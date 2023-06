Online shoppen is verslavend, en dat is precies wat de marketeers willen

De mens is zwak en kiest graag voor gemak. Marketeers weten dat en spelen in op die eigenschappen. Dat maakt vooral consumenten die online winkelen kwetsbaar en zelfs verslaafd, betoogt socialemedia- en e-commerce-specialist Chantal Schinkels in haar boek Het Koopinfuus.

Wat voor marketingtrucs kunnen online consumenten zoal tegenkomen?

Schinkels: “Stel, je bent onzeker over je figuur en op zoek naar een broek. Dan tonen modewinkels soms een jeans waar je figuur beter in uitkomt. Veel mensen zijn ook gevoelig voor influencers, meiden vooral. Zij willen net zo zijn als zij. Maar er speelt meer. Consumenten nemen 90 tot 95 procent van hun beslissingen onbewust. Bovendien word je de hele dag getriggerd door advertenties. Dat zorgt voor een zekere uitputting, waardoor je aan het eind van de dag eerder voor aanbiedingen bezwijkt. Mensen kunnen zelfs in de schuldhulpverlening terechtkomen en daar niet meer uit raken, doordat je online toch vaak door kan gaan met dingen kopen.”

Zijn mensen online dan zo veel makkelijker te beïnvloeden dan in de winkelstraat?

“Dat tegenargument hoor ik vaak. Maar online heb je geen parkeerproblemen of drukte, en voor je een stenen winkel ingaat moet je letterlijk over een drempel. Online zijn bedrijven juist zoveel mogelijk bezig te zorgen dat consumenten drempelloos kunnen kopen. Online winkelen is ook gemakkelijk en webshops zijn altijd open. De coronaperiode heeft ons ook afhankelijker gemaakt. Consumenten zochten hun geluksmomentjes online.”

Hebben wij als consument in de gaten dat we aan het koopinfuus liggen?

“Niet altijd. We worden ons er pas van bewust als we ons gaan ergeren. Als we wéér een nieuwsbrief krijgen van dat ene bedrijf. Of als we nog steeds die advertentie zien van dat bankstel dat we ooit gezocht hebben, maar allang niet meer nodig hebben. Maar ik denk niet dat alle consumenten zich voortdurend bewust zijn van de impact van data.”

U was aanvankelijk dol op data.

“Ik ben nog steeds dol op data. Ik vind het geweldig. Kunstmatige intelligentie heeft ook mooie kanten. Maar toen ik zelf een keer merkte dat een bedrijf mij wel erg nadrukkelijk leek te volgen, ik vermoed via mijn locatie, dacht ik: dit gaat wel erg ver. Stelt de e-commerce zich nog wel genoeg vragen? Hebben zij hun bedrijfsproces wel ethisch verantwoord ingericht? Daarom heb ik dit boek geschreven.”

Legt u de verantwoordelijkheid niet te veel buiten de consument? We zijn toch zelf verantwoordelijk voor ons gedrag?

“Ik hoor vaak: wij kunnen als consumenten toch nee zeggen? Maar zelfs neuromarketeers, die precies weten hoe het consumentenbrein werkt, trappen erin. Ik ook en ik voel dan schaamte. Zo van: ik ben toch hoogopgeleid, waarom ben ik in de val gelopen? Dus als het antwoord op deze vraag is dat we als consument zelf verantwoordelijk zijn, dan wordt het ons in elk geval heel moeilijk gemaakt om die verantwoordelijkheid te nemen.”

Hoe kunnen we weer van dat koopinfuus af komen?

“Consumenten kunnen koopinfuus-trucjes herkennen en daardoor bewuster aankopen doen. Als dit soort technieken namelijk niet meer zorgen voor extra omzet, zullen bedrijven veel sneller geneigd zijn om ze niet meer te gebruiken. Bedrijven op hun beurt moeten de focus verleggen van verkoopaantallen naar bijvoorbeeld het percentage duurzame producten dat ze in hun assortiment hebben. Of richt je op het aantal terugkerende klanten door de geweldige service die je biedt met de hoeveelheid verzamelde data.”

