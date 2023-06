Nu een jaarcontract voor energie afsluiten kan flink lonen

Consumenten kunnen honderden euro’s per jaar besparen door een vast energiecontract af te sluiten. Leveranciers bieden tarieven onder het prijsplafond. Dat stelt de Vastelastenbond.

Het advies lijkt opmerkelijk getimed. De gasprijs steeg de afgelopen weken. Dat klinkt niet als een slim moment om een nieuw energiecontract te sluiten. “Toch zien wij dat de geboden tarieven voor gas en stroom in vaste contracten nog steeds aantrekkelijk zijn”, reageert directeur Dirk-Jan Wolfert van de organisatie. Misschien iets minder dan een paar weken geleden, maar geboden tarieven in jaarcontracten liggen volgens hem nog “ruim onder het prijsplafond”.

Honderden euro's

De Vastelastenbond sloeg aan het rekenen, om potentieel prijsvoordeel in beeld te brengen. De consumentenorganisatie vergeleek de variabele tarieven van tien bekende energieleveranciers met de prijzen die zij aanbieden in contracten met een looptijd van een jaar. Gemiddeld levert zo’n overstap 524 euro besparing op jaarbasis op, stelt de Vastelastenbond.

Die besparing op de energierekening is nog relatief beperkt, omdat dit jaar een prijsplafond geldt. Dat systeem zorgt ervoor dat consumenten uitschieters in de energieprijzen niet op hun bordje krijgen. Volgend jaar vervalt het prijsplafond. Zet je de nu geboden vaste energiecontracten af tegen de situatie zonder prijsplafond, dan zou het voordeel gemiddeld 724 euro op jaarbasis zijn.

Rust en zekerheid

“Doe er iets mee”, zegt Wolfert. Niet iedereen met een variabel contract hoeft wat hem betreft van vandaag op morgen over te stappen, maar hij noemt het verstandig om zelf de rekensom te maken. “Het kan natuurlijk dat prijzen verder dalen, maar wij zien gemiddeld gunstige omstandigheden.”

Omdat veel huishoudens nog een variabel contract hebben (in de energiecrisis waren vaste contracten niet mogelijk), gaan leveranciers de concurrentiestrijd weer aan. Ze boksen tegen elkaar op met relatief aantrekkelijke tarieven, in de hoop klanten aan zich te binden.

“Deze zomertijd is de uitgelezen periode om goed rond te kijken naar contracten en tarieven", zegt ook een woordvoerder van de Consumentenbond. “We merken dat mensen zoeken naar rust en zekerheid.” Een betaalbare prijs per kilowatt (stroom) en kuub (gas) vastklikken, voor één jaar of langer, kan die bieden.

Betaalbare energierekening

Energie-expert Joris Kerhof van prijsvergelijker Independer sluit zich aan bij de oproep van de Vastelastenbond, hoewel hij aanraadt de genoemde financiële besparingen als globale indicatie te zien. “De situatie verschilt per huishouden. Maar ook wij zien dat jaarcontracten vergeleken met een jaar geleden aan veel mensen de zekerheid kunnen bieden van een betaalbare energierekening.”

De globale verwachting van Kerkhof is dat tarieven verder kunnen dalen, dus wie zich wat financiële onzekerheid kan permitteren kan ook nog even wachten. “Wij merken dat steeds meer consumenten, zeker sinds medio mei, in meerderheid kiezen voor een vast contract.”

Vooral de jaarcontracten lijken in trek, om meerdere redenen. Die bieden consumenten de kans om na twaalf maanden nieuwe (mogelijk lagere) tarieven vast te leggen. Dat lukt niet met een contract van twee of drie jaar. En wie zo’n meerjarig contract voortijdig wil opzeggen, betaalt sinds juni hoge opzegboetes.

Bovendien zijn geboden prijzen in jaarcontracten met meest gunstig, ziet de Vastelastenbond. Volgens Wolfert rekenen leveranciers erop dat veel klanten na een jaar ‘slapend’ aanblijven, zonder dat ze doorhebben dat ze meer gaan betalen.

Loyaliteitsbonus in plaats van welkomstbonus

Ook Kerkhof van Independer zegt dat consumenten zich niet moeten laten afschrikken door de recente stijging van de gasprijs. “Een minipiekje”, noemt hij die. Weliswaar steeg de groothandelsprijs van 24 euro naar 50 euro per Megawatt, “maar dat is nog niets vergeleken met de 300 euro per Megawatt van afgelopen zomer. En niet alle leveranciers berekenen opverende gasprijzen direct door in hun geboden jaarcontractprijs.”

Eerder zijn energiebedrijven geneigd om een eventuele bonus te schrappen, die ze bieden om klanten te werven. Ook daar is sinds juni iets aan veranderd. Leveranciers mogen van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet zomaar alle financiële lokkertjes als ‘welkomstbonus’ bestempelen. Als een klant een voordeel pas na langere tijd ontvangt, dan moeten leveranciers vanaf nu spreken van een ‘loyaliteitsbonus’.

Lees ook:

Een vast energiecontract afsluiten kan weer, maar wie toehapt moet opletten

Jaarcontracten voor gas en elektriciteit zijn terug van weggeweest. Energieklanten hebben dus weer wat te kiezen. Maar wie een aanbod accepteert, moet extra opletten.