet echt over doorzettingsvermogen beschikken en niet snel genoegen nemen met nee.”

Andere eigenaars van oude huizen over de streep trekken

Het resultaat van die vastberadenheid? Zeventien zonnepanelen op het dak (met extra hoog rendement), plus twee zonnecollectoren voor de zonneboiler. “De zonneboiler verwarmt namelijk het water voor de warmtepomp vóór”, legt Van Casteren uit. “Een vondst waar het installatiebedrijf en de producent van de warmtepomp zó van onder de indruk waren, dat ze ons extra hebben ondersteund in de realisatie.”

Het installatiebedrijf zei aanvankelijk: een warmtepomp voor een huis als dit, daar moet je niet aan beginnen. “Maar we konden ze overtuigen dat het op deze manier toch zou lukken. Uiteindelijk hebben ze er zelfs een video over opgenomen: voor hen is dit ook een mooi voorbeeld, waarmee ze andere eigenaars van oude huizen over de streep kunnen trekken.”

Op alle verdiepingen is vloerverwarming aangebracht. Bekker: “Je moet dan wel zorgen dat de vloerverwarming haar warmte kan afgeven. Beneden hebben we een cementen gietvloer, boven ligt een klik-pvc-visgraatvloer. We wilden eigenlijk de ouden eiken vloer terugplaatsen, maar dan zou de warmte in de vloer blijven zitten. Nu hebben we de buitenmuur van het terras betimmerd met onze mooie houten vloerdelen.”

Het terras is gemaakt van het hout dat voor de verbouwing op de vloer lag. Beeld Maartje Geels

Dankzij de bodemwarmtepomp kunnen de leidingen in de vloer ’s zomers ook voor verkoeling zorgen door de aanvoer van koud water. “In de warme zomers die we steeds vaker hebben, blijft het hier heerlijk koel. Ons huis is echt toekomstbestendig, dat voelt goed”, aldus Van Casteren. Bekker vult aan: “We sluiten ook expres niet alles hermetisch af. Ze zeggen vaak dat dat moet als je een warmtepomp hebt, maar dan wordt het stikbenauwd. Een beetje frisse lucht af en toe is juist gezond.”

Georganiseerd en gedigitaliseerd

Voor alle duurzaamheidsingrepen vroeg en kreeg het gezin subsidie: op de zonnepanelen, de warmtepomp, de zonneboiler en op de isolatie. “Die aanvragen zijn op een eigentijdse manier ‘simpel’ gemaakt, maar je moet wel behoorlijk georganiseerd en gedigitaliseerd zijn om daar goed mee uit de voeten te kunnen”, vindt Van Casteren. Dat het geld kost om je van het gasnet af te laten koppelen, heeft beiden verbaasd. “Dat verschilt per gemeente, maar in Bloemendaal kost het 750 euro. Per adres. Dus bij ons was de rekening 1500 euro.”

Daar tegenover staat een maandelijkse elektriciteitsrekening van 50 tot 75 euro. Althans, tot eind dit jaar. Met 8000 tot 10.000 kWh per jaar aan stroomverbruik komt het gezin ruim boven de hoeveelheid stroom uit waarvoor een prijsplafond gaat gelden. Niet verwonderlijk overigens, voor een gasloze woning van meer dan 300 vierkante meter. Het scheelt dat 75 procent van de stroom van eigen dak komt.

Energiezuinig wonen zonder technologie

Rob en Yvonne Hinse bij hun huis in Bennebroek. Beeld Maartje Geels

Gaat het over verduurzaming, dan gaat het al snel over isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Niet bij Rob en Yvonne Hinse uit Bennebroek. Hun ‘huisje’ heeft een opvallend laag energieverbruik voor een vrijstaande woning. Daar komt geen technologie aan te pas.

Huize Hinse ademt warmte. Vooral figuurlijk dan. De thermostaat wijst 14 graden aan, maar er is warme koffie en zelfgebakken boterkoek van Yvonne. Aan de muren hangen eigen schilderijen, afgewisseld met foto’s van kinderen en kleinkinderen. De schouw, de lambrisering en de kasten zijn kleurig geschilderd timmerwerk van Rob.

