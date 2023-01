Nog veel onzeker rond half failliet Lightyear, maar 620 mensen verliezen waarschijnlijk hun baan

Een betaalbare elektrische auto voor de massa. Oplage: 200.000 exemplaren per jaar. Rijdend op zonnepanelen. En dat allemaal voor eind 2025. Aan ambities geen gebrek bij zonne-automerk Lightyear in Helmond. Aan twijfels over de kans van slagen van al die mooie plannen ook niet, trouwens.

En die twijfelaars zullen niet raar opkijken toen donderdag bekend werd dat dochterbedrijf Atlas Technologies van Lightyear failliet is verklaard. Voor de duidelijkheid: dat bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor de productie van het eerste, veel duurdere model Lightyear O. En dus niet de beoogde ‘zonne-auto voor de massa’, het nog te produceren model 2.

Curator bekijkt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort

Maar omdat bijna al het Lightyear-personeel is ondergebracht bij Atlas Technologies, zijn 620 van de in totaal 650 medewerkers bij dit faillissement betrokken. Zij verliezen in principe hun baan. “En dat is natuurlijk geen goede reclame voor Lightyear, dat nog op zoek is naar investeerders voor de grote plannen die ze hebben met hun tweede model”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. Die auto moet rond de 40.000 euro kosten en eind 2025 op de markt komen.

Dat Lightyear met de productie van hun exclusieve 0-model zou stoppen, maakte het bedrijf eerder deze week al bekend. Nu blijkt dus dat het automerk ook direct uitstel van betaling had aangevraagd en donderdag dus failliet is verklaard door de rechtbank Oost-Brabant. De rechter in Den Bosch heeft een curator aangesteld en die zal komende tijd gaan kijken of er bijvoorbeeld nog een doorstart in zit.

‘Lightyear betreurt deze mededeling te moeten doen voor alle medewerkers, klanten, investeerders en leveranciers en zal nauw samenwerken met de curator en alle betrokkenen en hoopt op hun begrip en steun’, laat het automerk in een persverklaring weten. ‘In de komende periode zal de curator zich richten op de positie van de werknemers en schuldeisers en tevens beoordelen hoe het Lightyear-concept kan worden voortgezet.’

Opzetten van massaproductie is moeilijk

Volgens Luman zal dat voortzetten niet eenvoudig worden. Er zijn nieuwe financiële toezeggingen nodig van bestaande partners of nieuwe geldschieters. De peperdure Lightyear 0, die eerder te boek stond als Lightyear One, ging eind november pas in productie bij een partner in Finland. “Daar zouden er een kleine duizend van gebouwd moeten worden, maar dat aantal is bij lange na niet gehaald. Van het tweede model wil Lightyear er 200.000 gaan bouwen. Dat is erg ambitieus. Het opzetten van massaproductie is een van de moeilijkste processen in de auto-industrie. Dat zagen we eerder ook bij Tesla.”

Lightyear bracht vorige week nog vol trots naar buiten dat er ‘al ruim 21.000 bestellingen binnen waren’ voor hun tweede, ‘betaalbare’ tweede model. “Dat zijn voorlopige orders, legt Luman uit, er zit geen juridische verplichting aan vast bij de geïnteresseerde als levering niet volgt. “Je moet het zien als intentie-verklaringen. Ze hebben een onderscheidend concept dat kansrijk is, maar er is erg veel onzeker rond Lightyear.”

