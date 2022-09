NS-directie heeft de bonden ‘luid en duidelijk gehoord’ maar nieuwe staking is nog niet van de baan

Is de staking bij de NS van aanstaande vrijdag van de baan? De vakbonden die deze staking hadden aangekondigd, zijn daar nog niet zeker van: daar praten ze dinsdagmiddag en -avond over door. Maar de NS-directie is hen een stuk tegemoet gekomen met een aantal voorstellen voor een nieuwe cao.

Staken helpt, zo valt de brief van de NS-directie uit te leggen. Het spoorbedrijf heeft vijf stakingsdagen achter de rug, met personeel dat in groten getale het werk neerlegde. ‘Veelzeggend’, schrijft de NS-directie daar nu over. Ze denkt de boodschap van haar personeel ‘luid en duidelijk’ gehoord te hebben. ‘Het zegt ons dat het anders moet.’

Loonsverhoging totaal 7,5 procent

Met een serie voorstellen doet de directie nu een poging om de vakbonden terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. De bonden eisten onder meer automatische prijscompensatie. Zo ver gaat de directie niet, maar ze biedt wel een loonsverhoging aan van 5 procent nu, en nog eens 2,5 procent vanaf 1 januari 2023. Het minimumloon gaat bij de NS naar 14 euro per uur.

De directie toont in haar brief ook begrip voor andere klachten die het NS-personeel via de bonden had geuit. Inderdaad, de rek is eruit, schrijft ze, want door personeelstekorten en ziekteverzuim ‘drukt de last van het werk steeds zwaarder op een steeds kleinere groep’. En ja, de ‘verzakelijking’ bij de NS heeft ertoe geleid dat zaken ‘te strak zijn komen te staan’.

Balans werk-privé onder druk

Precies de waarnemingen van de bonden. Die klaagden ook over de balans tussen werk en privé, die onder druk staat omdat NS’ers voortdurend ingezet worden om gaten in de roosters op te vullen. De directie belooft nu meer zekerheid over verlof, met twee gegarandeerde dagen snipperverlof. Ook wil ze praten over hoe de last van ‘s nachts en in het weekend werken kan worden verminderd.

De bonden overleggen nu over de vraag of ze genoeg perspectief zien voor nieuwe cao-onderhandelingen. “We willen één lijn blijven trekken”, zegt een woordvoerster van machinisten- en conducteursbond VVMC. “Maar wij vinden de directievoorstellen nog onvoldoende.” FNV en CNV zijn er nog niet uit.

Voor de zomer hadden de onderhandelende partijen al vijf rondes achter de rug waarin de bonden op ongeveer al hun eisen nul op het rekest hadden gekregen, de reden voor de estafettestaking van vorige maand.

