Onzinbanen schrappen (en nog vier creatieve oplossingen voor het personeelstekort)

Het goede nieuws is dat in juli van dit jaar iets minder bedrijven last hebben van personeelstekorten (75 procent) dan een jaar geleden (84 procent). Het slechte nieuws is dat dus nog heel veel bedrijven wel last hebben van personeelstekorten. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland, waarover het CBS woensdag publiceert.

Maar wat is er tegen te doen? “Wij hebben een lijst opgesteld met 34 oplossingen voor werkgevers”, zegt Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. De lijst is onderverdeeld in drie strategieën: van het binnenhalen van nieuwe mensen, naar het anders organiseren van werk tot het binden en boeien van de bestaande werknemers.

Nog harder vissen in dezelfde vijver

“Wat werkgevers vaak doen als ze een vacature niet ingevuld krijgen is nog harder vissen in dezelfde vijver. Ze laten vacatures langer openstaan of zetten uitzendbureaus in”, weet Grit. “Terwijl ze ook kunnen gaan zoeken naar bepaalde competenties, in plaats van alleen maar te kijken naar werkervaring en een cv.”

Ze noemt haar eigen broer als voorbeeld. “Hij heeft het conservatorium gedaan, is jarenlang muzikant geweest, en heeft ook muziekles gegeven. Hij maakt nu de overstap naar het basisonderwijs om daar te beginnen als leraar. “Iets dat op basis van zijn competenties goed bij hem past, maar wat je niet zou zien of verwachten op basis van zijn cv.”

Inschrijven op vacature

Arbeidssocioloog Fabian Dekker ziet dat werkgevers nog vaak een hele lijst met eisen hebben in hun vacatures. Dat kan creatiever, bijvoorbeeld via open hiring: een open vacature, een lijst, waarop iedere werkzoekende zich kan inschrijven ongeacht werkervaring of achtergrond. De bovenste op de lijst krijgt de baan, vaak is wel een proefperiode afgesproken.

Uit onderzoek van UWV blijkt dat steeds meer werkgevers voor deze aanpak openstaan. Nu werft 6 procent via open hiring, 16 procent is geïnteresseerd. Volgens Dekker zou het een oplossing kunnen zijn voor veel meer bedrijven.

Pingpongtafel

Maar sommige werkgevers zijn zo bezig met nieuwe mensen werven, dat ze geen aandacht hebben voor de mensen die via de achterdeur naar buiten lopen, zegt Grit. Werknemers willen autonomie, een goede sfeer en een goede band met collega's. “Daarbij kan iets simpels als een pingpongtafel neerzetten al zorgen voor meer verbondenheid met elkaar”, zegt ze.

Technologie kan de werkdruk verlichten. In de horeca gebeurt dat al met QR-codes waarmee je zelf online je bestelling kunt doorgeven. Waardoor de bediening minder vaak heen- en weer hoeft te lopen, vertelt Grit. Technische snufjes kunnen ook zorgen voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Ze noemt als voorbeeld de ontwikkeling van het exoskelet, een harnas dat het makkelijker maakt om dingen op te tillen of bepaalde bewegingen te maken. Maar volgens Dekker worden zulke toepassingen nog maar weinig gebruikt.

Minder administratieve lasten

Ook effectief om de werkdruk te verlagen, is het verminderen van de administratieve lasten. “Nu kost onze controledwang vaak veel papierwerk. Omdat alles geregistreerd moet worden, zeker in de zorg is dat een ding. Als we minder gaan controleren en meer vertrouwen hebben in de professional die zijn werk doet, scheelt dat een berg administratie”, zegt Grit.

Dekker denkt dat alleen een hele nieuwe visie op de arbeidsmarkt kan helpen de personeelstekorten op te lossen. “Dit is een blijvend probleem. Je kunt dit nieuws wel iedere week opschrijven, maar we zien dat veel werkgevers toch blijven doen wat ze doen”, zegt hij.

Kritisch kijken naar functies

Dekker vindt het tijd dat we kritisch gaan kijken naar welke bedrijfstakken en welke functies cruciaal zijn voor bedrijven, maar ook voor onze economie en maatschappij. “Functies die niet cruciaal zijn, kunnen misschien wel worden geschrapt. “Misschien kan het ambtenarenapparaat wel iets dunner in zijn jasje? Ik noem maar wat. En misschien hebben we flitsbezorgers wel veel harder nodig in andere sectoren.”

Het werven van werknemers uit andere landen kan volgens Grit ook helpen. Zeker als dat gericht gebeurt. “Na data-onderzoek zagen we bijvoorbeeld dat waar hier een tekort is aan bouwvakhulpen, er in zeven andere landen waaronder Litouwen en Zweden, juist een overschot is. Nederlandse werkgevers kunnen hun pijlen dus op die landen richten.”



Lees ook:

Volgens Sandra Phlippen heeft de arbeidsmarkt niet te weinig mensen, maar te veel banen

Coronasteun, energiesteun. We zitten in een compensatie-economie. Maar als we iedereen compenseren om alles bij het oude te houden dan maken we geen draai naar een fossielvrije economie, zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro.