Nu dalen de huizenprijzen dan toch echt

De grootste gekte was er sinds begin dit jaar wel af, maar van een kentering durfden makelaars tot voor kort niet te spreken. Nu wel. De verhitte woningmarkt heeft ‘een keerpunt bereikt’, zegt waarnemend voorzitter Lana Gerssen van makelaarsvereniging NVM. Zij leest dat af aan de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar: het is afgelopen met de prijsstijgingen en er staan weer meer woningen te koop. “Maar we zijn nog ver verwijderd van een normale markt.”

Een koophuis is nu gemiddeld 2 procent duurder dan een jaar geleden. Dat is al een duidelijk teken, want de afgelopen anderhalf jaar werden telkens prijsstijgingen van tegen de 20 procent genoteerd ten opzichte van een jaar eerder. Nog duidelijker is de vergelijking van het derde met het tweede kwartaal: een prijsdaling van 6 procent. Op kwartaalbasis de grootste daling ooit gemeten, merkt de NVM op. Een huis kost nu gemiddeld 425.000 euro.

Het beeld van de markt voor koopwoningen is ‘flink aan het veranderen’, analyseert de NVM. De hypotheekrente is sinds begin dit jaar fors gestegen, waardoor de maandlasten bij een zelfde koopprijs met honderden euro’s omhoog kunnen gaan. Daar zijn de stijgende energieprijzen en de inflatie nog bovenop gekomen. Woningzoekenden hebben dus minder geld over voor de aankoop van een huis.

Nee verkopen

Tegelijkertijd hebben aspirant-kopers nu een ruimere keus, want er staan 80 procent meer woningen te koop dan een jaar geleden. Dat komt deels doordat mensen die van plan zijn hun woning te verkopen dat nu graag snel willen doen, uit angst dat de prijzen binnenkort nog verder inzakken.

De gevolgen zijn terug te zien in de kwartaalcijfers van de NVM. Nog steeds doen kopers vaak een bod dat hoger ligt dan de vraagprijs. Maar dat overbieden gebeurt nu bij twee derde van de huisverkopen, tegen vier op de vijf een jaar geleden. En dat bod ligt nu gemiddeld 3 procent hoger; in het tweede kwartaal was dat bijna 8 procent.

Maar wie zijn huis wil verkopen, hoeft nog niet te wanhopen. De prijs staat weliswaar onder druk, het aantal kijkers is gemiddeld genomen gehalveerd en het duurt iets langer voor ze hun woning kwijt zijn. Maar makelaars moeten nog veel ‘nee’ verkopen aan woningzoekenden, zegt Gerssen. “Het aanbod groeit weliswaar, maar dat doet de vraag ook.”

Nieuwbouw te duur

Voor nieuwbouwwoningen ziet de markt er anders uit. Die blijven nog in prijs stijgen, met 8 procent in vergelijking met vorig jaar (tot gemiddeld 496.000 euro). Toch stagneert de markt: makelaars verkochten er een derde minder van dan vorig jaar. Volgens de NVM komt dat vooral doordat het nieuwbouwaanbod niet aansluit op de vraag: te veel appartementen, te weinig eengezinswoningen.

Voor veel woningzoekenden is nieuwbouw ook gewoon te duur. Anders dan bij bestaande woningen leidt dat niet tot prijsverlagingen, maar tot stagnatie in de verkoop. Woningzoekenden zijn sowieso terughoudend: als ze nu een koopcontract sluiten, krijgen ze over twee à drie jaar de sleutel, en ze kunnen slecht overzien hoe de wereld er tegen die tijd voor staat.

Projectontwikkelaars stellen zelfs al nieuwbouwprojecten uit, uit angst dat ze hun woningen niet kwijt raken voor de prijs die ze willen. “Het woningtekort dat dringend teruggedrongen zou moeten worden”, schrijft de NVM, “wordt zo alleen maar groter.”

Lees ook:

Het is nog geen kantelpunt, maar de huizenprijzen stijgen minder hard

Heel voorzichtig vlakt de stijging van de huizenprijzen af. Maar vooral wie voor het eerst een huis koopt, is daar nog weinig mee geholpen.