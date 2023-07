Onderzoekers maken van lepelaars de waakvogels van het Waddengebied

Met de hulp van vogels willen onderzoekers de natuur in het Waddengebied beter beschermen. ‘Alleen met keihard onderzoek kunnen natuurbeschermers een vuist maken.’

“Deze is nog te klein. Deze is groot genoeg. En deze is helemaal goed. Die kan waarschijnlijk al vliegen, alleen weet-ie dat zelf nog niet!” Als een keurmeester loopt onderzoeker Petra de Goeij van de Werkgroep Lepelaar voorzichtig langs een groep jonge vogels. De dieren zijn net door een tiental collega’s van de werkgroep met behulp van ‘schapennetten’ bijeengedreven aan een rand van de broedkolonie op het onbewoonde Waddeneilandje Griend.

“Dat is na al die jaren van onderzoek de meest rustige methode gebleken”, zegt De Goeij. “Zodra de vogels die netten zien, lopen ze naar elkaar toe in het centrum van de kolonie, het ‘dorpsplein’. We hoeven ze dan alleen nog maar heel voorzichtig bij de nesten weg te leiden, en dan heb je voor je het weet een kraal met veertig jonge lepelaars bij elkaar.”

De Goeij en haar werkgroepcollega’s werken mee aan het project ‘Waakvogels‘, geïnitieerd door het onderzoekscentrum BirdEyes van de Rijksuniversiteit Groningen (Rug) en gefinancierd door het Waddenfonds, het ministerie van landbouw en de drie waddenprovincies. De insteek van het project is om met behulp van zes verschillende vogelsoorten – de rotgans, de rosse grutto, de kanoet, de drieteenstrandloper, de grutto en de lepelaar – de ecologische impact te onderzoeken van intensieve landbouw en klimaatverandering op zes verschillende biotopen rond de Wadden. Het onderzoek met de lepelaar trapt het project af.

Gps-zenders op de rug

De Goeij heeft voor de vogels een taak in het wetenschappelijk onderzoek in petto. De kleinste vogels krijgen alleen een witte ring met een unieke code om één van de poten. Daarmee zijn ze de rest van hun leven met een verrekijker of een telescoop op grote afstand individueel herkenbaar. Vijf van de grootste en sterkste vogels krijgen daarnaast ook een zender op de rug. Die registreert om de zoveel minuten de gps-positie en ook de bewegingen van de vogel. Daarmee is af te leiden of de vogel aan het vliegen is, of aan het lopen, eten of dutten.

“Die zenders zijn vrij prijzig”, vertelt De Goeij. “Vandaar dat we die liefst alleen aan de grootste kuikens meegeven. De sterfte onder de kleine kuikens is van nature vrij hoog in zo’n kolonie. Als het een tijdje slecht weer is, sneuvelen er een hoop. Dan zou het zonde zijn van de moeite, als je maar heel kort informatie met dat zendertje hebt kunnen verzamelen.”

Superlijm op de veren

Voor vijftien vogels uit de ‘midden-categorie’ heeft De Goeij nog een ander zendertje in petto. Een knoopje van een centimeter of twee in doorsnede, met een dunne antenne eraan, meer is het niet. Inclusief de batterij weegt het dingetje maar een gram of vier.

De zendertjes zijn van het zogenoemde Watlas-project, het Wadden Sea Advanced Tracking and Localisation of Animals in real life Systems, van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz).

Onderzoekers vangen een groep lepelaars. Beeld Rob Buiter

“We hebben al een paar jaar ervaring met deze zendertjes op kleinere vogels, zoals de kanoet”, vertelt Allert Bijleveld van het Nioz. “Het enige dat die knoopjes doen is om de zes seconden een uniek piepje uitzenden. Dat piepje wordt opgevangen door een aantal antennestations die in een wijde boog om Griend heen staan, tot in Harlingen aan toe. En uit het minuscule tijdverschil waarmee die piep bij de verschillende antennes aankomt, kunnen wij tot op de decimeter nauwkeurig afleiden waar de vogel zich precies bevindt.”

Met een beetje superlijm plakt Bijleveld het knoopje op wat veertjes op de stuit van een lepelaar. “Een primeur”, zo constateert hij.

Vogels volgen is noodzakelijk kwaad

De Goeij doet het vangen, ringen en zenderen van de lepelaars bepaald niet voor haar lol. “Sterker nog, ik heb er een hekel aan”, bekent ze. “Maar ik zie de overlast die we de vogels nu heel even aandoen als een noodzakelijk kwaad. Alleen door heel veel informatie te verzamelen over deze vogels, kunnen we ze effectief beschermen.”

