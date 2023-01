Ook Coinbase krijgt miljoenenboete van De Nederlandsche Bank om ontbrekende registratie

Het Amerikaanse Coinbase, een van ’s werelds grootste aanbieders van cryptodiensten, heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 3,3 miljoen euro gekregen. Het ontbrak het bedrijf jarenlang aan een benodigde registratie bij de toezichthouder, die dit een ‘zeer ernstig’ vergrijp noemt.

Bij Coinbase kunnen klanten cryptomunten kopen, verkopen en laten bewaren in een virtuele portemonnee. Coinbase is over de hele wereld actief, maar moet in veel landen aan specifieke eisen van toezichthouders voldoen.

Zo is het in Nederland sinds mei 2020 verplicht voor cryptobedrijven om zich bij DNB te registreren. Daardoor wil de toezichthouder scherper in beeld krijgen welke aanbieders hier allemaal actief zijn. DNB stelt daarbij dat crypto-betalingen een verhoogd risico hebben op witwassen en terrorismefinanciering.

Verplicht om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden

Door zich niet te laten registeren heeft Coinbase zich volgens DNB jarenlang aan toezicht onttrokken. Elke partij in Nederland die zich met geldstromen bezighoudt, van accountants tot banken en belastingadviseurs, is binnen de anti-witwaswet verplicht om ‘ongebruikelijke transacties’ van klanten te melden bij de overheid. Overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (FIU) kijkt vervolgens of die transacties daadwerkelijk verdacht zijn.

Van Coinbase heeft de FIU jarenlang niets binnengekregen, stelt DNB, doordat het bedrijf hier niet geregistreerd was. Daardoor is mogelijk ‘een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven’, schrijft de toezichthouder. Hoeveel klanten het bedrijf in Nederland heeft is niet bekend, maar volgens DNB gaat het om ‘een aanzienlijk aantal’.

Coinbase was bijna twee jaar actief zonder de benodigde registratie. De eerste aanvraag daarvoor kwam in het najaar van 2020, waarbij Coinbase niet aan alle eisen van DNB kon of wilde voldoen. De aanvraag werd weer ingetrokken, en het bedrijf beloofde zich terug te trekken uit de Nederlandse markt. Het zou onder meer de Nederlandstalige website hebben verwijderd en de marketing hier hebben gestaakt.

Vervolgens ontstond discussie tussen DNB en Coinbase over de vraag of het bedrijf nu wel of niet officieel actief was in Nederland. DNB vond van wel, ondanks de acties die Coinbase al had ondernomen. In de zomer van 2021 gaf Coinbase te kennen zich alsnog te willen laten registreren, iets wat pas veel later, in september 2022, is gelukt.

Coinbase heeft tot 2 maart om in bezwaar te gaan tegen de boete, en zegt die stap te overwegen. Volgens het bedrijf is de boete puur gebaseerd op de tijd die het kostte om zich te laten registreren in Nederland, en heeft DNB geen inhoudelijke kritiek op de diensten die Coinbase hier biedt. “Wij zouden niet gestraft moeten worden omdat we ons aan de regels houden”, zegt een woordvoerder tegen de Amerikaanse nieuwssite Coindesk.

Binance en Coinbase hadden concurrentievoordeel

Het is niet de eerste keer dat een groot cryptoplatform aanloopt tegen DNB. Vorig jaar zomer deelde de toezichthouder een boete uit aan Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, van eveneens 3,3 miljoen euro. Ook Binance had lange tijd diensten aangeboden in Nederland zonder over een registratie te beschikken.

Zowel bij Binance als bij Coinbase viel de boete een stuk hoger uit dan het basisbedrag van 2 miljoen euro, dat standaard bij dit soort overtredingen wordt uitgeschreven. Dat kwam volgens DNB doordat beide bedrijven zo groot zijn - Binance zou een dagelijks handelsvolume hebben van meer dan 13 miljard euro. Ook zouden beide bedrijven een concurrentievoordeel hebben gehad omdat ze in hun periode zonder registratie geen heffingen aan DNB hebben betaald voor het toezicht.

