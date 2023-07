Oliebedrijven noemen het al compensatie als ze een bos níét kappen

Oliebedrijven zeggen hun uitstoot van broeikasgassen te compenseren door geld te steken in bosbeheer of vergelijkbare natuurprojecten. Maar meestal gaat het om discutabele projecten, blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Een voorbeeld is energiebedrijf Shell, dat aardgas zegt te verkopen dat CO 2 -neutraal is. Na eerdere leveringen in Azië arriveerde in 2021 de eerste tanker met dit gas in Europa, in een haven in Wales. Het bedrijf belooft de uitstoot die ontstaat bij de productie, het transport en het gebruik van het aardgas te compenseren.

Hoe doen ze dat? ‘Vermeden ontbossing’ is een term die Shell hierbij gebruikt. Dat werkt zo: Shell koopt certificaten die eraan moeten bijdragen dat natuurgebieden in Peru of Indonesië goed beheerd worden. Het bos wordt niet gekapt of verbrand en dat succes kan Shell claimen als compensatie voor de uitstoot van het verkochte gas.

Een nieuwe dataset

De Britse oliebedrijven BP en Shell en het Amerikaanse Chevron leunen flink op zulke compensatieprojecten, zegt Mathieu Blondeel van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (VU). “Zij beloven om klimaatneutraal te worden, maar blijven fossiele brandstoffen oppompen en verkopen. Dankzij de CO 2 -compensatie kunnen ze toch beweren dat ze verduurzamen.”

In de praktijk gaat het vooral om zachte beloftes, stelt de wetenschapper samen met twee collega’s van de Japanse universiteiten in Kyoto en Sendai. Ze hebben een eigen dataset gemaakt met gegevens over de CO 2 -compensatie door de oliebedrijven. De resultaten zijn gepubliceerd in het artikel Do all roads lead to Paris? in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change. Het onderzoek betreft de periode 2020-2022.

Slechts een kwart is gericht op het verwijderen van CO2

Wat blijkt is dat de meeste projecten om uitstoot te compenseren gericht zijn op het vermijden van uitstoot, niet op het verwijderen van CO 2 uit de atmosfeer. Ook gaat het vaak om oude projecten en certificaten, van voor 2016. “Als de uitstoot vandaag plaatsvindt, moet je ook vandaag CO 2 uit de lucht halen”, zegt Blondeel.

Van de 116 projecten die de onderzoekers hebben gevonden, is bijna driekwart gericht op het ‘vermijden’ van uitstoot. Van de 25 projecten van BP is er geen enkele gericht op het ‘verwijderen’ van koolstof. Bij de 19 projecten van Chevron geldt dat slechts voor 2 projecten. Bij Shell draait het merendeel van de projecten om het vermijden van uitstoot (43 van de 72).

Een boekhoudsysteem dat greenwashing mogelijk maakt

“Dit principe van de vermeden uitstoot is problematisch” , zegt Blondeel. “Wat heeft het klimaat eraan als je CO 2 uitstoot door gas te verbranden en ter compensatie geen bos omhakt in Indonesië? Het is een vreemde redenering.” Per saldo komt er immers meer CO 2 in de lucht. Blondeel spreekt van een boekhoudsysteem dat greenwashing mogelijk maakt. De aankoop van certificaten is vrijwillig en staat volledig los van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie.

Ook het aanplanten van bos ter compensatie van uitstoot elders kent risico’s. Je weet nooit hoelang het bos blijft staan. Bij de grote branden in Canada zijn stukken bos verbrand waarvoor certificaten zijn verkocht.

Harde kritiek van onderzoeksjournalisten

Organisaties die zulke certificaten aanbieden, kunnen zich laten registreren. Onder meer de Verenigde Naties houden een overzicht bij van deze emissiecertificaten. Het VN-programma dat bossen beschermt (REDD) zegt dat ontbossing 11 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Daarom moedigt het bedrijven aan om CO 2 -rechten te kopen om ontbossing te voorkomen. Ook bedrijven die hun klanten met een goed gevoel wil laten vliegen, eten of consumeren kopen zulke certificaten.

Verkopers van die credits moeten wel bewijzen dat er plannen zijn om het bos te kappen. Volgens critici wordt dit risico nog weleens overdreven. Onderzoeksjournalisten van onder meer The Guardian kwamen dit jaar met harde kritiek op de effectiviteit van dit systeem voor het klimaat. Volgens Verra, een organisatie die veel projecten certificeert, heeft het wel zin, omdat er nu veel geld gaat naar de bescherming van ecosystemen.

Blondeel zegt dat de credits het oliebedrijven mogelijk maken om hun verdienmodel door te zetten. Shell kondigde vorige maand aan meer vloeibaar gas te gaan produceren dan het van plan was en de olieproductie zal in 2030 net zo hoog zijn als nu. Ook BP besloot dit jaar om de olieproductie minder te beperken dan gepland. Shell heeft nog niet gereageerd op vragen over het compenseren van uitstoot door vermeden ontbossing.