De Goeij noemt als voorbeeld gesprekken die zij voerde met netbeheerder Tennet. Die wil graag een stroomkabel aanleggen van een windmolenpark op de Noordzee naar de Groninger kust, dwars door Schiermonnikoog en het wad ten zuiden daarvan. De Goeij: “Onze zender- en kleurringgegevens tonen nou net aan dat dit gebied heel belangrijk is voor de lepelaars. Ze zoeken er voedsel in het broedseizoen en rusten er in de kwetsbare periode dat ze hun veren vernieuwen, vlak voor ze weer naar het zuiden trekken. En dat geldt niet alleen voor lepelaars van Schiermonnikoog, maar ook voor die uit Duitsland en Denemarken.”

Juridische vuist tegen bedrijven

Tennet doet vooralsnog vrij nonchalant over het belang van dit gebied, merkt De Goeij. “Dan werken we daar wel even omheen, zeiden ze letterlijk. Alleen door keihard aan te tonen met individuele kleurringen en zendergegevens dat hier vogels bij elkaar komen uit Nederland, Duitsland en Denemarken, en dat wel drie maanden lang, kunnen natuurbeschermers een – eventueel juridische – vuist maken tegen dit soort bedrijven.”

Nu de jonge lepelaars met de Watlas-zendertjes in zo’n ongekend detail te volgen zijn op hun tochten over het wad, komt er potentieel heel veel nieuwe informatie beschikbaar voor de bescherming van deze vogels. Het is koren op de molen van de Groningse hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma, de initiatiefnemer van onderzoekscentrum BirdEyes. Hij is ook op Griend is om te helpen bij het vangen, meten, ringen en zenderen van de lepelaars.

Met BirdEyes wil Piersma de wereld bekijken door de ogen van trekvogels. “Met ons zenderonderzoek met verschillende vogelsoorten hebben we al laten zien dat dieren bepaalde veranderingen in de wereld veel eerder doorhebben dan wij. Aan het trekgedrag van kanoeten zien we bijvoorbeeld heel subtiele effecten van de klimaatverandering in het arctisch gebied. En aan de verspreiding van grutto’s in de weilanden, kunnen we zien welke stukken grasland maanden later kwetsbaar zullen blijken voor droogte en welke weilanden beter weerbaar blijken.”

Vogels als veldwerkers

‘Waakvogels’ is het eerste project dat plaatsvindt onder de noemer van BirdEyes, en de lepelaars zijn de eerste vogels door wiens ogen de onderzoekers gaan kijken.

Piersma: “Lepelaars kunnen ons veel vertellen over de toestand van platvisjes rond het wad. Waar zoeken de vogels precies hun voedsel? In de geulen? Zijn ze ook afhankelijk van mosselbanken, waar jonge visjes schuilen en opgroeien? En hoe reageren ze op verstoring door recreanten? Of op het creëren van binnendijkse nieuwe natuurgebieden? Bij veel van die vragen is het extreem waardevol dat we de vogels nu zo nauwkeurig kunnen volgen met de nieuwe Watlas-zendertjes.”

De onderzoekers laten de lepelaars weer vrij, nadat ze gezenderd en geringd zijn. Beeld Rob Buiter

Piersma wil de resultaten van het onderzoek niet alleen in wetenschappelijke publicaties naar buiten brengen en zeker ook niet alleen als gerechtelijke dossiers in zaken tegen gas- of zoutwinners, vissers of kabelleggers. Hij zoekt nadrukkelijk naar manieren om nieuwe doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld met muziek- of toneelvoorstellingen of theaterproducties. Eerder maakte hij al de theatervoorstelling Tracks, met componist en percussionist Sytze Pruiksma, over de trek van de kanoet. “We willen de mooie, fascinerende verhalen vertellen. Het zijn deze verhalen die ons leven verrijken, die dimensies aan de schoonheid van het wad toevoegen.”

Een krop vol visjes

Wanneer de veertig gevangen jonge vogels op Griend allemaal voorzien zijn van een gecodeerde ring, vijftien met ook een knoopzendertje en vijf daarvan ook met een groter wit blokje voor de écht serieuze track & trace, trekken de onderzoekers het groene schapennet omhoog. De vogels snappen de hint niet direct. Als een schuchter klasje kleuterschoolleerlingen staan ze te wachten op een opdracht. Pas als de onderzoekers enkele vogels oppakken om ze weer terug naar de nesten te brengen, volgt de rest. Zodra de groep onderzoekers de hielen heeft gelicht, melden de eerste volwassen vogels zich weer, met een krop vol visjes bij hun kroost.

