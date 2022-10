Ook geplaagde glastuinbouw wacht verplichte verduurzaming

Het overgrote deel van de glastuinbouwbedrijven in Nederland moet voor 1 december 2023 zijn gasverbruik in kaart brengen. Wanneer hun verbruik hoger ligt dan 170.000 kubieke meter per jaar, moeten ze onderzoeken hoe ze energie kunnen besparen. Als er vervolgens maatregelen te nemen zijn die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen, zijn ze verplicht hierin te investeren. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Naar verwachting ligt het verbruik van de meeste bedrijven boven die 170.000 kuub. Voor hen gelden straks de regels die voor andere sectoren al langer gelden. “Juist omdat de glastuinbouw een specifieke en heel energie-intensieve sector is, hebben we hier wat meer moeten nadenken en uitpluizen”, licht een woordvoerder van het ministerie van economische zaken en klimaat toe. “Maar uiteindelijk moeten we het speelveld toch een keer gelijk trekken.”

Dat gebeurt op een opvallend moment. De hoge energieprijzen zorgen nu voor problemen in de kassen. Daarbij is er onvrede over de steun die het kabinet op dit moment aan glastuinders geeft. Bedrijven kunnen via een steunregeling voor mkb-bedrijven hooguit 93.000 euro aan tegemoetkoming krijgen. Terwijl compensatie in Duitsland kan oplopen tot twee miljoen, zo benadrukte Glastuinbouw Nederland onlangs.

Ondanks die weerstand staat de sectororganisatie constructief tegenover het energiebesparingsplan. “We wisten dat dit eraan zat te komen", benadrukt een woordvoerder. “En gezien de tijd waarin we leven is het geen gek besluit.” Glastuinbouw Nederland wordt wel graag betrokken bij de invulling van de verplichting. Want wanneer en met welke systemen blijft de terugverdientijd ook inderdaad beperkt tot vijf jaar? “Daarbij willen we tot een zo werkbaar mogelijke uitvoering komen.”

De besparingsverplichting voor bedrijven bestaat al sinds 1993. Lange tijd vooral slapend: er werd nauwelijks op toegezien. Nu inspecteurs van omgevingsdiensten meer gaan controleren, blijkt dat veel bedrijven niet aan hun verplichtingen voldoen. Zes op de tien door inspecteurs bezochte bedrijven hield zich de afgelopen drie jaar niet aan besparingsregels, blijkt uit cijfers die Trouw en Investico onlangs opvroegen.

Bovendien is het toezicht op verplichte energiebesparing gering. Bij vijftien- tot twintigduizend industriebedrijven zouden afspraken hierover in de vergunning moeten staan. Maar die vergunningen zijn verouderd en omgevingsdiensten hebben daar nooit op ingegrepen. Heeft het dan wel zin om nog eens extra bedrijven vergunningen op te leggen? “Ja, want er worden extra middelen voor uitgetrokken”, benadrukt de woordvoerder van het minister. Klimaatminister Rob Jetten (D66) heeft daar inmiddels 56 miljoen euro voor vrijgemaakt.

