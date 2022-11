Ondanks de lagere gasprijs verhoogt Vattenfall de variabele tarieven

De grote energieleverancier Vattenfall gaat per 1 januari de variabele tarieven verhogen. Dat komt door de extreem hoge energieprijzen op de groothandelsmarkt in met name augustus en september, zegt het Zweedse concern.

“Hoewel de energieprijzen op de gasmarkt op dit moment weer dalen, weegt die daling niet op tegen de hoge inkoopprijzen van eerder dit jaar”, zegt Vattenfall. De hoge kosten worden doorberekend aan klanten. Maar de prijzen stijgen ook omdat de tijdelijk verlaagde BTW weer teruggaat van 9 naar 21 procent.

Dertig euro extra per maand

De verwachting is dat de rekening voor zo’n half miljoen klanten nog eens met zo’n 30 euro omhoog gaat, zegt Vattenfall. Zij komen met het gebruik van stroom en gas boven het prijsplafond uit. Omdat de netbeheerkosten en de heffingskorting nog niet bekend zijn, noemt Vattenfall nu geen exacte bedragen.

Met de invoering van het prijsplafond wil de overheid vanaf 1 januari burgers beschermen tegen buitensporige maandlasten. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief 0,40 euro per KWh bij een maximaal verbruik tot 2900 kWh. De nieuwe variabele tarieven van Vattenfall gelden voor het extra verbruik.

Energiebedrijven Greenchoice, Eneco en Essent zeiden vorige week tegen de Tweede Kamer dat ze dit prijsplafond op tijd kunnen regelen, als het plan ten minste niet meer verandert. Als het plafond er niet komt, kunnen 2,5 miljoen huishoudens financieel in de problemen komen door de hoge energieprijs, zei topvrouw Resi Becker van Essent.

De Tweede Kamer wil niet dat de energiebedrijven veel winst maken op het deel van de energierekening waaraan de overheid meebetaalt. Maar de energiebedrijven zeggen dat de winst sowieso beperkt is. De Autoriteit Consument en Markt controleert of energieleveranciers een redelijke marge rekenen.

De gasprijs is gedaald

De gasprijs bepaalt in grote mate de elektriciteitsprijs in Nederland. Dat komt doordat de stroomcentrales die op gas werken, de prijs bepalen op de dagmarkt. Verder gebruikt 90 procent van alle woningen gas voor verwarming.

In augustus piekte de gasprijs op de grootverbruikersbeurs op bijna 350 euro per megawattuur. Vandaag schommelt die prijs iets boven de 100 euro.

Dat de prijzen op de gasmarkten de afgelopen weken zijn gedaald, komt volgens Vattenfall mede doordat klanten hun verbruik weten te beperken: de vraag neemt af. Dat komt natuurlijk ook door het zachte weer in oktober en de eerste helft van november. Als de energieprijzen blijven dalen, dan wordt dat de komende maanden zichtbaar in de tarieven, zegt Vattenfall.

Elk energiebedrijf heeft zijn eigen inkoopstrategie. Sommige leveranciers gokten er bijvoorbeeld op dat de prijzen laag bleven, of vertrouwden in grote mate op de dagmarkt. Door de prijsstijgingen kwamen ze het afgelopen jaar in de problemen.

Vattenfall heeft een andere strategie. Het bedrijf zegt dat het energie gespreid en vooraf inkoopt. “Daardoor profiteren klanten nog lang van contracten die we al vóór de crisis hadden afgesloten.” Naar eigen zeggen lukte het Vattenfall daardoor tot dusver de prijsverhogingen te dempen.

Lees ook:

Energiebedrijven klaar voor prijsplafond, mits de overheid steun biedt

Energiebedrijven staan te trappelen om het prijsplafond voor energie uit te voeren. ‘Dit is het moment om veel liefde voor je klanten te tonen’, zei Eneco-topman As Tempelman in de Tweede Kamer. Maar die liefde mag niet ten koste van de winstmarges gaan.

Kamer vreest dat energiebedrijven heimelijk profiteren van het prijsplafond

De Tweede Kamer wil dat minister Jetten (energie) met een regeling komt om mogelijke extra winsten van energieleveranciers af te romen. De vrees bestaat dat de bedrijven profiteren van de subsidie die de overheid vanaf 1 januari geeft op de prijs van energie.