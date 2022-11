Ook de industrie moet uitstoot van stikstof verlagen, maar het woord ‘uitkoop’ valt niet

Behalve de boeren moeten ook industriebedrijven hun stikstofuitstoot laten kelderen. Bedrijfsclusters zoals van Tata, BP, Yara, RWE en Chemelot moeten ‘versneld’ hun emissie verlagen staat in de stikstofplannen die minister Van der Wal (stikstof, vdd) vrijdag presenteerde.

Eerder dit jaar presenteerde de minister nog een stikstofplan (inclusief een omstreden kaartje) dat alleen over de boeren ging. Landbouworganisaties en de Tweede Kamer eisten ook een plan voor de industrie. De prille contouren daarvan liggen er nu.

Duurzame technieken

Vijftig tot zestig industriële ‘piekbelasters’, die met hun uitstoot de beschermde natuur schaden, moeten schoner gaan werken. Hun uitstoot moet ‘grotendeels of geheel’ omlaag. De inzet van duurzame technieken is nodig. Duurzame elektriciteit moet gas en kolen vervangen. De overheid wil dat zo nodig afdwingen, door vergunningseisen aan te scherpen.

“Het is goed dat het kabinet de industrie expliciet erkent als piekbelaster”, reageert hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman. Fabrieken stoten net zo goed stikstof uit (9 procent van de Nederlandse emissie) en boeren (goed voor 40 procent) willen niet als enige een offer moeten brengen om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is in lijn met de stelling van Rutte IV dat diverse sectoren ‘evenredig’ moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofcrisis, zodat de natuur zich kan gaan herstellen.’

Tata Steel

Om dat te borgen wil het kabinet volgend jaar tot afspraken komen met de industriële piekbelasters in de omgeving van Natura-2000 gebied. Volgens Erisman hoeft dat niet gepaard te gaan met verhitte discussies zoals die optreden in de landbouw. “Stikstofreductie is makkelijker te bereiken in de industrie.”

Fabrieken kunnen vuile machines vervangen. Groene stroom van windmolens of zonnepanelen kan een proces stikstofarm maken. Eisen en afspraken voor klimaat en schone lucht sturen de industrie die kant op al. In 2030 kan de industrie zo’n 40 procent minder stikstof uitstoten, bleek onlangs uit de klimaat- en energieverkenning.

Tata Steel in IJmuiden, één van de grootste industriële stikstofbronnen, reageert vrij laconiek op de kabinetsplannen. Het bedrijf zegt al op het goede pad te zitten voor lagere emissies. Een plan om over te stappen op groene waterstof moet de werkwijze stikstofarm maken. Verder moet een nieuwe technische afzuiginstallatie de stikstofuitstoot in 2025 met 30 procent laten dalen, meldt een woordvoerder. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid.” De industriesector klaagt niet over de gepresenteerde stikstofeisen.

Vollenbroek kritisch

Wat helpt: het kabinet stuurt niet aan op een mogelijke uitkoop, zoals bij de boeren. “Dat zou bij fabrieken ook moeilijk zijn en peperduur”, reageert stikstofexpert Raoul Beunen van de Open Universiteit. Bovendien is uitkoop van fabrieken volgens hem ook onnodig, omdat de industrie met technische aanpassingen aan stikstofeisen kan voldoen. “Beleid voor schoon energiegebruik gaat hand in hand met stikstofreductie.” Eerst zien dan geloven, maakt Beunen wel als kanttekening. “Concrete uitvoeringsafspraken moeten nog gemaakt worden.”

Ook Johan Vollenbroek van de milieuorganisatie MOB reageerde zondag kritisch op het kabinetsplan. “Het kabinet blijft vage nota’s produceren”, stelt hij. Vollenbroek had willen zien dat het kabinet hard kiest voor een halvering van de veestapel, zodat stikstofreductie snel daalt. Minister Van der Wal wil de veestapel laten krimpen, door boeren tegen een royale vergoeding te laten stoppen. De stikstofrechten die daarbij vrijvallen moeten primair bij het de overheid terechtkomen. Die kan de stikstofruimte inzetten, voor bouw of de energietransitie.

Dit moet Van der Wal nog wel regelen in de wet. Zolang ze dat nog niet voor elkaar heeft, kan er mogelijk een run op stikstofrechten ontstaan. Beunen van de Open Universiteit ziet nu dat industriële (energie)bedrijven snel nog even stikstofruimte uit oude vergunningen ‘afstoffen’ en claimen. Die rechten kunnen ze mogelijk nog verkopen, voordat Van der Wal de vrije stikstofhandel officieel een halt toeroept. Vollenbroek vreest een onverminderde ‘wild-westhandel’.

