Onschuldig ogende roodborst kan fel uit de hoek komen

Roodborstjes gedragen zich onderling niet altijd zo schattig als ze eruitzien. Ze kunnen een buurman met veel vuur verjagen als die zich in een geclaimd gebied waagt. Ook een vrouwtje kan de buren fanatiek uit haar territorium verdrijven. Bij roodborstjes is zowel de man als de vrouw territoriaal en dat zijn ze het hele jaar door.

Roodborstjes maken indruk op elkaar met hun oranje borst, hun zang hun opgewonden gedrag. Ze zijn in staat merels weg te jagen. Zowel mannetjes als vrouwtjes zingen, en dat doen ze ook midden in de winter. Mannetjes en vrouwtjes hebben allebei een imponerende oranjekleurige borst, en ze heten dan ook ten onrechte roodborst.

Ik liet eens een mandarijnenschil op het terras slingeren en die werd aangevallen door de in mijn tuin levende roodborst. Die bleef in de aanval gaan tot de schil onder bladeren verstopt raakte. Dat fanatisme zonder veel onderscheid des persoons leggen ze ook aan de dag tegenover hun spiegelbeeld in het raam, waaraan we het liedje Roodborstje tikt tegen ’t raam, tik tik tik danken.

Geronk en getoeter in bos en stad

Roodborstjes zijn dus ideale proefdieren voor onderzoek naar agressie bij vogels. De Turkse onderzoeker Çagla Önsal en collega’s hielden roodborstjes een knaloranje namaakroodborst voor en bestudeerden de reacties. De namaakvogel zong ook nog en werd terstond aangevallen. Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Behavioral Ecology and Sociobiology 76.

De proef geschiedde op twee plekken in Istanbul: in een lawaaiig stadspark en in een stil bos net buiten de stad. Wanneer de onderzoekers stadsgeluiden lieten horen, werden de bosroodborstjes extra agressief, terwijl hun grootsteedse soortgenoten juist inbonden.

De bosvogels interpreteerden het geronk en getoeter waarschijnlijk als vijandigheid, terwijl de stadse vogels wellicht al geleerd hadden dat verkeerslawaai niet door rivalen gemaakt wordt. Volgens de onderzoekers zijn ze aan herrie gewend en wachtten ze tot het stiller werd.

