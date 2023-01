Ook de windmolen blijkt een tweede leven te hebben

Windturbines doen mee aan de nieuwste modes in de economie. Ze laten zich bij kuren graag opknappen, liefst met tweedehands onderdelen. Zo kunnen ze langer mee. Dat past binnen de trend richting de ‘circulaire economie’. Ook werken molens steeds vaker door na hun pensioen. Want wanneer ze in Nederland uit gebruik genomen zijn, draaien ze op een andere werkplek vrolijk verder.

Handelaren in oude turbines en molenonderdelen doen er goede zaken mee, blijkt uit een rondgang. “De markt voor reparatie en doorverkoop is flink op stoom”, zegt directeur Marc Huijzer van het bedrijf Spares in Motion. Hij levert voor molens met mankementen de vervangende onderdelen, vaak tweedehands.

Hergebruik van wieken, rotors of kleine bouten is vaak mogelijk, omdat afgedankte windmolens vaak prima bruikbare onderdelen bevatten. Spares in Motion is een handelsplatform, dat oude molens ‘een tweede leven’ bezorgt.

“Onze activiteit groeit sterk”, zegt Huijzer. Spares in Motion boekte vorig jaar een omzet van zo’n 10 miljoen euro. Dat is te danken aan de vele turbines die de leeftijd van twintig jaar bereiken. Die krijgen klachten.

Oude molens gaan nog jaren mee

Indien molens afgebroken worden, blijkt doorverkoop vaak ook een optie. “Tachtig procent van de neergehaalde turbines kunnen we prima herplaatsen, in bijvoorbeeld Engeland, Italië of Zweden”, zegt directeur Wim Robbertsen van Business in Wind uit Barneveld, een handelaar in tweedehands windmolens. “Ze kunnen vaak nog jaren mee. Waarom niet?”

Want regelmatig krijgen Nederlandse windparken een ‘upgrade’: er worden grotere modellen geplaatst. “Weggehaalde oudere molens zijn best nog in trek.” Ze vinden een nieuwe locatie binnen Europa, volgens Huijzer van Spares in Motion is dat puur een kostenkwestie. “Oudere molens ‘de grote plas’ laten oversteken voor een nieuw leven loont te weinig.”

Kazachstan is wel een land dat de laatste tijd graag afgedankte Nederland windmolens overneemt, zegt Maurik Ankersmit van het bedrijf Dutchwind, eveneens handelaar in tweedehands molens. Ook aan Polen en Italië leverde zijn onderneming eerder veel molens, kleintjes vooral. “Een enkele keer zijn ze onbruikbaar voor hergebruik, maar meestal mankeren ze niets.” Het verlopen van de subsidiebeschikking (in Nederland na 15 jaar) is vaak een reden om ze af te breken.

Voorlopig zien de bedrijfjes alleen maar groeiopties. “De komende jaren komen er zoveel gedemonteerde turbines in omloop dat de vraag het niet kan bijbenen”, zegt Robbertsen. Voor de meeste molens zal het niet meer lukken om een nieuw adresje te vinden.

Ontstaat er dus een gigantische afvalberg? “Dat hoeft echt niet”, stelt Robbertsen. Staal heeft een hoge waarde: hergebruik gaat als vanzelf. Het composiet van windmolenbladen dreigt eerder een vuilhoop te worden. Hergebruik geldt als kostenpost. Maar innovaties bewijzen dat het wel kan. Na verpulvering kan er van de bladen van alles gemaakt worden: plantenbakken, meubels of geluidsschermen. Oudere molens kunnen zo dus handelswaar worden in de energiesector.

Hoge stroomprijs

Windmoleneigenaren, zoals RWE of Vattenfall, neigen er momenteel naar om demontage nog even uit te stellen, vanwege de hoge stroomprijs. Ze verdienen veel aan hun windstroom, waardoor reparatie vooralsnog loont. Uitbaters komen steeds voor de afweging te staan: weghalen of opknappen? Huijzer: “Die twee werelden, vraag en aanbod, koppelen wij aan elkaar.”

Binnen Europa, maar sinds vorig jaar ook in de Verenigde Staten. In Colorado opende Spares in Motion een kantoor met vier medewerkers. Grote (wind)energiebedrijven zoals Iberdrola, EDF en RWE runnen in de VS grote windmolenparken, met vaak honderden turbines. Zij zoeken regelmatig onderdelen om defecten te verhelpen.

Dit jaar opent het Nederlandse bedrijf ook een kantoor in de regio Pune, in India. Windenergie maakt daar een enorme groei door. “In India is men zelf al meer van het repareren”, zegt Huijzer. Dus zijn bedrijfje zal zich meer moeten inspannen om een voet tussen de deur te krijgen.

Als dat lukt, wil de onderneming mogelijk de stap naar China wagen. Dat kan een Walhalla voor de reparateurs zijn, vanwege het grote aantal windmolens en de mentaliteit rond techniek. “Lage kosten staan voorop, waardoor vervanging of reparatie relatief vaak aan de orde is.”

