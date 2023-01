Ontslag na een conflict? Werkgevers zijn er nu erg voorzichtig mee

De rechtsbijstandverzekeraars van Achmea zijn er duidelijk over: werknemers staan sterk als ze in conflict dreigen te komen met het bedrijf waar ze werken. Vanwege de tekorten aan personeel op grote delen van de arbeidsmarkt zijn werkgevers erg voorzichtig geworden met het ontslaan van mensen die ze in dienst hebben, zegt Ilona Renet, arbeidsjurist van de Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). En werknemers hebben nu een keus. “Ze kiezen er sneller voor om ander werk te zoeken als een geschil dreigt te ontstaan.”

De SAR (die juridische hulp biedt aan zo’n 1,3 miljoen verzekerde huishoudens en bedrijven) ziet het terug in de cijfers van de Juridische Barometer die ze elk jaar opstelt. Het aantal juridische conflicten over werk nam het afgelopen jaar sterk af. In 2020 lag dat nog boven de 34.000, vorig jaar waren het er bijna op de kop af 10.000 minder. Het aantal ontslagzaken waarvoor rechtsbijstand ingeroepen werd, nam verhoudingsgewijs nog sterker af: in 2020 ruim 13.000, vorig jaar 5500.

Die Juridische Barometer is een soort spiegel van de kwesties die Nederland bezighouden. Niet alleen de gevolgen van de personeelstekorten, ook die van de oorlog in Oekraïne, de fors gestegen prijzen en het afvlakken van de coronapandemie zijn erin te zien. ‘Juridische hulpvragen geven een goed beeld van hoe het ervoor staat in de maatschappij’, schrijft de SAR er zelf over.

Zonnepanelen in de schaduw

Neem de conflicten over verbouwingen. Die kwamen vorig jaar 41 procent vaker voor dan in 2021. Deels gaan die over kwesties die van alle tijden zijn, zoals verborgen gebreken die na het opleveren aan het licht komen. Maar vaker dan voorheen ontstaat nu ook ruzie als aannemers langer over een verbouwing doen dan afgesproken.

Niet alleen personeelstekorten zorgen voor vertraging, ook lange levertijden voor bouwmaterialen – mede als gevolg van de oorlog. Een veel voorkomend geschilpunt zijn de gestegen bouwkosten: aannemers willen die vaak doorberekenen aan hun klant, ook als ze het werk voor een vaste prijs hebben aangenomen.

Soortgelijke geschillen (slecht werk, late levering) doen zich ook vaker voor rond zonnepanelen en warmtepompen. Verduurzamingsmaatregelen leiden daarbovenop niet zelden tot burenruzies. Airco’s en warmtepompen die tegen de buitenmuur geplaatst zijn, zorgen voor geluidsoverlast, zonnepanelen worden soms per ongeluk deels op het dak van de buren gelegd of werken minder goed omdat ze deels in de schaduw terechtkomen van bomen in de tuin van de buren.

‘Verdraagzaamheid ontbreekt’

De groei van het aantal conflicten over dit soort zaken doet de afname van het aantal ruzies tussen buren ten dele te niet. Burenruzies deden zich tijdens de coronapandemie, toen veel Nederlanders thuis werkten, juist extra vaak voor. “Helaas merken we dat burenrechtzaken steeds vaker leiden tot een onnodige verharding van de verhoudingen”, zegt Sharon Bremer van de SAR. “Vaak ontbreekt verdraagzaamheid en de echte wil om er samen uit te komen.” Terwijl mediation vaak helpt, voegt zij eraan toe, met uitkomsten die bestendiger zijn dan die van een juridisch uitgevochten conflict.

Een ander corona-effect: geschillen over online aankopen. Tijdens de pandemie kochten Nederlanders hun waren steeds vaker online, daarna zakte de online verkoop weer enigszins in. Maar het aantal conflicten erover niet, blijkt uit de Juridische Barometer. Behalve over de kwaliteit van het geleverde gaan ook deze ruzies niet zelden over te late levering. Mede daardoor steeg het aantal consumentenkwesties waarvoor rechtsbijstand werd gevraagd met 18 procent.

Lees ook:

Hoge inflatie én personeelstekort: Wat is dit voor rare economie?

Een dreigende recessie, maar dan zonder werkloosheid. Sommige huishoudens komen in de knel , andere geven juist geld uit als water. De standaardregels van de economie lijken op dit moment even niet op te gaan. ‘De oplossingen van toen passen nu totaal niet’.