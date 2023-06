Oogcontact met een orka: fotograaf Vincent Kneefel duikt onder om te laten zien hoe belangrijk de oceaan is

Aan de hand van negen indrukwekkende zeedieren vertelt onderwaterfotograaf Vincent Kneefel het verhaal van de oceaan, die onder druk staat van overbevissing, opwarming en plastic vervuiling. Donderdag, World Ocean Day, verschijnt de eerste versie van zijn boek.

Als een groepje potige kerels hangen vier tijgerhaaien in het water op een paar meter afstand van Vincent Kneefels camera. Afwachtend, nieuwsgierig en alert. Gevaarlijk? “Ik heb me in de oceaan nooit bedreigd gevoeld”, vertelt Kneefel. “Geen van die dieren is eropuit om mensen op te eten. Ze vallen alleen incidenteel aan, als zij zich bedreigd voelen of per vergissing.”

Onderwaterfotograaf Kneefel vindt het moeilijk om onder woorden te brengen wat de ontmoetingen met grote zeedieren met hem doen. “Er verandert echt iets als je met ze in aanraking komt. Het zijn stuk voor stuk heel intelligente dieren. Mantaroggen kijken je aan als je met ze samen zwemt, dolfijnachtigen willen vaak spelen en de orka die ik fotografeerde was heel relaxed, ook hij kijkt me aan.”

Tijgerhaaien bij de Malediven. Beeld Vincent Kneefel

Negen indrukwekkende soorten fotografeerde Kneefel de afgelopen twee jaar voor zijn project The Ocean Story: mantarog, griend, koraal, tijgerhaai, potvis, walvishaai, orka, zwarte zwaardwalvis (of pseudo orka) en beloega (of witte walvis). Hij zwom om ze heen en bracht ze met behulp van een fisheye-lens haarscherp in beeld.

Het boek komt donderdag in eerste druk en gelimiteerde oplage uit, op World Ocean Day, al is het eigenlijk nog niet af. Niet elk icoon laat zich zomaar zien, drie van de negen soorten – orka, zwarte zwaardwalvis en beloega – moeten het met slechts één foto doen. En een aantal van zijn expedities, zoals naar de blauwe vinvis, was niet succesvol.

Na de presentatie van zijn boek, dat gedeeltelijk is gemaakt met uit zee gehaald plastic, werkt Kneefel daarom verder aan zijn project, waarvan hij samen met een internationale uitgever ook een publieksversie wil uitbrengen, misschien zelfs in de Nederlandse taal. Met behulp van een QR-code in het boek kunnen geïnteresseerden nu al extra informatie vergaren via het platform Sustainability Unlocked.

Onderwaterfotograaf Vincent Kneefel aan het werk Beeld Michael Patrick O'Neill

Met The Ocean Story vraagt Kneefel aandacht voor de drie grote bedreigingen van de oceaan: overbevissing, opwarming en plastic vervuiling. Zijn project past in het in 2021 door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Decennium van de oceaan’: om de wereldzeeën te redden, zijn deze tien jaar misschien wel de belangrijkste van de komende tienduizend, stelt Kneefel. “Daarom is in december tijdens de biodiversiteitstop in Montreal afgesproken dat in 2030 minstens 30 procent van de oceaan beschermd moet zijn.”

Door overbevissing raakt de voedselbalans verstoord: er blijft voor de reuzen van de zee domweg te weinig eten over en bedreigde soorten raken verstrikt in kilometerslange netten. Ook opwarming van het zeewater ontregelt de voedselketen: de hoeveelheid plankton, krill en zeewier neemt af doordat minder voedingsstoffen uit de diepere lagen naar boven komen. De oceaan kan daardoor ook minder zuurstof maken en minder CO2 opnemen.

Wie is Vincent Kneefel? Vincent Kneefel (1984) heeft een passie voor de oceaan. Op zijn 18de was hij al duikmeester en instructeur. Hij besloot onderwaterfotograaf te worden na zijn eerste ontmoetingen met het wonderbaarlijke leven onder de zeespiegel. Hij studeerde bedrijfskunde, maar legde zich toe op bescherming van de oceaan bij onder meer de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds. In 2016 verscheen zijn boek Giants of the Carribbean.

Opwarming laat ook koraalriffen, bron van een kwart van het zeeleven, verbleken en afsterven. Plastic tenslotte dringt in microdeeltjes door in al het zeeleven, terwijl grotere stukken gevaarlijk zijn voor de vissen en zeezoogdieren die zich erin verslikken of eraan beschadigen.

“De oceaan beslaat 70 procent van het aardoppervlak, ons leven is ervan afhankelijk”, legt Kneefel uit. “Daarom noemen we de aarde wel de blauwe planeet. Al dat water staat met elkaar in verbinding; hoewel we er verschillende namen aan hebben gegeven is het in feite één grote oceaan. Er zijn geen grenzen voor de dieren die erin leven.

