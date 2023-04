Noodkreet: Red verwaarloosde dieren op veehouderijen

Op een geanonimiseerd gemaakt veehouderijbedrijf zagen inspecteurs in 2013 voor het eerst ernstige tekortkomingen. Dieren hadden te weinig bewegingsvrijheid, en voor een zieke koe werd de dierenarts niet gebeld, valt te lezen in het inspectierapport. De boer kreeg een waarschuwing.

Drie jaar later kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weer langs om te kijken of het inmiddels beter ging. De situatie was slechter geworden. De dierenarts werd nog steeds niet ingeschakeld als dieren gewond raakten, en door veel scherpe uitstekende delen in de stal was de kans op verwonding juist groter geworden.

‘De dieren worden niet op een correcte manier verzorgd’, klonk het oordeel. De boer kreeg bovendien een nadrukkelijke opdracht; zorg ervoor dat de dieren kunnen drinken. Zij zagen te veel lege of kapotte waterbakken.

In 2018 volgde het derde bezoek. De NVWA bezoekt boeren die niet correct met dieren omgaan vaker dan andere veehouders. De overtredingen namen alleen maar toe. Het leidde ertoe dat de inspectie in 2019 wel drie keer rapportages maakte over de toestand. De boer kreeg een forse boete.

‘Verwaarlozing dieren wordt gedoogd’

“De NVWA gedoogt dat tientallen tot honderden veebedrijven hun dieren jarenlang ernstig verwaarlozen”, concludeert stichting Dier & Recht. Risicobedrijven worden wel regelmatig gecontroleerd, maar als de NVWA telkens weer ernstige dierenmishandeling constateert, laat de toezichthouder de dieren toch vrijwel altijd achter bij de overtreders. Dier&Recht roept de overheid op om direct in te grijpen.

Dankzij een beroep op de Wet Open Overheid (WOO) kon Dier&Recht honderden verslagen lezen van bedrijfsbezoeken door NVWA. Wat de inspecteurs aantreffen, liegt er niet om. Dieren lijden jarenlang honger en dorst, staan in vervuilde stallen vol uitwerpselen en worden bij ziekte niet verzorgd door een dierenarts.

In 2020 dreigt de NVWA op eerder genoemde boerderij in dit artikel met inname van de dieren. Het rapport meldt: ‘Het aantal gestorven kalveren ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Er staan van de gestorven kalveren geen behandelingen genoteerd in het medisch register of de gegevens zijn onvoldoende genoteerd. De door de dierenarts voorgeschreven behandelingen zijn niet altijd afgemaakt. De roostervloeren zijn verontreinigd met mest en urine, waardoor bacteriën kansen krijgen om de gezondheid van de aanwezige dieren aan te tasten.’

De NVWA weet van zo’n 300 ‘risicobedrijven’, dat zijn veehouderijen waar niet goed wordt omgegaan met de dieren. Het extra toezicht hierop kost veel tijd. De risicobedrijven vertonen zelden verbetering. Inspecteurs concluderen vaak dat een groot deel van deze veehouders niet in staat is om de meest primaire zorg te verstrekken.

Strenger optreden bij veelovertreders

Frederieke Schouten, dierenarts en directeur van Dier&Recht, vindt dat de NVWA bij deze veelovertreders strenger moet optreden: “De rapporten van de NVWA maken pijnlijk duidelijk hoe gruwelijk deze dieren lijden. De pagina’s staan vol met zieke, gewonde, verhongerende en wegkwijnende dieren in uitzichtloze situaties. Het is misselijkmakend dat dit wordt gedoogd. Dit is een ernstige nalatigheid van onze overheid.”

Vorige week maakte EenVandaag bekend dat dierenartsen en inspecteurs van de NVWA die willen optreden tegen dierenmishandeling in de vee- en vleessector zich tegengewerkt voelen. Wie kritiek levert riskeert ontslag, zeggen klokkenluiders binnen de NVWA tegen EenVandaag.

Inspecteur-generaal Gerard Bakker, de hoogste baas van de NVWA, zegt de verhalen van de klokkenluiders niet te herkennen. “Dit is zeker niet representatief voor de hele organisatie. Maar ik betreur dat deze mensen het gevoel hebben dat ze tegengewerkt worden, dat kan niet de bedoeling zijn.”

Bakker zegt te werken aan versterking van het toezicht, maar hij ontkent dat er wordt weggekeken. “Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om op een goede manier met dieren om te gaan. Waar ze dat niet doen, en wij zien dat, dan grijpen we in.”

