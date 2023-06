Ook het klimaat en de natuur krijgen gevoelige klap van de Oekraïne-oorlog

Het oorlogsgeweld in Oekraïne eist, behalve burgers en militairen, meer slachtoffers. Grote naaldbossen, het leefgebied van vogels en (zoog)dieren, gaan in vlammen op. Tanks, bommen en ratelende geweren blazen miljoenen tonnen CO 2 -uistoot de lucht in.

Tel daar de klimaatimpact van verwoeste gebouwen en infrastructuur bij op, plus de methaanlekken uit de gesaboteerde gaspijpen Nordstream I en II. Daaruit volgt een totale klimaatschade door de Oekraïne-oorlog van ruim 119 miljoen ton broeikasgas, evenveel als de jaarlijkse CO 2 -emissie van België.

Die bevindingen presenteert een groep gerenommeerde klimaatwetenschappers, met medewerking van het Oekraïense ministerie van milieu, woensdag op een bijeenkomst van de Verenigde Naties.

Deels aangewezen op schattingen en modellen

Ze claimen niet dat alle CO 2 -sommen tot achter de komma nauwkeurig zijn. “We zijn deels aangewezen op schattingen en modellen”, vertelt hoofdonderzoeker Lennard de Klerk, een Nederlandse milieu-expert die in Hongarije woont.

Toch kloppen de berekeningen volgens hem grofweg zeker. In een rapport hebben de onderzoekers al hun sommen met herleidbare bronnen, zoals satellietbeelden, onderbouwd.

De Klerk ziet de toegebrachte schade aan natuurgebieden en het klimaat als gevolg van de Oekraïne-oorlog als een ‘stille ramp’. Aandacht in politiek en media gaan volgens hem, logischerwijs, primair uit naar menselijk leed en dodelijke slachtoffers. “Ondertussen krijgen ook klimaat en natuur een uiterst gevoelige klap.”

Terwijl de CO 2 -uitstoot wereldwijd snel zou moeten dalen om de Parijse klimaatdoelen binnen bereik te brengen, vliegt door de Oekraïne-oorlog de uitstoot van een klein industrieland extra de atmosfeer in. En terwijl de biodiversiteit wereldwijd onder druk staat en een oppepper behoeft, worden kwetsbare ecosystemen lokaal vernietigd.

Het rapport dient als basis om te bekijken of Rusland aansprakelijk kan worden gesteld voor de klimaat- en natuurschade. Een (relatief klein) deel van de uitstoot en brandhaarden is te wijten aan het verweer door Oekraïense troepen. Als agressor zou Poetin aansprakelijk te stellen zijn. “Hiervoor starten internationale verkenningen”, vertelt De Klerk, die daarbij nauw betrokken is.

Ecocide is als strafbaar feit in Oekraïense wetboeken opgenomen

De geleden natuurschade door de oorlog, door juristen als ecocide bestempeld, lijkt kansrijk bij een eventuele aansprakelijkheidsstelling van de Russen, zoals hoofdaanklager Iryna Venediktova wil. Ecocide is als strafbaar feit in Oekraïense wetboeken opgenomen.

“Veel complexer lijkt het om klimaatschade te verhalen op Rusland”, zegt De Klerk. “Want de opwarming als gevolg van broeikasgas raakt niet per se Oekraïne, maar de hele wereld.” Mogelijk zullen VN-landen samen een poging doen, mogelijk pas als de oorlog ten einde is.

Tijdens de volgende VN-klimaattop, eind dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten, willen juristen en onderzoeksteams hierover meer duidelijkheid te geven

De Oekraïne-oorlog leidt ondertussen ook tot klimaatwinsten, bevestigen de onderzoekers in de studie. Huizen en bedrijven werden zuiniger met energie, olie en aardgas uit Rusland gingen in de ban. “Helaas is daar deels energie uit steenkool voor in de plaats gekomen”, merkt De Klerk op. Samen met het vervuilende transport van vloeibaar gas (lng) in schepen zou de klimaatwinst van een duurzame impuls gemakkelijk teniet gedaan zijn.

Oekraïne hoopt op een ‘duurzame wederopbouw’

Een deel van de klimaatschade kan mogelijk deels nog worden beperkt. Oekraïne hoopt op een ‘duurzame wederopbouw’, indien het land de strijd wint. Dat zou mogelijk worden door, met hulp van EU-landen, huizen en gebouwen op een emissiearme manier te bouwen met groene materialen, zonder te veel verspillend beton en staal.

Dat die grondstoffen veel vervuilen, blijkt ook tijdens de oorlog al. Want een deel van de klimaatschade komt door zogenoemde drakentanden die Rusland plaatst. Dat zijn puntvormige betonnen pilaren in rijopstelling, bedoeld om op strategische locaties Oekraïense tanks te weren.

De Klerk: “De plaatsing van drakentanden is sterk vervuilend. Kun je nagaan wat een klimaatimpact het zou hebben als steden niet milieuvriendelijk, met schone techniek worden hersteld, wanneer er straks vrede is.”

Lees ook:

Een stille klimaatramp: met de Oekraïne-oorlog is er een industrieland bijgekomen

Onderzoekers keken eerder naar de schade voor klimaat en natuur na zeven maanden Oekraïne-oorlog. Duidelijk werd toen: vooral de schade aan bouw, branden en gaslekkages zijn ernstig.

De oorlog is een ramp voor de biodiversiteit, ook buiten Oekraïne

Een vijfde van de beschermde gebieden in Oekraïne, 600 diersoorten en 750 soorten planten lijden onder de oorlog. Ook buiten het land treedt schade op aan de biodiversiteit.