“Maar de bedreiging voltrekt zich buiten ons gezichtsveld en daardoor is er veel te weinig aandacht voor. De grote zeedieren dreigen uit te sterven, daarom wilde ik ze nu fotograferen. Als de oceaan 2 graden opwarmt, zal ook 99 procent van het koraal sterven. En er drijft nu al 150 miljoen ton plastic in de oceaan, dat zal in 2040 zijn verdrievoudigd. Er wordt wel gesproken over een wereldwijd verdrag, maar het grootste probleem is een gebrek aan afvalmanagement in ontwikkelingslanden, en we produceren alleen maar meer plastic.”

Niet met elk dier is het makkelijk contact maken. “Potvissen gaan mensen uit de weg, want er is heel lang op hen gejaagd. Omdat een potvis wel honderd jaar oud kan worden, zijn nog genoeg die dat hebben meegemaakt en de mens als gevaar zien.”

Ook op tijgerhaaien wordt gejaagd, maar rond de Malediven, waar Kneefel het viertal op zijn foto ontmoette, genieten ze bescherming om het ecotoerisme te bevorderen. “Iedereen wil die haaien zien. Zo brengen ze veel meer op dan als hun vinnen worden afgesneden voor de soep.”

School mantaroggen bij de Malediven. Beeld Vincent Kneefel

Ecotoerisme is voorlopig ook de redding voor de walvishaaien die een directe concurrent waren van garnalenvissers in Oslob op het Filippijnse eiland Cebu. Sinds 2010 is daar de jacht op deze grootste vissoort (tot 15 meter) ter wereld verboden. “Het is een van de populairste gebieden van de Filippijnen, eigenlijk te populair”, vertelt Kneefel.

“Maar zonder ecotoerisme zouden daar geen walvishaaien meer zijn. De waarde van een dier telt pas als er een economische activiteit aan gekoppeld is. Tijdens mijn foto-expeditie heb ik er zeker 25 gezien. Ik kon er een fotograferen tijdens het voeden, waarbij deze dieren tot wel tweehonderd liter water per minuut filteren en daarmee veel voedingsstoffen recyclen. Hij had helemaal geen aandacht voor me.”

Contact was er wel met Hvaldimir, de beloega die rondzwemt in de Noorse Zee en vorige week verrassend opdook langs de Zweedse kust. Deze witte walvis droeg nog een harnas van riemen toen hij vier jaar geleden voor het eerst bij Noorwegen werd gezien, waarmee hij een camera kan hebben gedragen. Het vermoeden is dat hij door Rusland is getraind. “We waren op zoek naar orka’s, die we niet hebben gevonden, maar op een ochtend lag hij naast onze boot”, vertelt Kneefel. “Ik heb uren met hem gespeeld, aanhankelijk als een hondje, maar dan heel groot.”

Een mantarog zoekt naar voedsel temiddel van plastic vervuiling bij Nusa Penida, een eilandje bij Bali, Indonesië. Beeld Vincent Kneefel

Kneefel fotografeert overal, maar het meest in de zogeheten Koraaldriehoek, de tropische oceaan tussen Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en de Salomonseilanden. Voor het koraal in The Ocean Story ging hij naar het duikersparadijs Raja Ampat bij West-Papoea. “Hier neemt de biomassa nog toe dankzij een koude stroom van onderen. Het rif wordt er goed beschermd en is minder kwetsbaar voor opwarming van de oceaan dan The Great Barrier Reef in Australië.”

Als tegenhanger voor het kleurrijke koraal van Raja Ampat laat hij een opname uit de Malediven zien, waarop het rif door warmwaterstroming El Niño is verbleekt. “Koraal is een levend organisme, waar we nog veel te weinig van weten. Het leeft door interactie met een alg, die het uitspuugt als het water opwarmt. Het kan zich op twee manieren voortplanten. Seksueel, waarbij het miljoenen eitjes loslaat die maar voor een klein deel succesvol zijn. En aseksueel, door het afbreken en planten van kleine stukjes. Op deze manier proberen we in de Cariben koraal te herstellen.”

Verbleekt koraalrif bij de Malediven. Beeld Vincent Kneefel

Dat doet Kneefel als duurzaamheidsdirecteur van The Mustique Company, een vennootschap van de bewoners van het eiland Mustique, dat hoort bij Saint Vincent en de Grenadines. “Het is een privé-eiland, voor de rich and famous, in beschermd zeegebied met koraal. Er staan honderd huizen en in het piekseizoen zijn er duizend bewoners. Mijn rol is te zorgen dat het eiland verduurzaamt: we werken aan 100 procent zonne-energie, we werken aan een circulaire economie en aan koraalherstel.”

