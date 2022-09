Nog steeds enkel glas bij één op de zes huurwoningen in particuliere sector

Huurwoningen in de particuliere sector hebben nog heel vaak enkel glas. Van alle koophuizen heeft slechts 2 procent nog geen dubbel glas in de woonkamer, bij particuliere huurwoningen ligt dat percentage op 16. In de slaapkamers heeft zelfs bijna een kwart geen dubbel glas. Dat is ‘echt niet meer van deze tijd’, vindt de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders.

De Woonbond diepte deze cijfers op uit de gegevensbestanden van het driejaarlijkse woononderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van binnenlandse zaken in juni uitbrachten. Ook de huurhuizen van woningcorporaties lopen achter bij koophuizen, blijkt uit de meest recente gegevens, maar lang niet zo ver als de huurhuizen van particuliere verhuurders.

Hoog tijd om met name die particuliere verhuurders te dwingen binnen afzienbare tijd overal dubbel glas te laten installeren, vindt de Woonbond. Dat kan door enkel glas officieel aan te merken als een gebrek aan de woning; het verhelpen daarvan valt dan onder de onderhoudsplicht van de verhuurder. Net als bijvoorbeeld een lekkage, zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels. “Alleen lekt er bij enkel glas geen water de woning in, maar warmte de woning uit.”

Lappen voor een hoge energierekening

Met deze aanpak zouden huurders van slecht geïsoleerde woningen een stok achter de deur krijgen. Want als een huisbaas niets doet na de melding van dit gebrek, kunnen bewoners een huurverlaging afdwingen. “Zorg dat enkel glas verhuurders geld gaat kosten", zo vat Winkels de crux van zijn voorstel samen. “In plaats van dat huurders die nergens heen kunnen, moeten lappen voor een hoge energierekening."

Donderdag spreekt de Tweede Kamer over de verduurzamingsplannen die minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) in juni bekendmaakte. De minister wil onder meer minimumeisen opstellen op het gebied van energiezuinigheid. Woningen die niet aan die eisen voldoen, mogen vanaf 2030 niet meer verhuurd worden. Met de corporaties zijn eerder al afspraken gemaakt: die beloofden al hun huizen met energielabel E, F en G uiterlijk in 2028 beter te isoleren.

Dat kan veel sneller, vindt de Woonbond, en vooral in de particuliere huursector is dat ook dringend nodig. Woningcorporaties spannen zich al in voor het isoleren van hun huizen, zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat trouwens. Maar veel particuliere huisbazen zijn tot nu toe nog niet op extra inzet te betrappen. Terwijl juist hun huizen vaak nog ‘onzuinige ruiten’ hebben, zegt de bond, waar ze ‘al decennia niets aan doen'.

‘Pak nu de allerslechtste woningen aan’

Enkel glas als gebrek aanmerken is een eenvoudige maatregel die snel effect kan hebben, betoogt de Woonbond. Aantonen dat muren of daken slecht geïsoleerd zijn, is voor huurders veel ingewikkelder dan wijzen op enkel glas. Bovendien komen met de inzet op het vervangen van enkel glas waarschijnlijk vooral huizen in beeld die ook in andere opzichten het minst energiezuinig zijn.

GroenLinks, PvdA en SP vroegen in de Tweede Kamer al eerder om deze maatregel, maar een beslissing daarover is destijds uitgesteld. De Woonbond rekent nu op steun van meerdere partijen. “Die minimumeisen die De Jonge in 2030 wil invoeren zijn een mooie stip aan de horizon", zegt Marcel Trip van de Woonbond. “Maar veel huurders zitten nú met hard oplopende energiekosten. Als je de allerslechtste woningen wil aanpakken, moet je het dus nu doen.”

