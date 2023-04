Ondanks winst BBB steunen Nederlanders het stikstofbeleid, ook op het platteland

Bijna twee derde van de Nederlandse kiezers staat nog steeds achter het stikstofbeleid van het kabinet. Die steun neemt eerder toe dan af. Dat is opmerkelijk, omdat de enorme winst van BBB bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten de plannen van Rutte IV op losse schroeven heeft gezet.

Het onderzoek van I&O Research laat zien dat 42 procent van de burgers wil dat Rutte IV juist meer gaat doen om de uitstoot van stikstof te beperken. Nog eens 23 procent vindt dat de plannen zoals het kabinet die heeft gemaakt, moeten doorgaan. Een kwart zegt minder aan het probleem te willen doen, dat is net zoveel als voorafgaand aan de Statenverkiezingen.

De kiezers zijn echter behoorlijk verdeeld over hoe het kabinet dan precies verder moet met stikstof. Zo vindt een behoorlijke groep van 35 procent het niet erg als de doelen later dan in 2030 gehaald worden. Het jaartal opschuiven ligt nu in Den Haag op tafel als mogelijk uitweg uit de crisis. Vier op de tien willen vasthouden aan 2030 of de doelen zelfs eerder halen. Nog eens 15 procent vindt dat de plannen helemaal stopgezet moeten worden. Ook stemmers op BBB lijken overigens vooral te porren voor een later tijdstip om aan vermindering van uitstoot te voldoen. 61 procent van hen voelt daar voor, een minderheid van 30 procent wil ophouden met beleid.

Gedwongen uitkoop

Een probleem voor het kabinet is hoe om te gaan met zogeheten piekbelasters. Die stoten relatief veel stikstof uit vlakbij natuurgebieden. Als die boeren stoppen, tikt dat aan. Doen ze dat niet vrijwillig met een uitkoopregeling, dan zou gedwongen stoppen een optie kunnen zijn. Dat vinden de meeste kiezers geen goed idee, slechts een kwart ziet dat zitten. Ook als dat zou gebeuren ‘om het land van het stikstofslot te halen’, kan de helft zich hier niet in vinden.

Wel is een groot deel van de bevolking het eens met de gedachte dat de veestapel moet krimpen. Bijna de helft steunt dat, een kwart niet. Rond de verkiezingswinst van BBB kwamen de verschillen tussen de Randstad en het platteland veel voorbij als mogelijke verklaring voor het succes van BoerBurgerBeweging. Dat onderscheid blijkt niet uit de enquête van I&O Research. Ook in gebieden buiten de grote steden vindt meer dan 40 procent dat de veestapel moet krimpen. De verschillen zijn wel groot naar opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn het er veel vaker mee eens (63 procent) dan lager opgeleiden (36 procent).

Nog altijd driekwart van de kiezers maakt zich in het algemeen zorgen om het stikstofprobleem, dat percentage is ongeveer hetzelfde als eerder dit jaar gemeten. Ter linkerzijde zijn de zorgen anders dan aan de rechterkant. De gevolgen voor klimaat en natuur zijn voor stemmers op GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en Volt vooral belangrijk. Burgers die kozen voor VVD, CDA en ChristenUnie zien dat ook wel, maar zijn daarnaast begaan met de woningbouw en de boeren. Kiezers voor BBB en SGP zijn het meest begaan met de boeren. PVV-stemmers maken zich überhaupt het minste zorgen.

