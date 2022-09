Omstreden gasboring boven Schiermonnikoog gaat door

Ondanks fel verzet van Waddenbewoners en milieuorganisaties kiest het energiebedrijf One-Dyas er definitief voor om een groot gasveld in de Noordzee boven Schiermonnikoog aan te boren. Het bedrijf investeert 500 miljoen euro in een boorplatform, dat vanaf 2024 jaarlijks zeker twee miljard kuub aardgas uit de zeebodem moet halen. Dat is ongeveer vijf procent van de totale Nederlandse vraag naar gas. De totale winbare voorraad in het veld wordt geschat op maximaal 13 miljard kuub.

‘N05-A’ heet het project, enigszins cryptisch. Maar op de Wadden weten bij die naam meteen dat het gaat over de omstreden boring, 20 kilometer boven Schiermonnikoog. Boorbedrijf One-Dyas treft al enkele jaren voorbereidingen voor de boringen. Het besluit om daar definitief mee te beginnen leidt volgens het bedrijf tot de ‘grootste Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar’. One-Dyas gaat het gas verkopen aan Nederlandse en Duitse energiebedrijven, die het leveren aan consumenten en bedrijven.

Weerstand tegen het project is er onverminderd. Nieuwe gasboringen staan haaks op het Parijse Klimaatplan, stellen milieuorganisaties. Diverse (natuur)organisaties zijn naar de rechter gestapt. Zij vechten de goedkeuring aan die het Rijk afgelopen zomer aan de boring gaf. Dit zou kunnen resulteren in jarenlange juridische procedures. “Wij zetten het traject van het project volledig voort”, reageert woordvoerder Corine Toussaint van One-Dyas. Volgens het bedrijf snakt Nederland naar aardgas uit eigen land. Zeker nu Nederland geen gas meer importeert uit Rusland en het kabinet niet voornemens is om de kraan van het Groningse Slochterenveld weer open te draaien.

Schoonste alternatief

“Nederland houdt voorlopig een grote gasvraag en gas uit het Wad is het schoonste alternatief”, stelt Toussaint. Zij wijst erop dat het vloeibaar gas (lng) dat Nederland nu uit de Verenigde Staten importeert is gewonnen door middel van ‘fracking’, het kraken van de diepe bodem met chemicaliën. Vervolgens komt dat gas in vervuilende schepen naar Europa. One-Dyas promoot zijn boorplan door te spreken van ‘veilig en verantwoord aardgas van eigen bodem’. Daar is lang niet iedereen van overtuigd. De Waddenvereniging uit zorgen over bodemdaling in het Waddengebied. Ook zou de bouw van de boorinstallaties leiden tot verstoring van de onderwaternatuur.

One-Dyas probeert aan de zorgen tegemoet te komen met diverse aanpassingen in het boorplan, zegt Toussaint. Naar aanleiding van kritische zienswijzen komt het boorplatform 800 meter verderop te staan dan eerder gepland. Dat is net naast de ‘Borkumse stenen’, een kwetsbaar natuurgebied in zee. Verder wordt het boorplatform (dat gaat draaien op windenergie) iets kleiner, zodat het minder zichtbaar zal zijn. Het boorgruis, ofwel bodemresten, wordt niet in zee geloosd maar afgevoerd, belooft One-Dyas.

Ook werelderfgoedorganisatie Unesco uitte eerder kritiek op de boorplannen in het Wad. Hierdoor zou Nederland de werelderfgoedstatus van het unieke gebied op het spel zetten. Het kabinet schreef in het regeerakkoord dat nieuwe aanvragen voor gasboringen in de Waddenzee geen goedkeuring krijgen. Lopende aanvragen, zoals die van One-Dyas boven Schier, mogen wel uitgevoerd worden.

Door de energiecrisis groeit de interesse in het aanboren van Waddengas, nadat het ‘kleine veldenbeleid’ jarenlang op een laag pitje stond.

