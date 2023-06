OM: Mogelijk honderden betrokkenen bij enorme belastingfraude met dividend

Noem het gerust de overval van de eeuw: een vorm van witteboordencriminaliteit die zo internationaal en complex is dat overheden en openbaar aanklagers in allerlei landen al heel lang niet goed weten wat ze er tegen kunnen doen. Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar dit ‘dividendstrippen’, een soort zwendel in aandelen, die de schatkist hier naar schatting ongeveer 26 miljard euro heeft gekost.

Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels denkt dat er zeker tientallen en misschien zelfs honderden Nederlanders bij betrokken zijn geweest sinds 2000, zei hij vrijdag tegen de NOS.

Wat is dividendstrippen?

Begin deze eeuw had je grofweg twee mogelijkheden om de staat pootje te lichten met dividend. De twee vormen van oplichting heten CumEx en CumCum, waarvan de eerste sinds 2007 onmogelijk is gemaakt in Nederland. De tweede manier van oplichting is nog wel mogelijk, en voor de Belastingdienst heel moeilijk om op te sporen.

Over dividend, een ander woord voor winstuitkering, moeten aandeelhouders dividendbelasting afdragen. Maar in veel gevallen kunnen zij die later terugvragen. Via de CumEx-methode wisten aandeelhouders meerdere keren belasting terug te vorderen over hetzelfde aandeel, of zelfs belasting terug te krijgen die zij nooit hadden betaald.

Bij CumCum gaat het om grote buitenlandse beleggers, bijvoorbeeld banken, die zelf geen recht hebben op een (volledige) teruggave van dividendbelasting. Zij lenen hun aandelen dan tijdelijk en op het juiste moment uit aan een partij in een ander land, bijvoorbeeld een pensioenfonds dat normaal gesproken wél recht heeft op teruggave. Dat pensioenfonds gaat met het geleende aandeel in de hand naar de Belastingdienst voor de terugvordering waar het zogenaamd recht op heeft. Vervolgens delen de beide partijen in de opbrengst.

Valt dat dan niet op?

Niet echt. Het is al lastig genoeg omdat de fraude grensoverschrijdend is. En de buitenlandse en Nederlandse partijen denken alles goed uit, meldt het OM. Er worden ‘ingewikkelde contracten’ gemaakt om de risico’s goed te verdelen en de werkelijke eigendomsstructuren te verhullen.

Wat doet het OM hier nu tegen?

Justitie zegt deze vorm van fraude ‘al tijden in het vizier’ te hebben. Inmiddels lopen er drie verschillende strafrechtelijke onderzoeken, ook in samenwerking met andere landen, waarin onlangs de eerste Nederlandse verdachte is opgepakt. Deze Frank V., voorheen bankier bij Fortis, zou één van de meesterbreinen zijn geweest van dividendstrippen.

Het OM verdenkt hem ervan de staat voor 4 miljoen euro te hebben opgelicht, onder meer door het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften. Die 4 miljoen is een schijntje bij het totale bedrag dat Nederland zal zijn misgelopen, weet ook het OM.

Om hoeveel gaat het waarschijnlijk dan wel?

Daarvoor verwijst het OM naar eerder onderzoek van de Universiteit van Mannheim, in samenwerking met journalistiek onderzoekscollectief Correctiv. De onderzoekers komen uit op zo’n 141 miljard aan onterechte uitgekeerde dividendbelasting in Europa tussen 2000 en 2020, waarvan ongeveer 26 miljard euro in Nederland, 33 miljard in Frankrijk en 28 miljard in Duitsland.

In Nederland was journalistiek platform Follow The Money (FTM) aangesloten bij deze onderzoeken. FTM bracht de eerste grote verhalen over dividendstrippen al in 2018, en onthulde twee jaar geleden dat het OM ook onderzoek doet naar de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Die zou tussen 2007 en 2013 onterecht dividendbelasting hebben teruggevorderd.

Die CumCum-variant is technisch gezien nog altijd mogelijk in Nederland. Moet de wet dan niet strenger?

Eerder dit jaar noemde staatssecretaris Marnix van Rij (financiën) dividendstrippen nog “volstrekt onaanvaardbaar en ook niet betamelijk”.

Alleen: een wettelijke oplossing bedenken blijkt nog niet zo makkelijk. Het kabinet heeft verschillende opties op tafel gehad, maar volgens Van Rij gooi je daarmee al snel ‘het kind met badwater weg’. Veel maatregelen tegen het terugvorderen van belasting zouden ook bonafide pensioenfondsen raken en daarmee het rendement waaruit de pensioenvoorziening van ouderen betaald moet worden.

Van Rij voelt het meest voor maatregelen zoals extra documentatieverplichtingen voor beleggers, zodat de Belastingdienst makkelijker kan inschatten of iets niet helemaal in de haak lijkt. Later dit jaar stuurt hij daarvoor een wetsvoorstel naar de Kamer.