In de woonkamer geen radiatoren, maar een gaskachel. Rob Hinse: “Boven staat er ook een, maar die is stuk. Het oude stroplafond in de woonkamer heb ik eruit gesloopt, zodat je de oude balken weer ziet: veel mooier. En zo hebben we boven lekker vloerverwarming, want nu bestaat het plafond feitelijk gewoon uit planken. De warmte kan zó naar boven.”

Vanmiddag komen hun dochter en kleindochter op bezoek, vertelt Hinse. “Dan zetten we de kachel even aan. Maar voor onszelf is het prima zo. We zijn de hele dag in de weer. Of we doen een extra truitje aan.” Jaarlijks verbruikt het echtpaar zo’n 990 kuub gas en 550 kilowattuur stroom: ruim onder de 1200 kuub gas en 2900 kilowattuur stroom waarvoor vanaf 1 januari een maximumtarief geldt.

Geen nieuwerwets gedoe

Waar dat lage stroomverbruik vandaan komt, blijkt al snel bij een rondgang door het huis. Hier hebben moderne tijden amper voet aan de grond gekregen: er is nauwelijks een elektrisch apparaat te ontdekken.

De keuken is zelfreinigend, grapt de heer des huizes: “Als die vies is, reinigen we ’m zelf”. Boven de kookplaat geen afzuigkap, maar een zelf getimmerde houten kap, met een schuif bovenin. “Als je kookt, zet je ’m even open.” Er hangt een nieuwe boiler aan de muur, de vorige was stuk. Verder alleen een koffieapparaat en een tafelmodel koelkast. “Zonder vriesvak”, zegt zijn vrouw. “Dat kost alleen maar stroom. We hadden eerst ook een vriezertje, maar dat hebben we weggedaan. We hebben de Albert Heijn vlakbij, dus waarom zou je? We kopen steeds voor drie dagen eten en gooien nooit wat weg.”

De was gaat op een zelfgebouwd klaprekje boven de kachel. “Kijk, met een touwtje laat je ’m zakken.” “Er kan een volle machine aan was op”, glimlacht Yvonne tevreden. “En als je die uithangt voor je naar bed gaat, zetten we het luikje bij de trap open. Dan ontstaat er trek naar boven en is het zó droog.”

Het echtpaar heeft geen wasdroger. De was wordt op een speciaal gemaakt rek in de woonkamer gehangen, dicht bij de kachel. Beeld Maartje Geels

Ook qua isolatie hier geen nieuwerwets gedoe. Rob: “We hebben geen spouwmuren, maar twee enkelsteens muren, pal tegen elkaar aan. Daar zijn we eigenlijk wel blij mee, want dan kan er ook geen koude lucht tussen. In 1978 heb ik overal latten tegen de muur gezet met glaswoldekens erachter en gipsplaten of schrootjes ervoor. Prima isolatie. Zit door het hele huis.” Hij wijst op de tochtstrips onder de deuren. “Scheelt ook. En drie jaar geleden hebben we overal dubbel glas laten plaatsen door een kennis.”

Zonnepanelen leken hen eerst wel wat, maar vorige week lazen ze een column in het Haarlems Dagblad waar ze erg van schrokken. “Die mevrouw schreef dat ze zonnepanelen wilde, maar dat de installateur het haar afraadde”, vertelt Hinse. “Die dingen zitten vol pfas. Een soort gif waar de hele Westerschelde mee vol zit en dat nooit meer weggaat. Als alle zonnepanelen over twintig jaar vervangen moeten worden, hebben we een enorm milieuprobleem erbij.” Hij leest voor uit de krant: “Ik raad u aan: doe niets en wacht rustig af tot er andere technieken komen”. Hinse kijkt berustend. “Dat doen we dan maar. Want die komen er wel hoor, betere technieken.”

