Omwonenden moeten beter beschermd worden tegen uitstoot van fabrieken

De overheid en grote industriële bedrijven doen te weinig om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag verschenen rapport genaamd Industrie en Omwonenden. Burgers met klachten en zorgen voelen zich niet gehoord, en dat zorgt voor wantrouwen bij de omwonenden.

De raad heeft onderzoek gedaan naar drie dossiers, te weten staalfabriek Tata Steel in IJmuiden, de asfaltfabriek in Nijmegen en chemieconcern Chemours in Dordrecht. Een van de conclusies is dat deze bedrijven ‘doorgaans weinig initiatief nemen’ om hun uitstoot meer te beperken dan nodig is vanwege de vergunning. Zij moeten daarin veel actiever zijn.

Te weinig kennis en capaciteit

Verder doen overheden te weinig om bedrijven aan de bestaande regels te houden, zegt de raad. Dat heeft te maken met een gebrek aan kennis, capaciteit en gevoel van urgentie bij de overheid. Bedrijven zijn aan regels gebonden om ervoor te zorgen dat omwonenden worden beschermd tegen de schadelijke effecten van de industrie.

Als omwonenden over de gezondheidsrisico’s klagen, wijzen bedrijven en overheden al snel naar de verstrekte vergunning. We voldoen aan de regels, zeggen ze zo. Dat vindt de raad te makkelijk. De eenzijdige focus op de vergunning is ‘kwetsbaar’. Want ook als het bedrijf aan de vergunning voldoet, kan de uitstoot schadelijk zijn voor omwonenden.

Dat zit zo. Om een vergunning te krijgen moet het bedrijf de uitstoot zo ver terugbrengen als Europees is afgesproken. Daarbij wordt gekeken naar de best beschikbare technieken. ‘Dat is niet altijd voldoende om te zorgen dat de concentraties van schadelijke stoffen in de buurt van de fabriek onder de veilige grenzen voor milieu en gezondheid blijven’, schrijft de raad.

Voor de bescherming van de omwonenden is het daarom van belang om te toetsen wat de gevolgen zijn van langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen, zegt de raad. Dat is extra belangrijk bij stoffen die niet afbreken in de natuur, zoals de kankerverwekkende pfas-stoffen die in het menselijk lichaam en in moedermelk belanden.

Maatschappelijke onrust

De Onderzoeksraad heeft in 2021 besloten om onderzoek te doen naar de bescherming van omwonenden tegen langdurige blootstelling aan de uitstoot van bedrijven. Aanleiding was de maatschappelijke onrust over die emissies op meerdere plaatsen in Nederland, vanwege berichten over een bovengemiddeld aantal zieken en de hoge uitstoot van fabrieken.

De chemische fabriek van Chemours in Dordrecht. Uit onderzoek bleek dat ook in moedermelk pfas zit. Beeld Arie Kievit

In het geval van Tata Steel was er bij de provincie en omgevingsdienst lange tijd geen aandacht voor de gezondheidszorgen van de omwonenden, zegt de raad. Dat veranderde pas toen er aanvullend onderzoek werd gedaan door het RIVM en er gezondheidsrisico’s werden aangetoond.

Tata Steel zegt de conclusie van de Onderzoeksraad te omarmen. “Wij willen wij onze uitstoot verder verminderen, de overlast die mensen ervaren verder terugbrengen en zorgen zoveel als mogelijk wegnemen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Bij Chemours in Dordrecht blijkt dat de emissies uit het verleden nog steeds voor risico’s kunnen zorgen. Consumptie van zelfgevangen vis en zelfgeteelde groente uit de buurt van de fabriek wordt afgeraden, vanwege de aanwezigheid van pfas.

Geen zicht op emissies

In Nijmegen ontbrak het de gemeente aan zicht op de emissies van asfaltfabriek APN. De aandacht ging vooral uit naar de verleende vergunning en de vraag of de fabriek daaraan voldeed. ‘Dat was niet in lijn met de verwachtingen van de omwonenden, die de bescherming van hun gezondheid voorop zetten’, zegt de raad. Pas in 2021 kregen het bedrijf en de omgevingsdienst de hoge uitstoot van de schadelijke Pak’s in beeld.

Kennis over de gezondheidseffecten van stoffen is voortdurend in ontwikkeling. Daarom moeten de risico’s met enige regelmaat opnieuw worden beoordeeld. In het huidige systeem ontbreekt daarvoor een prikkel en in de praktijk gebeurt dit pas als de maatschappelijke druk oploopt.

