Oliereuzen zijn nog klein bij het veroveren van hun toekomst

Oliereuzen als BP, Shell en Exxon kunnen over een jaar of twintig hun benzine aan de straatstenen niet meer kwijt. Dus denk je dat ze wel de grootsten zullen zijn in wat hun toekomst is: laadpalen. Maar nee, in die sector zijn ze klein.

Als je benzine nodig hebt, dan weet je dat je te biecht moet bij Esso, Shell, Total of bij voorbeeld Q8. De oliereuzen beheersen de markt. En dat doen ze al pakweg een eeuw. De benzinemotor was amper uitgevonden of de oliemaatschappijen pikten die markt al in. Nu de wereld de benzinemotor inruilt voor de elektromotor, zou je dus verwachten dat zij op het vinkentouw zitten om de stroomlevering aan automobilisten, hun toekomst, voor zich op te eisen.

Geen olie in top-5

Maar kijk naar de praktijk en je vraagt je af wat er aan de hand is. In de VS, het autoland bij uitstek, bestaat de top-5 van publieke laadpunten (stations langs grote wegen en individuele laadpalen in woonwijken en bij hotels bijvoorbeeld) uit Electrify America, Tesla Superchargers, EVgo, ChargePoint en Blink. Van Tesla Superchargers is meteen duidelijk wie daar achter zit: autofabrikant Tesla. Maar dat blijkt ook bij nummer één, Electrify America, het geval. Dat is namelijk van Volkswagen. En EVgo is een zelfstandige nieuwkomer, maar die werkt samen met GM, een van de grootste autofabrikanten ter wereld. ChargePoint is ook een zelfstandige keten, en werkt samen met Mercedes. En nummer vijf Blink is ook al een zelfstandige club. U bent in deze opsomming nog geen olienaam tegengekomen.

In Europa is ChargePoint ook al groot, net als Tesla, en claimt Volkswagen via ‘stroomdivisie’ Elli zelfs de grootste te zijn. Een actuele top-5 of top-10 van publieke laadpunten heb ik voor Europa niet gevonden, maar ook hier zijn de autofabrikanten en de zelfstandige ketens leidend.

Geen olie bij de stekker-keuze

Ook op een ander front zijn de autofabrikanten heel actief om een koppositie bij het laden veilig te stellen. In de VS hebben Tesla en Ford net een akkoord gesloten waarbij Ford zich bekeert tot het laadsysteem van Tesla. Ford geeft zijn auto’s vanaf 2025 een Tesla-stekker. Tesla was in de VS de eerste met elektrische auto's en heeft toen zelf zijn Superchargers ontwikkeld. Daarmee kon het zelf bepalen welke protocollen en stekkers er gebruikt zouden worden. Maar inmiddels hebben Europese en Aziatische autofabrikanten een concurrerend systeem ontwikkeld dat in Europa en de VS nu ook volop aanwezig is. Ook bij de afspraken over stekkers zat geen oliereus aan tafel.

Total kiest radicaal

Dit betekent niet dat de oliereuzen helemaal niets doen. Shell heeft in de VS al enkele kleinere ketens gekocht en onder de naam Shell Recharge werkt het er nu aan een landelijk dekkend netwerk. In Europa werkt het concern samen met autofabrikanten aan een netwerk van laadstations langs snelwegen. BP heeft aangekondigd een miljard dollar te gaan investeren in een eigen laad-netwerk. En misschien wel de meest duidelijke keuze maakt het Franse Total. Dat heeft in Nederland inmiddels zijn 400 tankstations verkocht en gaat zich hier helemaal richten op laadpalen. Total-laadpalen kom ik nu vrij vaak tegen.

Vijf jaar geleden schreef ik al over de laadpalenstrijd. Die was zo overduidelijk ontbrand dat ik dat als bewijs zag dat elektrische auto's de strijd met hun fossiele voorgangers in feite al hadden gewonnen. Dat is nu inderdaad onmiskenbaar. Ik gokte dat energiebedrijven, de stroomleveranciers, wellicht de meeste kans maakten om de laadpaalstrijd te winnen. Daar lijkt het nu toch nog niet op. De autofabrikanten trekken vooralsnog aan het langste eind. Maar wat ik nog het meest opmerkelijk vind: de oliemaatschappijen zijn in vijf jaar volgens mij geen meter opgeschoten als het om marktaandeel gaat. Hun winst klotst tegen de plinten, maar daarmee echt substantieel in hun toekomst investeren? Ik zie het ze (nog) niet doen.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft ook een podcast, onder meer over batterijen en elektrische auto's - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

