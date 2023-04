Ooit gingen de vragen over zilvervisjes, nu over isolatiefolie en vlees: Milieu Centraal bestaat 25 jaar

Milieu Centraal is jarig. De voorlichtingsorganisatie begon een kwarteeuw geleden als telefooncentrale, waar medewerkers vragen beantwoordden over milieubewust leven. Veel vragen kwamen binnen over het bestrijden van plagen in en rondom het huis. De meest gestelde vraag destijds was hoe mensen zilvervisjes konden bestrijden, soms stuurden ze die zelfs op met de post.

Het aantal onderwerpen is in 25 jaar flink uitgebreid. Inmiddels zoeken de meeste mensen informatie over isolatie en energiebesparing. Milieu Centraal, met 40 werknemers, mag zichzelf ondertussen wel dé organisatie noemen voor consumentenadvies over verduurzaming. Toch is het nog lang geen tijd om op de lauweren te rusten, zei directeur-bestuurder Ika van de Pas dinsdag tijdens het lustrumfeest in TivoliVredenburg in Utrecht.

Tussen 2002 en 2022 is het websitebezoek vertwintigvoudigd tot vijftien miljoen bezoekers. Reden voor een feestje?

“Zeker. Het afgelopen jaar is Milieu Centraal een bekende partij geworden. Dat kwam vooral door de energiecrisis, mensen wilden weten hoe ze energie kunnen besparen en hun huis kunnen isoleren. Ondanks de trieste aanleiding van de oorlog in Oekraïne is de energietransitie nu wel echt begonnen. Ze gaat alleen te langzaam.”

Het gemiddelde stroomverbruik is vorig jaar met 15 procent gedaald. Is dat niet genoeg?

“In Nederland leven we op veel te grote voet. De CO 2 -uitstoot per inwoner is 35 procent hoger dan het Europese gemiddelde, en maar liefst drie keer zo groot als het wereldwijde gemiddelde. Dat kan en moet beter. In 2030 moeten we 60 procent van de broeikasgasemissie gereduceerd hebben. De afgelopen 30 jaar hebben we de uitstoot in Nederland met zo’n 25 procent omlaag gebracht. We hebben nog 7 jaar voor de rest.”

Dat klinkt haast onmogelijk.

“De opgave is fors. Dat moeten we mensen vertellen. Het is tijd voor het eerlijke en ongemakkelijke verhaal, en dat is dat we flink moeten minderen. Volgens onze berekeningen kunnen huishoudens met een duurzamere leefstijl ruim 60 procent van hun CO 2 -uitstoot verlagen.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor een kleinere voetafdruk?

“Overstappen op een plantaardig dieet, dus zonder vlees en met geen tot nauwelijks zuivel, scheelt al ruim de helft van de CO 2 -uitstoot van eten en drinken. De impact van spullen kan met tweederde omlaag als we meer lenen, huren en tweedehands kopen. Door de verhouding van auto, fiets en openbaar vervoer te veranderen, kun je de impact van mobiliteit verlagen van 4000 kilo CO 2 per jaar naar 700 kilo per jaar. Dat betekent overstappen van een eigen auto op een elektrische deelauto en vooral reizen met OV en fiets.”

Ika van de Pas: ‘Het is tijd voor het eerlijke en ongemakkelijke verhaal, en dat is dat we flink moeten minderen.’ Beeld Renée Bounin

Geen vlees en geen auto zal voor veel mensen nogal ver gaan.

“Dit is inderdaad het donkergroene scenario, de maximale winst die bij huishoudens te behalen valt. Maar met de zes klimaatklappers op onze website valt al 30 procent vermindering te halen. Dan gaat het om minder vaak vlees eten, je huis goed isoleren en minder vaak en ver vliegen of met de trein naar het werk. Uit een consumentenonderzoek dat we voor ons lustrum hebben laten doen, blijkt dat het merendeel van de mensen maatregelen als een progressieve vliegtaks en een hogere autobelasting steunt. Ik concludeer daaruit dat er meer draagvlak is voor steviger klimaatbeleid dan politici misschien denken.”

Uit de enquête blijkt ook dat ouderen en mensen met lagere inkomens vinden dat ze al genoeg doen.

“Dat klopt. Hoewel het merendeel van de mensen strengere maatregelen steunt, voelt niet iedereen zich daardoor aangesproken. Hogeropgeleiden zijn zich vaak sterk bewust van het probleem, maar hebben doorgaans ook een relatief grote voetafdruk. Minder bewuste groepen, of groepen die zich niet aangesproken voelen, hebben soms juist een kleinere voetafdruk. Wat vooral opvalt, is dat jongeren zich steeds sterker uitspreken.”

Milieu Centraal werkt soms samen met ministeries. Staan die open voor deze duidelijke taal?

“Ons advies is gebaseerd op een grondige analyse van de wetenschap en een rondgang langs de belangrijkste partijen in het veld. Als we meedoen met een overheidscampagne, doen we dat op basis van onze kennis. Wat de politiek daarmee doet, is niet aan ons. Zo hebben wij voor de campagne ‘Iedereen doet wat’ geadviseerd om minder vlees eten te benoemen. Dat is meer peulvruchten en noten geworden, maar dat is niet hetzelfde. Een gemiste kans, want juist politici kunnen de sociale norm aanscherpen. En een nieuwe sociale norm is het begin van verandering.”

Lees ook:

Van groene zeep tot azijn: zo maak je je huis duurzaam schoon

Thuis schoonmaken gaat gepaard met veel milieuvervuiling. Dat kan anders, blijkt uit het Groene Poetsboekje.