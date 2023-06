Omheinde Nationale Park De Hoge Veluwe zegt dat wildstand keldert door de wolf

Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt zich grote zorgen over de invloed van de wolf op de totale wildstand in het park. “Dit voorjaar zijn in ons gebied 65 procent minder kalveren van edelherten geteld. Voor het eerst zien we de drastische gevolgen van de wolf in de gehele wildstand”, zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

“We rekenden op 98 jonge edelherten, maar we telden er dit voorjaar slechts 34.” In het park De Hoge Veluwe leven voor zover bekend zeven wolven: twee volwassen dieren en vijf welpen. Andere natuurbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten zien een geringe impact van de wolf op het aantal edelherten, damherten, wilde zwijnen en reeën. Wel zouden deze dieren wat schuwer en minder zichtbaar zijn dan voorheen.

Volgens De Hoge Veluwe zijn gevolgen van de komst van de wolf groter. Binnen de omheining van het park leven zo’n 180 edelherten en vijftig wilde zwijnen. Om de stand niet te hoog te laten worden, vindt jaarlijks afschot plaats. Afgelopen jaar is er voor het eerst amper gejaagd. De Hoge Veluwe is bang dat de wolven de wildstand zodanig decimeren, dat de voortplanting in gevaar komt en ecologisch een ondergrens wordt bereikt voor een gezonde populatie, zegt Leidekker.

Ook volwassen herten gewond

“Wij maken ons zorgen over het beperkte aantal jonge herten, zwijnen en reeën dat volwassen wordt. Bovendien zien we dat wolven ook volwassen herten aanvallen. Afgelopen jaar hebben we twee gezonde volwassen edelherten moeten afmaken die gewond waren geraakt na een beet van een wolf. Waaronder een hert van acht jaar oud, met een stuk uit de bil. Waar de jager zou stoppen, gaat de wolf door”, aldus het hoofd van het Nationale Park.

Wolven jagen in het algemeen bij voorkeur op jonge wilde zwijnen. “Wild zwijn staat bovenaan het menu van de wolf op de Veluwe”, zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging. Lelieveld is woordvoerder van Wolven in Nederland, een samenwerkingsverband van dertien natuurorganisaties en onderzoekers. “Vorig jaar zijn er minder zwijnen geboren, wellicht dat de wolven daarom meer edelherten als voedsel kozen.”

De conclusie dat de wolf de hertenstand laat kelderen, gaat Lelieveld “wat te snel”. Wolven verschalken op de Veluwe een op de drie kalveren van edelherten, bleek uit een grofwildonderzoek van vorig jaar. Experts schatten dat er op dit moment minimaal veertig wolven leven op de Veluwe, verdeeld over zes paartjes en roedels en nog wat solitaire dieren.

Wild kan niet in en niet uit het nationale park

De Hoge Veluwe krijgt vaak het verwijt dat het wild opgesloten zit in het nationale park, waardoor de herten niet weg kunnen maar ook de wolf lastig het gebied uit kan. Volgens Leidekker zijn herten echter honkvast en hebben deze dieren niet de behoefte om rond te trekken over de hele Veluwe. Glenn Lelieveld vindt dat de omheining wel degelijk een rol speelt. “De Hoge Veluwe is het enige gebied op de Veluwe waar wild niet in en uit kan.”

Voor een bezoek aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe is betaalde entree vereist. Het hoofd bedrijfsvoering erkent dat zakelijke belangen een rol spelen bij zijn zorg over de wildstand en de wolf. “Onze bezoekers komen ook naar De Hoge Veluwe om wild te zien. Dat wordt steeds lastiger”, zegt Leidekker.

Maar Leidekker ergert zich aan wat hij noemt “bemoeizucht en meningen van allerlei deskundigen van buiten” over de rol van de wolf, zoals de organisatie Wolven in Nederland. “Zij voeren de boventoon. Verantwoordelijkheid dragen voor dit park is iets anders dan een mening erover hebben.”

Ecoloog Geert Groot Bruinderink deed veertig jaar als onafhankelijk wetenschapper grofwildonderzoek op de Veluwe. Hij toont begrip voor het nationale park. “Ze zijn erg afhankelijk van bezoekers die wilde hoefdieren willen zien. De voorspelbaarheid daarvan wordt kleiner door de aanwezigheid van wolven. De komst van de wolf roept op de Hoge Veluwe spanning op met de natuurdoelen voor het landschap. De aanwezigheid van de wolf is niet alleen een juichverhaal, maar vraagt veel overleg en wederzijds begrip.”

