Ondernemers moeten belastingen uit de coronatijd alsnog betalen. Waar blijven de faillissementen?

Komt-ie nu dan echt? De dreiging van een faillissementsgolf hangt al ruim drie jaar boven het Nederlandse bedrijfsleven. Tijdens corona trok het kabinet tientallen miljarden uit om bedrijven overeind te houden, ook slechtlopende ondernemingen die het in normale tijden ook niet hadden overleefd. Economen voorspelden alom dat er meer faillissementen zouden komen zodra de coronasteun in 2022 zou stoppen.

Dat gebeurde niet.

Nee, klonk het vervolgens, de échte klap komt vanaf oktober 2022. In die maand begon de betalingsregeling voor ondernemers die tijdens corona een belastingachterstand hadden opgebouwd.

19 miljard euro aan achterstallige belasting

Nu moeten zij die in maandelijkse termijnen terugbetalen. Het ging bij aanvang in oktober om ruim 19 miljard euro aan achterstallige belasting, een schuld die sindsdien met zo’n 3 miljard euro is gedaald.

Nog altijd moeten ondernemers dus meer dan 16 miljard euro terugbetalen. De verwachting is dat de faillissementscijfers daardoor inderdaad gaan stijgen. Ook staatssecretaris Van Rij (financiën) rekent daarop, zo schreef hij deze week aan de Tweede Kamer, al is nog onduidelijk hoeveel ondernemers het niet gaan redden.

Komt er dan, drie jaar nadat het virus zijn intrede heeft gedaan, toch nog een grote faillissementsgolf door corona? De signalen daarover zijn een beetje gemengd.

Veel ondernemers lopen meteen al achter met betalen

Enerzijds zijn er schokkend veel ondernemers die direct al achterlopen met terugbetalen. Dat gaat om ongeveer 96.000 bedrijven, op een totaal van 237.000 uit de betaalregeling. 60.000 ondernemers hebben zelfs nog helemaal niets terugbetaald aan de fiscus, en dus al hun maandelijkse betaalmomenten gemist.

Anderzijds betaalt de rest juist sneller terug dan verwacht. Het bedrag waar de Belastingdienst naar verwachting naar kan fluiten, omdat ondernemers hun schuld door een faillissement nooit gaan terugbetalen, is daardoor fors gedaald. Rekende het kabinet vorig jaar nog op 6 miljard aan gederfde inkomsten, nu denkt het dat ‘slechts’ 2 miljard euro nooit meer terugkomt.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) ziet het voor ondernemers nu zonniger in dan een jaar geleden, en rekent inmiddels op stuk minder faillissementen door het verplicht terugbetalen van de belastingachterstand.

Duidelijk is dat een eventuele golf nu nog niet is begonnen. Het aantal faillissementen, en overigens ook het aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen, ligt nog altijd op een lager niveau dan in 2019.

‘Niemand had daling faillissementen verwacht’

“Verbazingwekkend”, zegt Hans Pragt, beheerder van Faillissementen.com. Vanaf afgelopen juni turfde zijn site een lichte toename van het aantal omgevallen bedrijven. Dat kwam in een kleine stroomversnelling toen het afbetalen van de belastingschuld begon in oktober. Maar in april daalde het aantal faillissementen weer. “Dat had niemand verwacht. En tot nu toe lopen de faillissementscijfers in mei ook niet per se sterk op.”

Pragt denkt wel dat de klap nog gaat komen door het verplicht afbetalen. Blijkbaar weten veel bedrijven de boot nog af te houden, de executie nog even uit te stellen. Maar van uitstel komt geen afstel in dit geval, zegt Pragt.

Specifiek voor de horeca denkt ING-analist Katinka Jongkind dat ook. Zij schrijft in een analyse dat het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen in 2023 ‘aanzienlijk hoger’ zal zijn dan in 2022. Zo kunnen cafés en restaurant niet altijd hun eigen hogere kosten doorberekenen aan de klant. Ook zit de horeca met in totaal 1,5 miljard euro aan achterstallige belastingschuld, wat voor problemen kan zorgen.

Verlichting op de krappe arbeidsmarkt

Arbeidsmarkteconomen en ook staatssecretaris Van Rij stellen dat meer faillissementen voor wat verlichting kunnen zorgen op de krappe arbeidsmarkt: een omgevallen bedrijf maakt werknemers vrij die bij een ander bedrijf aan de slag kunnen.

Pragt ziet daar nu nog weinig van terug. “Het zijn tot nu toe vooral bedrijven uit de bouw en de horeca die omvallen, maar vind maar eens een timmerman, metselaar of barman. Dat is echt nog niet veel makkelijker geworden de laatste tijd.”

Onder Nederlandse bedrijven geldt weer het recht van de sterkste, het aantal faillissementen stijgt

Nu de coronasteun is afgebouwd, neemt het aantal faillissementen neemt weer toe. Voor de ondernemers is dat vervelend, maar voor de economie best gezond.