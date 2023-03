Onrustige dag op de beurs na redding Credit Suisse

De koersen van de Nederlandse banken ING en ABN Amro gingen maandag hard omlaag op de Amsterdamse beurs. Kort na opening stonden ze op een verlies van zo’n 4 procent. In de loop van de dag herstelden beide fondsen zich. Ook de andere Europese banken staan onder druk en zondagnacht gingen de Aziatische aandelenmarkten al omlaag. Zo sloot de Nikkei in Tokio lager door koersverliezen bij de Japanse banken.

De beurzen verwerken de overname van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse, die zondag werd afgedwongen door de Zwitserse overheid. Deze ingreep doet voorlopig erger voorkomen. Maar er zijn geen garanties dat de problemen in de financiële sector nu voorbij zijn.

Marktanalist Hebe Chen van IG Markets schrijft bijvoorbeeld dat de val van Credit Suisse ‘de verrotte wortels van het banksysteem’ heeft blootgelegd, zoals ‘slechte risicocontroles en slecht management’. Rabobank zegt te verwachten dat de financiële sector de komende weken onrustig blijft.

De overname van Credit Suisse door de eveneens Zwitserse bank UBS is de beste oplossing, zei de Zwitserse minister van financiën Karin Keller-Sutter op de persconferentie waar de reddingsoperatie werd aangekondigd. “Het faillissement van Credit Suisse zou voor enorme nevenschade hebben gezorgd, op de Zwitserse financiële markt maar ook internationaal.”

‘Dit is geen bail-out’

Een ‘bail-out’ mag het van haar niet heten. Dat woord, in 2009 toegevoegd aan woordenboek Van Dale vanwege de toenmalige bankencrisis, herinnert aan de tientallen miljarden die overheden wereldwijd moesten neerleggen om financiële instellingen uit de brand te helpen. Aan roekeloze bankiers die gered moesten worden door de belastingbetaler. “Dit is geen bail-out. Dit is een commerciële oplossing, want UBS neemt Credit Suisse over”, zei ze zondag in Bern.

Zelf spreekt Credit Suisse van een fusie. “Credit Suisse gaat fuseren met UBS”, staat boven het verspreide persbericht. Al erkent de bank dat alleen UBS blijft bestaan na afronding van die fusie.

Een gewone commerciële overname is het natuurlijk niet. UBS betaalt namelijk veel minder voor z’n concurrent dan de marktwaarde vrijdag bedroeg. Toen was Credit Suisse nog 7,6 miljard euro waard. Afgesproken is nu dat aandeelhouders voor elke 22 aandelen Credit Suisse één aandeel UBS krijgen. Zo komt de waarde van de overname uit op 3 miljard euro. Een zeer ongunstige wisselkoers voor de aandeelhouders.

Daar hebben ze verder niks over te zeggen. Vanwege de risico’s voor de Zwitserse economie kondigt de Zwitserse regering namelijk een noodverordening af. Daardoor kan de fusie worden doorgevoerd zonder goedkeuring van de aandeelhouders van beide banken.

Obligatiehouders kunnen fluiten naar hun geld

Het Zwitserse ministerie van financiën, de Zwitserse Nationale Bank en de toezichthouder op de financiële markt hadden beide bedrijven onder druk gezet om de transactie af te ronden. “Om het noodzakelijke vertrouwen in de stabiliteit van de Zwitserse economie en het banksysteem te herstellen”, zegt Credit Suisse.

Ook obligatiehouders van Credit Suisse lijden flinke verliezen. De Zwitserse toezichthouder eiste namelijk dat de waarde van de obligaties van Credit Suisse worden afgeschreven tot nul. Die obligaties hadden een waarde van dik 16 miljard euro. Obligatiehouders kunnen dus fluiten naar hun geld. Verzekeraar Aegon lijdt hierdoor waarschijnlijk 3 miljoen euro verlies.

Dat deze zogeheten Additional Tier 1-obligaties in een klap waardeloos zijn gemaakt, zal gevolgen hebben op de bredere kapitaalmarkt, denken analisten. Die beslissing kan ervoor zorgen dat meer houders van zulke obligaties die willen verkopen, verwacht Chamath Da Silva van BetaShares. Ook kan het duurder worden voor banken om zulke obligaties uit te geven. Wie zulke waardepapieren aanschaft, loopt namelijk meer risico dan voorheen.

Onrust begon met Silicon Valley

Het is dus een commerciële overname, waarbij de markt de meeste pijn lijdt. Toch staat de overheid garant voor de lijken in de kast van Credit Suisse. De centrale bank ondersteunt de overname door ruim 100 miljard euro aan mogelijk krediet beschikbaar te stellen.

De onrust in de bankensector begon toen de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten anderhalve week terug in de problemen kwam. Daarna volgden ook andere Amerikaanse banken. Mede door de opgelopen rente kunnen ook andere banken nog in de problemen raken, zeggen beleggers van Amerikaanse private beleggingsfondsen tegen Reuters.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) reageerde positief op de “snelle actie” rond Credit Suisse en herhaalde dat het bankensysteem van de eurozone goed bestand is tegen schokken.

Lees ook:

Overname Credit Suisse moet angst voor nieuwe bankencrisis dempen

De grootste bank van Zwitserland, UBS, heeft het noodlijdende Credit Suisse gered. De vraag is of dat genoeg is om de zorgen over een nieuwe financiële crisis weg te nemen.

Eeuwenlang was Zwitserland een veilige haven voor buitenlands kapitaal, dubieus of niet

Paul van der Steen bekijkt het nieuws door een historische bril. Steeds meer vermogenden vonden begin twintigste eeuw hun weg naar Zwitserland.