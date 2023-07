Ondanks klimaatbelofte rekent Nederlandse industrie tot 2050 op aardolie

Nederland wil in 2050 een fossielvrije industrie hebben. Maar door een tekort aan groene stroom lijkt het uitbannen van olie onhaalbaar, tenzij de industrie krimpt. Bovendien blijkt de industrie dat ook helemaal niet van plan.

Het kabinet streeft ernaar en de Rotterdamse haven heeft het beloofd: de Nederlandse industrie moet tegen 2050 ‘fossielvrij’ zijn. Grote raffinaderijen zoals Shell en BP beloven daaraan mee te werken door hun producten klimaatneutraal te gaan maken.

Maar die doelstelling is voor de industrie in de huidige omvang onhaalbaar en de bedrijven hebben hun groene beloften feitelijk al laten varen, blijkt uit onderzoek van platform Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

Aardolie is nu nog de belangrijkste grondstof voor producten die de industrie maakt. De verwerking van alternatieve grondstoffen zoals afval of biomassa kost veel meer elektriciteit dan Nederland kan leveren.

De chemische industrie, die van aardolie kunststoffen maakt, verwacht in 2050 nog steeds voor 20 procent van aardolie afhankelijk te zijn. Raffinaderijen verwachten in 2050 nog 30 tot 70 procent van de huidige hoeveelheden fossiele brandstoffen te blijven produceren, blijkt uit het rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ van brancheorganisatie VNCI en een rapport van energienetbeheerders.

De raffinaderijen willen die fossiele brandstoffen exporteren, want Europa stopt in 2035 grotendeels met de verbrandingsmotor. Omdat fossiele brandstoffen altijd ergens ter wereld in een verbrandingsmotor eindigen en fossiele plastics vaak in de vuilverbranding, veroorzaken deze producten klimaatopwarming door CO2-uitstoot.

Op dit moment produceert de Nederlandse industrie een kwart van alle Europese kunststoffen en 8 procent van de geraffineerde olie wereldwijd. De hernieuwbare alternatieven voor aardolie zijn beperkt: afval, biomassa uit geteelde gewassen of CO 2 uit de lucht. Voor elk van die grondstoffen geldt dat de verwerking veel meer elektriciteit kost dan bij aardolie.

Niet genoeg stroom

De raffinagesector en de basischemie hebben in totaal 350 miljard kilowattuur nodig om zonder aardolie evenveel plastics en brandstof te produceren als nu, blijkt uit berekeningen van Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer die Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energiesystemen aan de Universiteit van Utrecht, controleerde. Dat is veel meer dan in 2050 beschikbaar is, ook met waterstof-import en maximale plaatsing van wind-, zon- en kernenergie. In 2050 is volgens het meest optimistische scenario van de netbeheerders 176 miljard kilowattuur beschikbaar voor de raffinage en chemische industrie.

In het maandag gepresenteerde concept Nationaal Programma Energiesysteem van klimaatminister Rob Jetten is voor de complete industrie 120 miljard kilowattuur gereserveerd. Hernieuwbare stroomproductie groeit, maar niet voldoende om de fikse elektriciteitsvraag van een fossielvrije industrie te faciliteren. Want ook duurzame gebouwen, elektrische voertuigen en gasloze technieken eisen hun portie groene stroom op.

Energiesysteemexpert John Kerkhoven, die de toekomstscenario’s in opdracht van de netbeheerders ontwikkelde, zegt dat het onmogelijk is om fossielvrij te produceren en tegelijkertijd de huidige omvang van de industrie te behouden. Ook hoogleraar Kramer bevestigt de bevindingen. Hij zegt dat een maatschappelijke discussie nodig is om te kiezen tussen een fossielvrije toekomst en het behouden van de volledige industrie in Nederland.

Raffinaderijen ontkennen cijfers

De grootste raffinaderijen hebben de cijfers over olieafhankelijkheid zelf geleverd voor het rapport van de elektriciteitsnetbeheerders, hoewel ze dat via branche-organisatie Vemobin ontkennen. Informatie ingezien door Investico toont aan dat er wel degelijk cijfers over toekomstige productie, inclusief die van aardolie, zijn overlegd. Vemobin blijft het oneens met de conclusies en beroept zich daarbij op onzekerheden in de scenario’s.

Branche-organisatie VNCI zegt dat het niet eenvoudig is om voorspellingen te doen over 2050 en wijst op de mogelijkheid om hernieuwbare tussenproducten te importeren uit het buitenland.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur en waterstaat), verantwoordelijk voor de circulariteitsdoelen, is niet op de hoogte van het elektriciteitstekort dat ontstaat. Ze houdt vast aan volledige circulariteit in 2050. Heijnen wil daarbij de industrie zoveel mogelijk in Nederland behouden. “Ik heb liever dat we met z’n allen keihard proberen om over een hele hoge lat te springen dan dat ik die lat ga verlagen zodat we daar rustig overheen kunnen stappen.”

