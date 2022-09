Onder Ben van Beurden bleven de klimaatdoelen van Shell beperkt; de CO₂-uitstoot blijft oplopen

Met topman Ben van Beurden aan het roer kreeg energiebedrijf Shell vorig jaar een flinke terechtwijzing van de Nederlandse rechter te incasseren. Het bedrijf moet er veel sneller voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen minder wordt. Maar voorlopig lukt dat nog niet, melden onderzoekers van Global Climate Insights (GCI) uit Australië in een nieuw rapport.

De komende jaren blijft de uitstoot die Shell veroorzaakt juist oplopen, om in 2030 uit te komen op 1,6 miljoen ton CO 2 , zegt GCI. Dat is 22 procent meer dan in 2021. De onderzoekers tellen ook de uitstoot door klanten mee, zoals automobilisten. Zij baseren zich op informatie van Shell, zoals jaarverslagen en aangekondigde investeringen.

Uitstoot door klanten

Van Beurden vertrekt volgend jaar, zegt persbureau Reuters. Onder zijn leiding heeft Shell enkele bescheiden klimaatdoelen geformuleerd. Zo wil het de eigen uitstoot in 2030 halveren. Maar daarbij laat het bedrijf de uitstoot door klanten buiten beschouwing, terwijl die maar liefst 95 procent van de totale voetafdruk van het concern bedraagt, merkt GCI op.

De rechter oordeelde in mei 2021 dat Shell niet alleen die eigen uitstoot moet verminderen, zoals bij het winnen, bewerken en transporteren van olieproducten, maar er ook voor moet zorgen dat de klanten minder CO 2 gaan uitstoten. Het concern moet zorgen voor een reductie van 45 procent in 2030 vergeleken met 2019, de afnemers meegeteld.

In hoger beroep

Shell is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank van Den Haag. “Het opdragen aan één bedrijf om zijn emissies én die van zijn klanten te verminderen is geen effectieve manier om klimaatverandering aan te pakken, en tegelijk veilige, betrouwbare en betaalbare energie plus economische ontwikkeling voor eenieder te waarborgen”, zei Shell daarover. Een datum is er nog niet voor het hoger beroep. De zaak was aangespannen door Milieudefensie.

Als expert klimaat en energie van Milieudefensie zegt Sjoukje van Oosterhout dat ze nog weinig ziet veranderen bij Shell als gevolg van de rechtszaak. Het hoger beroep is geen excuus voor Shell om af te wachten, zegt ze.

“De rechter heeft gezegd dat het vonnis meteen moet worden nageleefd, ook al is er nog hoger beroep mogelijk.” Vooralsnog lijkt Shell vooral door te gaan op de ingeslagen weg.

Een nieuwe waterstoffabriek bij Rotterdam

Shell zegt zelf volop te investeren in een groene economie en heeft in de zomer bijvoorbeeld de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa aangekondigd. Dat is een fabriek bij Rotterdam die gaat draaien op windenergie van de Noordzee. Holland Hydrogen 1 gaat de raffinaderij in Pernis van groene energie voorzien.

Vergeleken met de activiteiten van Shell wereldwijd is dat maar een klein project, zegt Van Oosterhout. Verder draagt het niet bij aan vermindering van de uitstoot door klanten van Shell. En ook komt de gebruikte windenergie niet ten goede van huishoudens.

In 2020 en 2021 daalde de uitstoot van broeikasgassen door Shell. Dat kwam mede door de coronacrisis, de orkaan Ida die huishield in de Golf van Mexico, en andere verstoringen in de bedrijfsvoering. Nu stijgt de uitstoot dus weer. Als olie- en gasleverancier maakt Shell dit jaar gigantische winsten door schaarste en recordprijzen op de energiemarkt. In verhouding zijn de investeringen in duurzame energie zeer beperkt.

Reuters: Van Beurden treedt volgend jaar terug De opvolger is nog niet bekend, en het exacte moment ook nog niet, maar het lijkt erop dat Shell-topman Ben van Beurden ergens volgend jaar opstapt bij het olie- en gasconcern. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden binnen het bedrijf. Shell heeft al een shortlist met vier mogelijke kandidaten om de 64-jarige Van Beurden op te volgen. Van Beurden werkte zijn hele carrière bij Shell. Sinds januari 2014 stond hij bij het olie- en gasconcern aan het roer. Hij kwam in 1983 bij Shell werken. Een woordvoerder van Shell wilde desgevraagd geen commentaar geven op het bericht van Reuters. Onder Van Beurdens leiding nam Shell in 2016 het Britse energiebedrijf BG Group over voor 53 miljard dollar. Dat was de grootste overname door Shell ooit. Vervolgens werd het bedrijf vorig jaar volledig Brits, en verloor het daardoor zijn Nederlandse predicaat ‘Royal Dutch’. ANP

